Arbeitslos? Es ist die Chance, sein eigener Chef zu werden!

Reims, 23.02.2025 – Als ich mit meinen 52 Jahren entlassen wurde, geriet ich in Stress, weil ich dachte, ich sei am Ende angelangt. Meinen Jobverlust in einem Gartenmarkt sah ich als Herausforderung, um meine eigene Chefin zu werden. Die Franchisepartnerschaft mit TTPCG DATING SERVICES ® folgte und war das Beste, was mir passieren konnte.

Nach vielen Jahren im Verkauf der Dank: die Kündigung

Ich lebe seit meiner Heirat im Jahr 1993 in Reims, einer Stadt, die in der Geschichte eine wichtige Rolle spielte und die erheblich zur Entstehung des Mythos Champagne beigetragen hat. Viele bekannte Champagnerkellereien haben hier ihren Hauptsitz und bieten Verkostungen und Kellerführungen an. Die Krönungsstadt oder auch Königsstadt, wie Reims gerne genannt wird, steht nicht nur im Mittelpunkt der Geschichte der Champagne und der Champagne-Weine, sondern ist insgesamt für unsere französische Geschichte von herausragender Bedeutung. Gemeinsam mit meinem verstorbenen Mann brachte ich viel Herzblut in unsere Gärtnerei ein. Im Jahr 2017 mussten wir den Betrieb schließen, da mein Mann erkrankte. Ich fand Arbeit in einem Markt, der Accessoires für Haus und Garten verkauft. Der Besitzer verkauft den Markt an einen Investor, der das Gelände nutzt, um luxuriöse Eigentumswohnungen darauf zu bauen. So verlor ich im Februar 2023 mit 52 Jahren meinen Job.

Mit 52 Jahren entlassen, da geriet ich in Stress

Aber ich habe sehr deutlich gespürt, dass ich gerne arbeite und gerne Kontakt mit Menschen habe. Da habe ich beschlossen, mir eine sichere, seriöse Arbeit zu suchen, die Spaß macht und lukrativ dazu ist. Oft spielt ein Zufall eine wichtige Rolle im Leben. Im Wartezimmer bei meinem Zahnarzt habe ich einen Bericht in der Wochenzeitung Le Nouvel Obs gelesen. Der Bericht handelte von einem Deutschen, mit dem Namen Markus Bavaria. Ich weiß, was ich will und habe Ziele, die ich erreichen werde. Vor 12 Jahren beauftragte das Ehepaar Bavaria einen Makler in Peynier, Ausschau nach einem passenden Haus zu halten. Mit TTPCG® war bereits ein Franchisevertrag als Center Manager im Süden von Frankreich geschlossen. Im Juli 2013 geht das Ehepaar Bavaria ganz zum Leidwesen der Freunde in München und Österreich nach Trets. Dort steht das Haus, von dem Markus lange geträumt hat. Seine Frau Steffi hat sich auch in die neue Heimat verliebt. Der Bericht machte mich neugierig auf TTPCG DATING SERVICES ®.



Jetzt bin ich 54 Jahre, berate Interessenten und bin glücklich

Ende Mai 2023 füllte ich ein Kontaktformular von TTPCG-Franchise aus. Von einem Center Manager habe ich schnell Antwort erhalten. Er bot mir einen Termin zu einer Videokonferenz, alternativ an, in sein Homeoffice in Amiens zu kommen. Ich entschied mich dazu, die 180 Km nach Amiens zu fahren, um TTPCG-Center Manager Louis Martin persönlich kennenzulernen. Übrigens, Amiens ist eine Stadt in Nordfrankreich, die von der Somme durchflossen wird und für ihre gotische Kathedrale und den nahe gelegenen, mittelalterlichen Glockenturm bekannt ist. Geschäfte und Cafés säumen die schmalen Straßen des Quartier St. Leu und auf den Kanälen der Stadt treiben die schwimmenden Hortillonnages.

Der Besuch beim Center Manager in Amiens begeistert mich

Was mir Herr Louis Martin von der TTPCG-Geschichte sagte und auf seinem riesigen Bildschirm online zeigte, faszinierte mich. Diese unerwartete Begeisterung fühlte sich an wie der Moment, in dem sich alles änderte. Angetrieben von meinen langgehegten Vorstellungen, nach dem Verkauf unserer Gärtnerei wieder meine eigene Chefin zu werden, gingen mir viele Gedanken durch den Kopf: Ist die Franchisepartnerschaft mit einem amerikanischen Konzern eine gute Idee? Ich habe noch ein Dutzend weitere Franchise-Angebote akribisch durchleuchtet, aber alles verblasst gegen das, was TTPCG DATING SERVICES ® seinen Kunden und Franchisenehmern bietet.

Mein Start als Beraterin von Interessenten an der TTPCG-Dienstleistung

Der eigentliche Wendepunkt kam nur ein paar Wochen später. Ich erhielt die Möglichkeit, als Franchisenehmerin von TTPCG DATING SERVICES ® zu starten. Zwar tauchten bei der online Einarbeitung so einige Fragen auf. Jedoch bekam ich vom TTPCG-24-7 Support immer nach Minuten eine freundliche und hilfreiche Antwort. Im Juli 2023 führte ich meine erste Interessentenberatung erfolgreich durch. Mittlerweile sind fast 2 Jahre vergangen. Schließlich wurde mir klar, dass ich gesund bin, dass ich wirklich gut bin in dem, was ich tue, dass ich gerne neue Dinge lerne und dass ich meine Arbeit immer noch mit Leidenschaft ausübe. Warum sollte ich jetzt aufhören wollen? Mein Einkommen stimmt und ich wurde wieder eine glückliche Frau.

Sie haben einen Pressebericht der TTPCG-Franchisenehmerin Juliette Boivineau, 51100 Reims gelesen. Der Originalbericht erschien © 2025 in dem Journal professionnel sécurité avec franchise. Deutschsprachige Übersetzung von Gerlinde v. Olnhausen.

