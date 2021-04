Artec 3D verkündet neue Gold-zertifizierte Partner und Markenbotschafter 2021

Marktführer für 3D-Scantechnologie erweitert seine globale Präsenz mit neuen weltweit zertifizierten Vertragshändlern

Kalifornien/USA, 22. April 2021 – Artec 3D, ein Entwickler und Hersteller von professionellen 3D-Scannern und Software, hat die Liste seiner diesjährigen Gold-zertifizierten Partner veröffentlicht. Die 57 neuen Gold-zertifizierten Partner und Markenbotschafter sind Teil des wachsenden Netzwerks von Artec 3D mit 144 weltweit autorisierten Händlern in über 60 Ländern. Insgesamt hat sich die Anzahl der Gold-zertifizierten Markenbotschafter in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die die komplette Produktpalette professioneller 3D-Scanner von Artec 3D anbieten, herausragende Kundendienstbewertungen vorweisen und sich bei der Vermarktung der Technologie gesondert positioniert haben.

Zur Erlangung der Gold-Akkreditierung muss der entsprechende Händler von Artec 3D einen strengen Testdurchlauf abschließen und dabei seine tiefgehenden Kenntnisse der Artec-Produktlinie unter Beweis stellen. Dazu zählen unter anderem die 3D-Scan-Software sowie die professionellen handgeführten Scanner, die desktopgestützten sowie die Langstrecken-Scanner.

Durch den Kauf von Artec-Produkten über einen zertifizierten Händler wird sichergestellt, dass die Endnutzer ein vollständig verifiziertes Endprodukt erhalten, dass ein Kontakt zu engagierten Support-Teams jederzeit gewährleistet wird und diese qualifizierte Schulungen von Produktexperten erhalten. Zertifizierte Händler können die Gewährleistung erbringen, dass ihren Kunden das Optimum ihrer 3D-Scan-Lösungen zuteilwird und diese über neueste Entwicklungen unterrichtet werden, wie beispielsweise kürzlich über den neuen KI-betriebenen HD-Modus von Artec 3D. Diese neue Erweiterung ist für Nutzer von Artec Studio 15 kostenlos und erhöht die 3D-Scanauflösung von Artec Eva und Artec Leo auf 0,2 mm.

Alle Gold-Partner sind zudem qualifiziert dafür, virtuelle Vorführungen und Schulungen für die branchenführenden Lösungen von Artec 3D anzubieten und durchzuführen. Das kontinuierliche CRM stellt sicher, dass Käufer der Artec-Technologie stets einen Partner an ihrer Seite haben, auf den sie sich auch nach ihrer getätigten Investition jederzeit verlassen können. Um dauerhaft ein Gold-Partner oder Markenbotschafter zu bleiben, müssen Händler ihre Zertifizierung jährlich erneuern und damit unter Beweis stellen, dass sie kompetente Experten auf dem Gebiet des Produkt- und Funktionsportfolios von Artec 3D sind.

“Unsere Gold-Partner und -Markenbotschafter haben im vergangenen Jahr großartige Arbeit bei der Etablierung von virtuellen Workflows geleistet, um Endnutzern kontinuierlichen Support zu bieten”, berichtet Artyom Yukhin, Präsident und CEO von Artec 3D. “Unsere Technologie wird in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen eingesetzt – von Maschinenbau über das Gesundheitswesen bis hin zu CGI – und zwar von Fachleuten, die alle unterschiedliche Erfahrungswerte und Hintergründe haben. Ein weltweites Netzwerk motivierter und kompetenter Partner ist für uns entscheidend, um sicherzustellen, dass jeder Interessent von moderner 3D-Scantechnologie die umfassende Unterstützung erhält, die er benötigt.”

Zu den neuen Gold-zertifizierten Partnern und Markenbotschaftern gehören:

Artec 3D Gold-zertifizierte Markenbotschafter

-KLIB (Deutschland)

-Beijing Onrol Technology Co., Ltd. (China)

-Central Scanning Limited (Großbritannien)

-ShareMind (Italien)

-DataDesign Co., Ltd. (Japan)

-4C Creative Cad Cam Consultants (Niederlande)

-3D Master s.c. (Polen)

-Shonan Design (S) Pte Ltd. (Singapur)

-Digitize Designs Inc. (USA)

-GoMeasure3D (USA)

-Rapid Scan 3D (USA)

-Trimech Solutions (USA)

Artec 3D Gold-zertifizierte Partner

-algona GmbH (Deutschland, Österreich, Schweiz)

-Antonius Köster GmbH & Co. KG (Deutschland)

-3D-picture.net (Deutschland)

-Freedspace/Thinglab (Australien)

-Qubic (Australien)

-3D Space Labs Pty Ltd (3DSL) (Australien)

-B2N Ltd. (Bulgarien)

-Objex Unlimited (Kanada)

-Beijing Asahi 3D Technology Co., Ltd. (China)

-Jie Technology Co., Ltd. (Hongkong)

-3D Printhuset A/S (Dänemark)

-Hiway Technologies (Ägypten)

-CADvision (Frankreich)

-Kreos (Frankreich)

-MILLENIUM 3D S.A.S. (Frankreich)

-3D Numerisation SAS (Frankreich)

-AIPWorks (Finnland)

-Caliber Eng. Ltd. (Israel)

-JGC GEOINFORMATION SYSTEMS S.A. (Griechenland)

-OPT Technologies Co., Ltd. (Japan)

-UAB 3D Creative (Litauen)

-SURVEY SOLUTIONS LIMITED (Neuseeland)

-Tripiodi (Polen)

-Globatek JSC (Russland)

-3D FORMAT/3D Innovations Ltd. (Russland)

-Hankook Archive Inc. (Südkorea)

-Hello3D Co., Ltd. (Südkorea)

-NEXPACE INC. (Südkorea)

-Aquateknica Lt d. (Spanien)

-infoTRON A.. (Türkei)

-Teknodizayn (Türkei)

-UA Company KODA Ltd (Ukraine)

-Europac 3D (Großbritannien)

-iMakr Ltd. (Großbritannien)

-Patrick Thorn & Co. (Großbritannien)

-Digital Scan 3D (USA)

-Direct Dimensions Inc. (USA)

-Hawk Ridge Systems (USA)

-Indicate Technologies (USA)

-Laser Design (USA)

-Reality 3D LLC (USA)

-3D Printing Colorado (USA)

Um einen Artec-Händler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie die Webseite des Unternehmens: https://www.artec3d.com/de/where-to-buy

Über Artec 3D

Artec 3D ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in Luxemburg und Niederlassungen in den USA (Santa Clara), China (Shanghai) und Russland (Moskau). Artec entwickelt und produziert innovative 3D-Lösungen mithilfe eines Teams hochkarätiger Experten für die Erfassung und Verarbeitung von 3D-Oberflächen wie auch für biometrische Gesichtserkennung. Die Produkte und Dienstleistungen von Artec werden in vielen Branchen eingesetzt, so zum Beispiel in der Sicherheitstechnik und im Ingenieurswesen, in Medizin, Medien und Design, in Unterhaltung, Mode, Denkmalpflege und für vieles andere mehr.

