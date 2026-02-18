Asahi Kasei Pharma und Alchemedicine starten Phase-1 Studie für neuartigen therapeutischen Wirkstoffkandidaten

TOKIO – 18. Februar 2026 – Asahi Kasei Pharma, ein globaler Anbieter von Gesundheits- und Pharmalösungen, hat bekannt gegeben, dass sein neuartiger Therapie-Kandidat AK1960 nach einer erfolgreichen präklinischen Phase in die klinische Phase-I-Studie übergegangen ist. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem japanischen Unternehmen Alchemedicine ist AK1960 ein selektiver Endothelin-A-Rezeptor-Antagonist (ETA), der zur Behandlung verschiedener refraktärer Erkrankungen eingesetzt werden kann – Erkrankungen, die gegenüber Standardtherapien resistent sind.

AK1960 ist ein kleines Molekül, das eine hohe Selektivität und eine starke Hemmung des ETA-Rezeptors aufweist. In Tiermodellen für Nierenerkrankungen hat es bereits seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt. AK1960 soll zur Behandlung verschiedener schwer zu kontrollierender Erkrankungen beitragen, wie beispielsweise refraktären chronischen Nierenerkrankungen. Im Jahr 2022 schlossen Asahi Kasei Pharma und Alchemedicine einen exklusiven Lizenzvertrag. Asahi Kasei Pharma erwarb dabei die weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung des ETA-Rezeptorantagonisten von Alchemedicine. Während in Japan derzeit präklinische Studien und Phase-I-Studien durchgeführt werden, ist das Programm für den globalen Markt vorgesehen. Calliditas Therapeutics und Veloxis Pharmaceuticals, zwei Kernunternehmen in Asahi Kaseis Health Care Sparte, werden die Entwicklung von AK1960 federführend vorantreiben.

„Der Übergang von AK1960 in die Phase-I-Studie ist ein wichtiger Meilenstein für Asahi Kasei Pharma und zeigt den Erfolg unserer engen Zusammenarbeit mit Alchemedicine, um ungedeckte medizinische Bedürfnisse anzugehen“, sagte Yasuo Nakamura, Direktor und Senior Executive Officer bei Asahi Kasei Pharma. „Seit 2022 haben wir daran gearbeitet, technische Herausforderungen zu überwinden, das therapeutische Konzept zu validieren und die klinische Bewertung vorzubereiten. Gemeinsam errichten wir ein System, das wissenschaftliche Exzellenz demonstriert und gleichzeitig bedeutende reale Herausforderungen angeht.“

Healthcare Sparte als Wachstumstreiber

Asahi Kasei positioniert in seinem mittelfristigen Managementplan den Bereich für pharmazeutische Produkte als wachstumsintensives Geschäftsfeld. Das Unternehmen legt dabei den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung hochwirksamer Therapien, um weltweit ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu erfüllen. Aktuelle Beispiele für diese Aktivitäten sind der Start der Phase-III-Studie zu ART-123 (Recomodulin™) in Japan zur Behandlung von CIPN (Chemotherapie-induzierte periphere Neuropathie) und die Aufnahme von TARPEYO® in die aktualisierten KDIGO-Leitlinien für die klinische Praxis. Der Beginn der Phase-I-Studien für AK1960 spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seine Healthcare Sparte und seine pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu stärken, um ein langfristiges, nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Kontakt:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Presse Kontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

h.kuell@financial-relations.de

