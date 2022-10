Artec 3D präsentiert Metrologie-Kit – mit einer Genauigkeit von bis zu 2 Mikrometern

Metrologie-Kit für Inspektionen und Verformungsanalysen in der Luft- und Raumfahrt-, im Automobilbau sowie in der Öl- und Gasindustrie

Luxemburg, 4. Oktober 2022 – Artec 3D, ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von professioneller 3D-Hard- und Software, gibt heute die Markteinführung des Artec Metrologie-Kit bekannt. Das Metrologie-Kit ist ein optisches 3D-Koordinatenmesssystems für hochpräzise Inspektionen, das unter anderem Verformungsanalysen ermöglicht und eine höhere Genauigkeit bei der Vermessung von Objekten und Flächen jeder Größe bietet.

Das Artec Metrologie-Kit ist in zwei Ausführungen erhältlich – eine Profi- sowie eine Einstiegs-Version – und bietet eine einfach zu bedienende und (trotzdem) ausgesprochen vielseitige Photogrammetrie-Lösung auf metrologischem Niveau mit höchster Genauigkeit für Inspektion und Reverse Engineering.

Das Artec Metrologie-Kit kann als eigenständige optische Messlösung oder als Referenzierungswerkzeug für eine noch bessere 3D-Scanleistung auf Distanz eingesetzt werden. Das gesamte Kit ist portabel und liefert innerhalb weniger als 15 Minuten hochpräzise Messungen und kann außerdem auch Objekte in Bewegung erfassen – womit es sich sowohl für Projekte innerhalb des eigenen Betriebes wie auch für Projekte unterwegs eignet.

Das Metrologie-Kit ist sowohl DAkkS- als auch VDI-zertifiziert. Es bietet eine punktbasierte Genauigkeit (RMS) von bis zu 0,002 mm + 0,005 mm/m und eine Längenmessgenauigkeit von bis zu 0,015 mm + 0,015 mm/m.

Das Metrologie-Kit umfasst eine Kamera mit einer Auflösung von bis zu 30,3 Megapixeln und einem 28-mm-Weitwinkelobjektiv, Messzielmarken, Adaptern, Maßstabsleisten und das Metrologie-Kit-Plugin, wodurch der Benutzer den gesamten Photogrammetrie-Workflow direkt in Artec Studio nutzen kann. Das Kit ist außerdem mit branchenführender Prüfungssoftware wie Geomagic Control X, PolyWorks und noch vielen anderen kompatibel.

„Wir bei Artec 3D sind stolz darauf, branchenführende Messtechniklösungen anzubieten und investieren weiterhin in die Weiterentwicklung unserer Produkte und unserer Produktlinie, um unseren Kunden immer bessere Lösungen anbieten zu können“, so Artyom Yukhin, Präsident und CEO von Artec 3D. „Wir sind zuversichtlich, dass das Metrologie-Kit eine äußerst effektive Lösung für Inspektionsprojekte, bei denen es auf hohe Genauigkeit und minimale Fehleranhäufung ankommt, bieten wird. Daher sind wir mehr als gespannt darauf, welches Feedback wir zu diesem neuen Kit von unseren Anwendern erhalten werden.“

Das Metrologie-Kit von Artec 3D wird bereits in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, insbesondere in der Automobilbranche.

Automobilbranche

Für die Qualitätskontrolle in der Automobilproduktion analysierte das Metrologie-Kit in einer großen Automobilproduktionslinie in Deutschland die Position der Schweißbolzen an jedem vierten Chassis. Die Ergebnisse wurden dann zur Programmierung des Schweißroboters verwendet. Darüber hinaus half das Kit im Rahmen von Tests und Forschungen zum autonomen Fahren dabei, die Positionen von Sensoren an einer Karosserie zu bestimmen und sie korrekt im Koordinatensystem des Fahrzeugs zu platzieren.

Hochpräzise Inspektionen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungssektor

Hochpräzise optische Messsysteme sind für eine einfache und zuverlässige Inspektion von großen Objekten wie Flugzeugkomponenten, Schiffen und Windkraftanlagen unerlässlich. Mit dem Metrologie-Kit von Artec können die Nutzer bedeutend präzisere Datensätze erhalten und in Anwendungsfällen, in denen hohe Anforderungen an die Wiederholgenauigkeit gestellt werden, eine zuverlässige Prüfung durchführen. Dies kann bei fast jedem Produktionsschritt geschehen – sogar, wenn das Teil selbst in Bewegung ist. Britische, deutsche und japanische Einrichtungen des Verteidigungssektors verwenden das Metrologie-Kit für Verformungsanalysen von Haupt- und Nebenplattensystemen großer, in verschiedenen Winkeln geneigter Satellitenantennen.

Verformungsanalyse

Das Metrologie-Kit eignet sich hervorragend für die Analyse der geometrischen Veränderungen von Lagertanks, Fahrzeugkomponenten oder Designprototypen. Wenn kurze Messzeiten entscheidend sind, kann es die Verformungseigenschaften von Materialien unter verschiedenen Umgebungsbedingungen wie hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit analysieren.

Öl und Gas

Ein ISO-zertifiziertes deutsches Unternehmen für Offshore- und Meerestechnik untersucht und prüft Flansche auf Offshore-Anlagen in der Nord- und Ostsee. Kurze Messzeit, einfacher Arbeitsablauf und eine dynamische Referenzierung machen das Metrologie-Kit zur idealen Lösung für hochpräzise Anwendungen unter schwierigen Bedingungen. Das Unternehmen misst die Ebenheit und Neigung von großen Flanschflächen, Bohrlochdurchmesser sowie Innen- und Außendurchmesser. Der gesamte Messvorgang wird innerhalb von 60 Minuten durchgeführt.

Referenzierung für 3D-Scanning

Das Metrologie-Kit erzeugt eine Punktwolke mit hoher volumetrischer Genauigkeit. Diese kann als Referenz verwendet werden, um auf Distanz hervorragende 3D-Scannergebnisse zu erhalten, insbesondere bei der Erfassung großer Objekte oder Bereiche mit einem Artec 3D-Scanner. Das Kit gewährleistet eine minimale Fehlerakkumulation und ermöglicht es Nutzern von Artec Leo oder Artec Eva, die volumetrische Genauigkeit bis um das 14-fache zu erhöhen.

Weitere Informationen über das Metrologie-Kit und seine vollständigen Funktionen finden Sie unter https://www.artec3d.com/portable-3d-scanners/photogrammetry-metrology-kit.

Ein Video, das den Einsatz und Umfang des Metrologie-Kit aufzeigt, finden Sie unter https://youtu.be/5kD-6G2zEsU.

Über Artec 3D

Artec 3D ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg und Niederlassungen in den USA (Santa Clara, Kalifornien) China (Shanghai) und Montenegro (Bar). Artec 3D entwickelt und produziert innovative 3D-Lösungen und -Produkte. Das Unternehmen verfügt über ein Team professioneller Experten für die Erfassung und Verarbeitung von 3D-Oberflächen sowie für die biometrische Gesichtserkennung. Die Produkte und Dienstleistungen von Artec 3D können in zahlreichen Branchen eingesetzt werden, etwa in den Bereichen Technik, Inspektion, Medizin, Medien und Design, Unterhaltung, Mode, Denkmalschutz, Sicherheitstechnik und noch vielen anderen. Weitere Informationen zu Artec 3D erhalten Sie unter https://www.artec3d.com/de

Kontakt

Artec 3D

Christine Gierlich

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0) 89 99 38 87 24

Artec3D@hbi.de

https://www.artec3d.com/de/

Bildquelle: @ Artec 3D