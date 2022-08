Arvato Supply Chain Solutions und H&M-Gruppe eröffnen erweitertes Distributionszentrum in Polen

Basis für automatisierte Prozesse in der E-Commerce-Logistik

Gütersloh/Strykow – Ein neues Hochregallager, eine längere Förderstrecke und eine deutlich gestiegene Abwicklungskapazität – Arvato Supply Chain Solutions hat die Erweiterung des Distributionszentrums im polnischen Strykow erfolgreich abgeschlossen. Dort kümmert sich der international agierende E-Commerce-Dienstleister um das Online-Geschäft der H&M Brand in Osteuropa. “Der Ausbau war nötig geworden, um das kontinuierliche Mengenwachstum unseres Kunden schneller und flexibler bewältigen zu können”, betonte Lidia Ratajczak-Kluck, Managing Director von Arvato Supply Chain Solutions in Polen, bei der Inbetriebnahme der neuen Halle.

Im Rahmen des Ausbaus wurde die Grundfläche um 15.000 auf jetzt 55.000 m² erweitert. Insgesamt steht fortan eine Lagerfläche von 75.000 m² zur Verfügung. Sie erstreckt sich über zwei Ebenen. Das Hochregallager in der neuen Halle bietet Platz für 240.000 Kartons und die gesamte Lagerkapazität beläuft sich aktuell auf rund 420.000 Kartons. Für die Kommissionierung der Kartons aus den bis zu 8,7 Meter hohen Regalen kommen selbstfahrende Schubmaststapler zum Einsatz. Sie bewegen sich entlang einer 4.400 Meter langen Induktionsstrecke durch das Hochregallager.

Die neue Halle ist mit einem 123 Meter langen Förderband ausgestattet. Es transportiert die Kartons zur Weiterverarbeitung in den älteren Hallenteil und ist dort direkt an das bereits bestehende Fördersystem angeschlossen. Insgesamt ist die Förderstrecke rund 3,5 Kilometer lang. Weitere wichtige Bausteine für eine Automatisierung sind außerdem spezielle Sortiersysteme, eine dynamische Lagerauffüllung und die Implementierung des ERP-Systems SAP S4/HANA.

Dank der Erweiterung des Distributionszentrums erhöht sich das Abwicklungsvolumen um rund 30 Prozent. “Mit dem Ausbau des Distributionszentrums und der schon Ende vergangenen Jahres verlängerten Zusammenarbeit mit Arvato Supply Chain Solutions als strategischem Partner sind die logistischen Grundlagen für zukünftigen Support geschaffen”, sagte Michael Schulz, Regional Logistics Manager East Europe der H&M-Gruppe, während der Inbetriebnahme der zusätzlichen Flächen. Beide Unternehmen kooperieren seit 2018. Michael Schulz ist überzeugt: “Der mit der Erweiterung verbundene höhere Automatisierungsgrad wird dazu beitragen, das Kundenerlebnis spürbar zu steigern.” Von Strykow aus werden Kunden der Modemarke in Polen, Tschechien, Ungarn, Bulgarien und der Slowakei beliefert.

“Polen ist und bleibt für Arvato Supply Chain Solutions ein starker Wachstumsmarkt. Seit 2015 haben wir dort jedes Jahr, vor allem begünstigt durch den Online-Handel, ein neues Logistikzentrum für eine ganze Reihe von Kunden eröffnet. Als zentrale Logistikdrehscheibe mit kurzen Lieferzeiten für die nationale Distribution, aber auch für die gesamte mittel- und osteuropäische Region sowie die volumenstarken Absatzmärkte in Westeuropa ist Polen ein wichtiger Standort um unsere und die internationale Präsenz unserer Kunden zu stärken”, betont Lidia Ratajczak-Kluck. Der Ausbau des Distributionszentrums in Strykow ist daher nur folgerichtig – und gleichzeitig mit der Schaffung von 300 zusätzlichen Arbeitsplätzen vor Ort verbunden. Zur Abwicklung von Auftragsspitzen wird sogar mit deutlich mehr Personal gerechnet, so dass dann bis zu 1.300 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. In den Bereichen Telecommunications, Tech, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 17.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Mithilfe neuester digitaler Technologien entwickelt, betreibt und optimiert Arvato komplexe globale Supply Chains und E-Commerce Plattformen und wird damit zum strategischen Wachstumspartner seiner Kunden. Arvato verbindet das Know-how der Menschen mit den richtigen Technologien und passenden Geschäftsprozessen und steigert so messbar die Produktivität und Leistung seiner Partner.

Arvato Supply Chain Solutions ist Teil von Arvato, einem international agierenden Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 96.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 40 Ländern. Arvato ist ein Unternehmensbereich von Bertelsmann.

