Asahi Kasei Engineering stellt cloudbasierten Wartungsservice V-MO zur Überwachung von Motoren von Hochseeschiffen vor

Düsseldorf, Tokyo und New York – 14. August 2024 – Asahi Kasei Engineering wird auf der SMM 2024 – der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft – vom 3. bis 6. September in Hamburg den neuen cloudbasierten Service V-MO für die vorausschauende Wartung von Seeschiffsmotoren erstmals in Europa vorstellen. V-MO wurde 2023 eingeführt und kann zu einem stabilen Betrieb und geringeren Ausfallzeiten von Hochseeschiffen beitragen.

Asahi Kasei Engineering (AEC) hat gemeinsam mit Mitsui O.S.K. Lines (MOL) den V-MO-Service entwickelt, mit dem Anzeichen von Anomalien in Motoren von Seeschiffen rechtzeitig festgestellt werden können. Wenn ein potenzieller Ausfall vorhergesagt wird, können Reparaturen veranlasst werden, bevor das Schiff im Hafen eintrifft. Dies ermöglicht eine sofortige Reparatur, wenn das Schiff den Hafen anläuft, und trägt so zu einer verbesserten Betriebseffizienz, einer schnelleren Wartung und geringeren Ausfallzeiten bei. Durch die automatische Erfassung und Analyse von Daten aus den in den Schiffsmotoren installierten Schwingungssensoren ermöglicht das System eine kontinuierliche Zustandsüberwachung. Die Besatzung kann somit auch ohne spezielle Kenntnisse Unregelmäßigkeiten sofort erkennen und entsprechende Maßnahmen veranlassen. Die gemessenen Daten werden an die Cloud gesendet, und der Zustand des Motors kann von der Küste aus überwacht werden. Dieser Service wurde auf der Grundlage der Schwingungsdiagnose-Technologie von AEC entwickelt, die seit mehr als 50 Jahren im Anlagenbau eingesetzt wird.

Nach der Entwicklung und dem Probebetrieb mit MOL ab 2017 wurde der V-MO-Dienst im Mai 2023 eingeführt. Im April 2024 beschloss MOL Ship Management Singapore, das System auf seinen Containerschiffen zu installieren.

Auf der SSM 2024 wird AEC in Halle B7 am Japan-Pavillon die Hardwarekomponenten von V-MO sowie eine Demonstration der V-MO-Cloud-App vorstellen. Mehr Informationen zu V-MO finden Sie hier: https://www.asahi-kasei.co.jp/aec-mkt/v-mo/en/

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Ansprechpartner:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere und -werkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (1. April 2023 – 31. März 2024) einen Umsatz von 2.785 Milliarden Yen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei