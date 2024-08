asioso präsentiert Quick Translate Modul für FirstSpirit auf der DMEXCO 2024

asioso, ein Unternehmen im Bereich digitale Transformation und Content Management, wird an der diesjährigen DMEXCO in Köln teilnehmen. Vom 18. bis 19. September 2024 wird asioso zusammen mit Crownpeak in Halle 6.1 am Stand D020/C021 vertreten sein, um das Quick Translate Modul von FirstSpirit zur On-Premise Installation sowie das FirstSpirit GitPlugin zu präsentieren.

Die DMEXCO ist eine bedeutende Messe und Konferenz für digitales Marketing und Technologie, die Experten und Unternehmen die Möglichkeit bietet, sich über aktuelle Trends und Technologien auszutauschen. In diesem Jahr wird asioso den Besuchern das Quick Translate Modul von FirstSpirit vorstellen und dessen Anwendungsmöglichkeiten demonstrieren.

Quick Translate: Effiziente Übersetzungslösung

Das Quick Translate Modul von FirstSpirit ermöglicht die schnelle Übersetzung von Inhalten direkt innerhalb des Content Management Systems. Unternehmen können mehrsprachige Inhalte in kürzester Zeit und hoher Qualität erstellen und verwalten. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und der Integration in FirstSpirit bietet Quick Translate eine Lösung zur Optimierung internationaler Kommunikationsprozesse.

FirstSpirit GitPlugin: Effiziente Projektentwicklung und Versionskontrolle

Das FirstSpirit GitPlugin integriert Git-Repositories in das Content Management System FirstSpirit und bietet umfassende Versionskontrolle. Es erleichtert die Zusammenarbeit mehrerer Entwickler durch Funktionen wie Commit, Push, Pull, Branching und Tagging. Das Plugin unterstützt Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) Pipelines, was automatisierte Tests und Deployments ermöglicht. Diese Funktionen verbessern die Entwicklungsqualität und Effizienz.

Präsenz auf der DMEXCO 2024

Auf der DMEXCO 2024 wird asioso neben dem Quick Translate Modul weitere Lösungen präsentieren. Fachbesucher können sich über die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens informieren und das Expertenteam von asioso steht für detaillierte Erläuterungen und Fachgespräche zur Verfügung.

„Wir freuen uns, auf der DMEXCO 2024 präsent zu sein und das Quick Translate Modul von FirstSpirit einem internationalen Publikum vorzustellen. Unsere Besucher können sich auf Demonstrationen und informative Gespräche freuen“, so Nico Rehmann, Geschäftsführer von asioso.

Über asioso

asioso ist ein Unternehmen im Bereich digitale Transformation, Content Management und Customer Experience. Mit einem erfahrenen Team unterstützt asioso Unternehmen bei der Umsetzung digitaler Strategien und Lösungen, um Geschäftsprozesse zu optimieren und Zielgruppen effektiver zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.asioso.com

Kontakt

asioso GmbH

Julia Kreipe

Wilhelmine-Reichert-Strasse 26

80935 München

+49 89 9545706 10



https://www.asioso.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.