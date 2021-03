Arvato Supply Chain Solutions erhält von Intel den Preferred Quality Supplier Award 2020

Arvato Supply Chain Solutions ist einer von nur 26 Preisträgern des PQS Award in der globalen Supply Chain von Intel

Gütersloh – Arvato Supply Chain Solutions ist stolz darauf, von Intel mit dem Preferred Quality Supplier (PQS) Award für das Jahr 2020 ausgezeichnet worden zu sein. Durch sein Engagement um kontinuierliche Qualitätssteigerung hat Arvato ein Leistungsniveau erreicht, das die Erwartungen von Intel konstant übertrifft.

“Als einer von nur 26 Preisträgern des Preferred Quality Supplier Award in der gesamten Supply Chain von Intel hat Arvato Supply Chain Solutions entscheidend zu unserem Erfolg beigetragen – und dazu noch in diesem außergewöhnlich herausfordernden Jahr”, betont Dr. Randhir Thakur, Chief Supply Chain Officer bei Intel. “Arvato hat in einem besonders kritischen Bereich der Supply Chain von Intel einen herausragenden Service geboten und seine jährlichen Verbesserungsziele erreicht oder übertroffen. Die Auszeichnung steht für jahrelange harte Arbeit, fortwährende Optimierung und außergewöhnliche Leistungen.”

Der Intel PQS Award würdigt Leistungen im Rahmen des Intel SCQI-Programms, eine auf mehrere Jahre angelegte Roadmap zur kontinuierlichen Verbesserung leistungsstarker Lieferanten von Intel. Unter Tausenden von Intel-Lieferanten weltweit qualifizieren sich nur wenige Hundert für die Teilnahme an diesem Programm.

Der PQS Award ist die zweithöchste Auszeichnung, die ein Lieferant erhalten kann. Im Jahr 2020 wurden in Intels gesamter Supply Chain lediglich 26 Lieferanten mit einem Preferred Quality Supplier Award ausgezeichnet.

Um sich für einen Intel Preferred Quality Supplier Award zu qualifizieren, müssen Dienstleister Erwartungen übertreffen, strikte Leistungsziele erreichen und bei Leistungsbeurteilungen im Laufe des Jahres eine Bewertung von mindestens 80 Prozent erzielen. Die Lieferanten müssen außerdem 80 Prozent oder mehr ihres Verbesserungsplans erfüllen und herausragende Qualitäts- und Geschäftssysteme vorweisen können.

Weitere Informationen zum Intel SCQI-Programm:

Die aktuellen Informationen finden Sie im Intel Newsroom.

https://newsroom.intel.com/news/intel-announces-2020-supplier-continuous-quality-improvement-awards/

Besuchen Sie die Website zum Intel SCQI-Programm und den Awards.

https://www.intel.com/content/www/us/en/supplier/governance/quality/supplier-continuous-quality-improvement.html

Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. In den Bereichen Telecommunications, Tech, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 15.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Mithilfe neuester digitaler Technologien entwickelt, betreibt und optimiert Arvato komplexe globale Supply Chains und E-Commerce Plattformen und wird damit zum strategischen Wachstumspartner seiner Kunden. Arvato verbindet das Know-how der Menschen mit den richtigen Technologien und passenden Geschäftsprozessen und steigert so messbar die Produktivität und Leistung seiner Partner.

