Arik Reiter ist neuer Co-Geschäftsführer und CTO bei ECOMMERCE ONE

Holding-Gesellschaft baut Führungsriege weiter aus

München, 6. Juni 2023 – Arik Reiter ist neuer Co-Geschäftsführer und Chief Technology Officer (CTO) bei ECOMMERCE ONE. Die Unternehmensgruppe bietet ein Ökosystem für den E-Commerce-Markt, das Synergien nutzbar macht und Mehrwerte für den Handel erzeugt. Mit Arik Reiter erweitert das Unternehmen seine in den vergangenen Monaten stark ausgebaute Führungsriege um einen im Markt bekannten Experten, der zuvor als Managing Director bei Verivox tätig war. Arik Reiter plant unter anderem, das Gesamtsystem von ECOMMERCE ONE auf technologischer Ebene auszubauen. So soll es neue Funktionen geben, die es Online-Händlern ermöglichen, Verkaufsprozesse zu automatisieren und einfacher abzuwickeln.

Die Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE bietet ganzheitliche Lösungen für den Online-Handel. Sie ist 2021 gestartet und expandiert seither stark.

Mit Arik Reiter hat ECOMMERCE ONE eine weitere Branchengröße im Team. Reiter verfügt über 25 Jahre Erfahrung im E-Commerce, mit Spezialisierung auf Technologie und Produkt. Unter anderem bekleidete er die CEO-Position bei Tuesday.sport, ein IT-Service des Bayrischen Landessportverbandes. Des Weiteren fungierte er als Managing Director bei Verivox sowie als Chief Technology Officer beim Online-Unternehmen XE.com und bei Galeria Kaufhof.

Daliah Salzmann, Co-Geschäftsführerin der ECOMMERCE ONE AcquiCo GmbH, erklärt: „Online-Händler benötigen heute Lösungen, die ihnen einfache Umsetzungen und Prozessautomatisierungen ermöglichen. Der Trend geht daher zu vernetzten, ganzheitlichen Systemen zur Abwicklung und Optimierung von Verkaufsaktivitäten. Mit seinen ausgeprägten Erfahrungen, insbesondere in den Bereichen IT, Cloud-Architektur, Product, UX und Product Marketing, bringt Arik Reiter ideale Voraussetzungen mit, um unser Engagement in diesem Bereich zu dynamisieren. Ich freue mich außerordentlich, die weitere Zukunft von ECOMMERCE ONE mit einem so erfahrenen Manager wie Arik gemeinsam gestalten zu dürfen.“

ECOMMERCE ONE bündelt für Online-Händler die Stärken von Software-Anbietern wie Afterbuy, Gambio und Baygraph auf einer Plattform. So entstehen ganzheitliche und durchgängige Lösungen für die heutigen und künftigen Herausforderungen im E-Commerce.

Arik Reiter, Co-Geschäftsführer und CTO bei ECOMMERCE ONE, erklärt: „Im modernen E-Commerce sind keine Insellösungen gefragt. Die erforderliche Schnelligkeit und Agilität sowie vereinfachte Prozesse erreichen Online-Händler nicht mit monolithischen Systemen, sondern hier ist Vernetzung gefragt. Mit unserem Netzwerk bieten wir Online-Händlern einen einfachen Zugang zu ganzheitlichen Lösungen. Wir verzahnen dazu bekannte Software-Systeme miteinander und entwickeln sie – auch in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden – weiter. Geplante Entwicklungen sind beispielsweise KI-basierende Services.“

Hinter ECOMMERCE ONE steht der Private Equity-Investor Oakley Capital. „Mit diesem starken Investor besitzen wir beste Voraussetzungen, um die gesund und schnell wachsende Unternehmensgruppe auszubauen und neue digitale Geschäftsmodelle auf den Weg zu bringen“, sagt Arik Reiter.

Die 2021 gegründete Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE schafft für Lösungsanbieter eine gemeinsame Plattform. Ziel ist es, ein Ökosystem im E-Commerce-Markt zu etablieren und damit Mehrwerte für den Online-Handel zu schaffen, Synergien und gemeinsam Wachstum zu generieren. Unter dem Dach der Holding-Gesellschaft E-COMMERCE ONE formieren sich führende Anbieter – beispielsweise Software-Unternehmen – der Branche. Hinter ECOMMERCE ONE steht neben starken Unternehmern der Investor Oakley Capital. Dabei handelt es sich um ein Private Equity Mid-Market Fund, spezialisiert auf Investments in Industrien mit Potenzial für Wachstum, Konsolidierung und Optimierung.

Weitere Informationen: www.ecommerceone.de

