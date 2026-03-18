Asahi Kasei, Nippon Steel und Nippon Steel Trading verwerten Produktionsabfälle aus Chlor-Alkali-Elektrolysezellen zu hochwertigem reinem Titan

TOKIO – 18. März 2026 – Asahi Kasei, ein diversifiziertes globales Unternehmen, Nippon Steel und Nippon Steel Trading haben eine Recyclinginitiative gestartet, um Titan aus Produktionsabfällen von Chlor-Alkali Elektrolysezellen zu reinem Titan wiederzuverwerten.

Seit fünf Jahrzehnten ist Asahi Kasei ein wichtiger Akteur in der Chlor-Alkali-Elektrolyseindustrie. Das Unternehmen produziert und liefert Elektrolysezellen, Ionenaustauschmembranen, Elektroden und Know-how für den Betrieb von Elektrolyseanlagen. Elektrolyseure wenden elektrischen Strom an, um Salzlake (konzentriertes Salzwasser) in Chlor, Natronlauge und Wasserstoff zu trennen, die dann in einer Vielzahl von chemischen Produkten in verschiedenen Branchen verwendet werden. Für die Anodenseite von Elektrolysezellen wird reines Titan verwendet, um die Zelle vor dem korrosiven Chlor zu schützen. Dieses Metall erfordert eine sehr hohe Reinheit, um eine geeignete Korrosionsbeständigkeit und Verarbeitbarkeit zu erreichen. Daher sind bei der Verwendung von reinem Titanschrott als Rohmaterial für das Umschmelzen äußerst strenge Qualitätskontrollen und Vorbehandlungsmethoden erforderlich, um eine Verunreinigung mit Fremdstoffen zu verhindern.

Um die wertvollen Titanabfälle in den Materialkreislauf zurückzuführen, hat Asahi Kasei eine gemeinsame Initiative mit Nippon Steel und Nippon Steel Trading gestartet. Hierbei werden bei der Produktion von Elektrolysezellen an Asahi Kaseis Standort in Nobeoka, Japan, angefallene Titanabfälle zu neuem, hochreinem Titan wiederverwertet. Um eine Verunreinigung des reinen Titanschrotts zu verhindern, kontrolliert Asahi Kasei den gesamten Prozess und gewährleistet gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit an seinem Produktionsstandort mithilfe digitaler Tools. Das Material wird von Nippon Steel Trading gesammelt und zu einem Zustand verarbeitet, der für die Verwendung als Rohstoff im Umschmelzprozess geeignet ist. Anschließend wird ein Teil des sortierten und verarbeiteten Materials an Nippon Steel zurückgegeben, um dort als Rohstoff im Umschmelzprozess für reines Titan verwendet zu werden.

„Die Etablierung eines Systems zur Wiederverwertung wertvoller Ressourcen spiegelt die allen beteiligten Unternehmen gemeinsame Nachhaltigkeitsperspektive wider“, kommentierte Yoshifumi Kado, Senior General Manager der Abteilung für Ionenaustauschmembranen und Chlor-Alkali-Elektrolysesysteme bei Asahi Kasei. „Dies ist eine weitere wertvolle Initiative, die zu mehr Nachhaltigkeit in der gesamten Chlor-Alkaliindustrie beiträgt.“ Die Partner werden in Zukunft ihre Zusammenarbeit weiter verstärken, um die Recyclingquote von reinem Titan zu erhöhen. Durch die Verknüpfung dieser Initiative mit laufenden Projekten wie dem im April 2025 angekündigten Recycling von Edelmetallen treibt Asahi Kasei die Wiederverwertung von Metallen voran, die in Chlor-Alkali-Elektrolysezellen verwendet werden. Ken Hirai, verantwortlich für die Titan-Geschäftseinheit bei Nippon Steel, ergänzt: „Diese Initiative wird ermöglicht durch die Kombination von Nippon Steels Technologie zum Umschmelzen von reinem Titan in Industriequalität mit dem etablierten Managementsystem von Asahi Kasei für Titanschrott innerhalb des Herstellungsprozesses.“ Manabu Akimoto, Executive Officer von Nippon Steel Trading, abschließend: „Diese Zusammenarbeit umfasst die Rückgewinnung, Verarbeitung und Lieferung von reinem Titanschrott und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer dekarbonisierten Kreislaufgesellschaft. Auch in Zukunft werden wir unsere langjährige Erfahrung im Vertrieb und Handel nutzen, um den reibungslosen Ablauf dieser Initiative sicherzustellen und ihren Mehrwert zu maximieren.“

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

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Bildquelle: Asahi Kasei