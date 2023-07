Asahi Kasei wird Mitglied im Japan Hydrogen Forum

Beitrag zum Erreichen der US-Klimaziele

Düsseldorf und Tokio, 13. Juli 2023 – Asahi Kasei ist dem Japan Hydrogen Forum (JH2F) beigetreten, das die Dekarbonisierungsziele der US-amerikanischen Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden in Zukunft unterstützt. Das Japan Hydrogen Forum wurde 2021 von 15 japanischen Unternehmen aus der Wasserstoff-Wertschöpfungskette in den USA gegründet.

Die Gründung des Forums geht auf eine gemeinsame Initiative vom ehemaligen japanischen Premierminister Yoshihide Suga und US-Präsident Joe Biden zurück.

Breite Unterstützung der japanischen Regierung

Sowohl von der japanischen Zentralregierung als auch von entsprechenden Regierungsorganisationen bekommt das JH2F breite Unterstützung: hierzu zählen die Japan External Trade Organization (JETRO), die New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), die Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) oder der Nippon Export and Investment Insurance (NEXI). Die operative Arbeit des Gremiums gestalten fünf Ausschüsse: Wasserstoffproduktion, Transport auf dem Landweg, Dekarbonisierung von Häfen, Stromerzeugung sowie Finanzierung. Asahi Kasei wird schwerpunktmäßig im Ausschuss Wasserstoffproduktion mitarbeiten.

Wasserstoffgeschäft als strategisches Wachstumsfeld definiert

Das „grüne“ Wasserstoffgeschäft ist eines der zehn Wachstumsfelder („10 Growth Gears“ – GG10) von Asahi Kasei, die im Rahmen des Managementplans bis 2024 unter dem Motto „Be a Trailblazer“ – „Wegbereiter sein“ definiert wurden. Das alkalische Wasserelektrolysesystem für die Wasserstoffproduktion basiert auf fast 50 Jahren Erfahrung und Expertise des Unternehmens im Bereich der Chlor-Alkali-Elektrolyse. Zudem hat das Unternehmen im Rahmen eines von der japanischen NEDO geleiteten Projekts ein alkalisches Wasserelektrolysesystem im 10-MW-Maßstab auf dem Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R) installiert und seit 2020 mehrere Probebetriebe durchgeführt. Basierend auf den Erfahrungswerten des FH2R plant Asahi Kasei, bis 2025 ein größeres alkalisches Wasserelektrolysesystem mit mehreren 10-MW-Modulen zu kommerzialisieren.

Beitrag zum Aufbau einer Wasserstoffgesellschaft in den USA

Der japanische Technologiekonzern will sowohl zusammen mit verschiedenen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen als auch mit Unternehmen der Wasserstoff-Wertschöpfungskette in den USA zum Aufbau einer Wasserstoffgesellschaft beitragen. Hierzu sollen entsprechende Konzepte ausgearbeitet werden, welche die Zusammenarbeit fördern. Außerdem plant das Unternehmen, in den Vereinigten Staaten das Geschäft mit großen alkalischen Wasserelektrolyse-Systemen inklusive Kundenservice und technischen Dienstleistungen ausbauen.

Zum Japan Hydrogen Forum

https://www.jetro.go.jp/usa/japan-hydrogen-forum.html

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 46.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (1. April 2022 – 31. März 2023) einen Umsatz von 20 Milliarden Euro (2.726 Milliarden Yen).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Bildquelle: NEDO