Arvato baut US-Geschäft mit neuem Standort in Easton, Pennsylvania, aus

Gütersloh/Easton – Arvato weitet seine Präsenz in den USA weiter aus. Carbel, ein US-amerikanischer 3PL-Logistikdienstleister, der Anfang des Jahres von Arvato akquiriert wurde, übernimmt im Auftrag eines globalen Fashion-Kunden ein strategisch wichtiges Distributionszentrum in Easton, Pennsylvania. Carbel verantwortet seit Anfang Juni 2025 von dem rund 60.000m² großen Standort aus die B2C- und B2B-Versandprozesse.

„Die strategische Entscheidung, unsere Stärken zu bündeln, zahlt sich bereits aus“, sagt Javier Torrens, President Carbel bei Arvato. „Unsere komplementären Kompetenzen haben es ermöglicht, dieses Projekt gemeinsam zu realisieren – ein klarer Beleg für unseren partnerschaftlichen Ansatz im US-Fashion-Logistikmarkt.“

Lidia Ratajczak-Kluck, President Large Scale Fashion bei Arvato, ergänzt: „Diese Expansion stärkt nicht nur unsere langjährige Partnerschaft mit einer der weltweit führenden Modemarken, sondern zeigt auch, dass unser Anspruch, täglich unser Bestes zu geben – mit skalierbaren, spezifischen Logistiklösungen über globale Märkte hinweg – genau das ist, was unsere Kunden suchen.“

Der Standort in Easton ist mit neben klassischen Kartonregalen, Hängewarenlagern und mehreren Zwischengeschossen auch mit automatisch gesteuerten Flurförderzeugen (AGVs) ausgestattet. Zusätzlich zur Retourenabwicklung, die bereits von einer nahegelegenen Anlage in Nazareth, PA, übernommen wird, verantwortet Carbel künftig auch die gesamte Lagerlogistik für Ein- und Ausgangsprozesse, Value Added Services, Transportmanagement sowie Zollabwicklung für B2C- und B2B-Kanäle.

Das Betriebsmodell vereint rund 450 festangestellte Mitarbeitende mit einem flexiblen Personalpool – ein bewährter Ansatz, der auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten ist.

„Eine unserer Stärken ist die Fähigkeit, flexibel auf saisonale Nachfrageschwankungen – etwa während des Sommerschlussverkaufs – zu reagieren und eine passgenaue, skalierbare Lösung bereitzustellen“, so Javier Torrens.

Mit dieser Expansion stärkt Arvato seine Position als global vernetzter 3PL-Partner, der in der Lage ist, End-to-End-Supply-Chain-Lösungen über alle Regionen und Vertriebskanäle hinweg bereitzustellen. Die schnelle und reibungslose Integration des Standorts Easton in das Carbel-Netzwerk – ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs – ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Arvatos Strategie „Supply Chains weltweit gestalten“ in der Praxis umgesetzt wird: durch die Verbindung lokaler und globaler Expertise, skalierbarer Infrastruktur und einem tiefen Verständnis für branchenspezifische Anforderungen.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 18.000 Mitarbeitende arbeiten an 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 70.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

