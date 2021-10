Arbeitssicherheit jederzeit im Blick: Echtzeit-App sorgt für Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit

Berliner Software-Spezialisten stellen die App 5i.Safety für sichere Dokumentation in Produktionsbetrieben vor

Berlin, 29. September 2021 – Gewaltige Maschinenanlagen, Gefahrstoffe, versperrte Fluchtwege – im Rahmen von Sicherheitsrundgängen oder Arbeitssicherheits-Audits in Industriebetrieben müssen unsichere Situationen täglich dokumentiert und entsprechend bearbeitet werden. Doch Notizen per Hand sind meist ungenau und für die nachfolgenden Prozesse nicht transparent genug. 5thIndustry hat nun für lückenlose und in Echtzeit ablaufende Sicherheits-Audits die App 5i.Safety entwickelt. Mit der App können gefahrbringende Situationen, wie beispielsweise offen liegende stromführende Kabel, durch Fotos und Videos den Verantwortlichen in Echtzeit übermittelt werden, sodass diese sofort reagieren können. „Unsichere Situationen werden somit erkannt, sofort sichtbar und aktiv beseitigt. Gleichzeitig reduziert sich der administrative Aufwand auf ein Minimalmaß. Ein wichtiger Schritt zu einer ‚Zero Harm Culture‘“, erklärt 5thIndustry Co-Founder Dr. Robert Harms.

Der Schutz der Beschäftigten ist in heutigen Industriebetrieben einer der wichtigsten Grundpfeiler für eine erfolgreiche Produktion und effiziente Arbeitsprozesse. Speziell der Bereich Arbeitssicherheit bedarf daher besonderer Aufmerksamkeit. Gefahren für Sicherheit und Gesundheit müssen ausgeschlossen werden. Regelmäßige Inspektionen der Arbeitsumgebung sind für heutige Betriebe obligatorisch, allerdings werden diese größtenteils noch händisch dokumentiert und die Ergebnisse oft in Excel-Listen gespeichert. Die Konsequenz: Echtzeit-Transparenz fehlt und auf Probleme im Werk wird zu spät reagiert. Zudem ist oft der administrative Aufwand zur Meldung und Weiterverarbeitung zu aufwendig, sodass sogar manche Gefahren gar nicht erst weitergereicht, sondern einfach toleriert werden.

Arbeitssicherheit intelligent digitalisiert

In der Vision der Industrie 5.0 von Dr. Harms rückt der Mensch in den Mittelpunkt der industriellen Prozesse. Die Arbeitsumgebung soll so konzipiert sein, dass sie intuitiv bedienbar und maximal entlastent ist. 5thIndustry hat dafür die cloudbasierte Applikation 5i.Safety entwickelt, die das Management von Vorgängen im Bereich Arbeitssicherheit entscheidend optimiert. Mit der App wird das Erfassen von unsicheren Situationen oder Gefährdungen digitalisiert und in Echtzeit an die zuständigen Personen übermittelt. Die Software ist problemlos mit Smartphones, Tablets oder Computern per Browser nutzbar. Dazu können Texte, Fotos und auch Videos von den Rundgängen erstellt und jederzeit von den autorisierten Personen abgerufen werden. Daraus resultieren enorme Zeiteinsparungen für Begehungen, da sämtliche Daten direkt in der App verarbeitet und nachverfolgt werden können. Arbeitszeiteinsparungen in der Größenordnung von 30% für die Durchführung und Dokumentation von Audits sind keine Seltenheit.

Einfache Handhabung

Die Planung, Durchführung und Dokumentation von Arbeitssicherheits-Audits und Begehungen sind anhand von Fragenkatalogen mit „akzeptabel“ vs. „nicht-akzeptabel“ Kriterien durchführbar. Auch Bilder, Texte und weiterführende Dokumente können genutzt werden. Fragenkataloge zu geplanten Audits können vorkonfiguriert und den Verantwortlichen zur Durchführung zugewiesen werden. Außerdem lassen sich Aufgaben und Aktivitäten auf einem Kanban-Board transparent managen. Über eine integrierte Chat-Funktion können die Nutzer dazu untereinander kommunizieren. Zudem kann die App direkt an kommerzielle Business Intelligence Tools, wie z.B. Tableau, QLIK, PowerBI, angebunden werden, so das Standard-Reports und Historienanalysen einfach zur Nutzungen in der bestehenden Dokumentenlandschaft zur Verfügung stehen.

Verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit und weniger Administration

5thIndustry konnte die App bereits erfolgreich in diversen Projekte implementieren, so z.B. bei Siemens Energy in Budapest. Die Vorteile zeigten sich innerhalb kurzer Zeit: Die Echtzeit-Übermittlung eines unsicheren Vorgangs an die Verantwortlichen verbesserte die Reaktionsgeschwindigkeit, sodass eine konsequente Abarbeitung der Vorgänge möglich war. Darüber hinaus erhöht sich die Transparenz der Prozesse, da EHS-Fachkräfte gleichermaßen wie Führungskräfte jederzeit wissen, wo ihr Verantwortungsbereich steht.

Mitarbeiter werden Teil eines sozialen Systems

„Wenn jeder Mitarbeiter Zugriff auf die App hat und unsichere Situationen direkt melden kann, entsteht eine effiziente Sicherheitskultur. Jeder Mitarbeitende wird Teil eines sozialen Systems, welches sich der gemeinsamen Sache Sicherheit und Gesundheit verpflichtet fühlt. Durch direktes Feedback und große Transparenz wird das Thema Arbeitssicherheit und Gesundheit zu einer angenehmen Arbeitsaufgabe und nicht zu einem störenden, unliebsamem Stressfaktor“, so Dr. Harms.

########

Pressemeldung als Word-Dokument: 2109_5thIndustry_5i_Safety_App_final

Bildmaterial zum Download: 5thIndustry_5i_Safety_App_Pictures.zip

########

Über 5thIndustry

5thIndustry steht für eine neue Art des Arbeitens in der Fabrik. Die Apps unserer 5i.Manufacturing Excellence Cloud sind flexibel konzipiert – so gelingt die Zusammenarbeit in der Fabrik voll digital und integriert. Gleich, ob Produktion oder Supportbereiche wie Qualitätsmanagement, Instandhaltung oder Arbeitssicherheit: Die Mitarbeiter arbeiten hocheffizient in einer intuitiven digitalen Umgebung. Daten sind immer und überall dynamisch verfügbar. Dies bringt Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit auf ein neues Niveau. Endlich rückt der Mensch in den Mittelpunkt und ist in die Gestaltung und Weiterentwicklung seiner digitalen Arbeitswelt aktiv eingebunden.

Weitere Informationen unter: https://5thindustry.de/

Pressekontakt:

5thIndustry GmbH

Dr. Jan-Marc Lischka

Tel. +49 172 2658390

jan-marc.lischka@5thindustry.de



Profil Marketing

Martin Farjah

Tel.: +49 (531) 387 33 22

m.farjah@profil-marketing.com