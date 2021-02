Arbeitgebersiegel für die KSC SteuerBeratung

Arbeitgebersiegel als familienfreundlicher Arbeitgeber vergeben

Die KSC SteuerBeratung unter der Geschäftsführung von Kai Säland und Oliver Schucher wurde erfolgreich mit dem Arbeitgebersiegel des DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) als “Familienfreundlicher Arbeitgeber (DIQP)” und der Bewertung sehr gut ausgezeichnet. Vorausgegangen war eine anonyme Befragung unter den Beschäftigten, welche Anfang 2021 in der Kanzlei durchgeführt wurde.

In einer umfassenden Mitarbeiterbefragung wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kanzlei unter anderem nach deren Zufriedenheit mit der Familienfreundlichkeit befragt. Außerdem wurden beim Unternehmen die speziellen Leistungen mit dem Fokus auf dem Bereich der Familienfreundlichkeit abgefragt und nach einer vom DIQP entwickelten Matrix bewertet. Dazu gehören unter anderem verschiedene Zusatzleistungen im Bereich der Familienfreundlichkeit, welche die Kanzlei seinen Beschäftigten anbietet. Die Ergebnisse wurden anschließend von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert ausgewertet.

Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert Oliver Scharfenberg sagt, “Das Ergebnis hat uns sehr gefreut. Die Beschäftigten bestätigen dem Arbeitgeber eine sehr gute Familienorientierung. Die Steuerberatungsgesellschaft hat somit verdient das Arbeitgebersiegel für seine Familienfreundlichkeit erhalten. Wir gratulieren dem Team zu diesem sehr guten Ergebnis und bedanken uns bei den Beschäftigten für die Teilnahme an der Befragung.”

Auch die Geschäftsführung der KSC SteuerBeratung freut sich über die Auszeichnung. So sagt der Geschäftsführer Kai Säland, “Wir freuen uns sehr über die unabhängige Bestätigung unseres Engagements im Bereich der Familienfreundlichkeit”.

Das Arbeitgebersiegel “Familienfreundlicher Arbeitgeber (DIQP)” wurde im Unterschied zu anderen Arbeitgebersiegeln von der unabhängigen Verbraucherplattform Label-online.de bewertet und hat dabei die Einstufung als “besonders empfehlenswert” erhalten. Die Verbraucherplattform bewertet Labels nach einer einheitlichen Matrix. Untersucht wird beispielsweise, welchen Anspruch Labels formulieren, wie unabhängig ihre Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind und wie transparent dieser Prozess für Verbraucher ist. Insgesamt kann ein Label maximal 12 Punkte im Rahmen der Bewertung erhalten. Sofern ein Label die 12 Punkte erreicht hat, wird dieses auf der Plattform als “besonders empfehlenswert” bezeichnet. Die Verbraucherplattform wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert.

Neben dem Hauptsitz in Harsefeld, Friedrich-Huth-Straße 32, unterhält die KSC SteuerBeratung zwei weitere Beratungsstellen in Stade, Bahnhofstraße 2, und in Hamburg am Ballindamm 6. Mit rund 70 Mitarbeiter*innen betreut die KSC SteuerBeratung unter dem Leitsatz “Wir. Steuern. Zukunft.” Mandanten unterschiedlichster Branchen, Größen, Gesellschafts- und Rechtsformen und setzt sich für deren erfolgreiche Zukunft als Unternehmer sowie sorgenfreie Zukunft als Privatmensch ein.

Mehr Informationen finden Sie unter https://ksc-steuerberatung.de/karriere/ und weitere Informationen rund um das Thema Arbeitgebersiegel.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

