Asahi Kasei stellt HMD-Produktion ein und stärkt langfristige Rentabilität

Tokio – 5. Dezember 2025 – Asahi Kasei wird im Rahmen seiner laufenden Portfoliooptimierung die Produktion von Hexamethylendiamin (HMD) einstellen, um die Kapitaleffizienz zu steigern und das Ertragsprofil des Unternehmens zu stärken. HMD und sein Nebenprodukt Propionitril werden in Materialien wie Polyamid 66 (PA66) oder Hexamethylendiisocyanat (HDI) verwendet. Auf der Grundlage einer Bewertung der Marktdynamik, der Wettbewerbsfähigkeit und des künftigen Kapitalbedarfs hat Asahi Kasei beschlossen, die HMD-Produktion bis April 2027 einzustellen.

Diese Entscheidung hat keine Auswirkungen auf die Herstellung von PA66-Granulat und -Filamenten von Asahi Kasei in Nobeoka sowie auf die Produktion von HDI und dessen Derivaten in Hyuga – beide Standorte befinden sich in der japanischen Präfektur Miyazaki. Alle betroffenen Mitarbeiter werden innerhalb des Unternehmens in andere Funktionen versetzt. Die Auswirkungen auf die Prognose für das konsolidierte Geschäftsergebnis von Asahi Kasei werden voraussichtlich unerheblich sein.

Transformation des Geschäftsportfolios

Im Rahmen seines dreijährigen mittelfristigen Managementplans „Trailblaze Together“ fokussiert sich Asahi Kasei auf die Verbesserung der Kapitaleffizienz. Dazu führt das Unternehmen derzeit umfassende Strukturreformen im Materialbereich durch und konzentriert die Ressourcen auf die wichtigsten Wachstumsbereiche – Pharmazeutika, Intensivmedizin, Elektronikkomponenten und Materialien für die Halbleiterindustrie.

Jüngste Maßnahmen wie der Verkauf des Blei-Säure Batterieseparatorherstellers Daramic, der Ausstieg aus dem Geschäft mit Methylmethacrylat (MMA)-Monomeren sowie die Erweiterung der Kapazitäten für photosensitive Polyimide zeigen, dass Asahi Kasei diese Strategie konsequent umsetzt und die Grundlage für nachhaltiges, profitables Wachstum stärkt.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

