Asli Tarcan Clinic bringt Schönheitsmedizin nach Köln

Die bekannte türkische Klinik eröffnet erste deutsche Anlaufstelle für Haartransplantationen und ästhetische Medizin

Köln, 24. September 2025 – Die international bekannte Asl Tarcan Clinic, eine der führenden Kliniken für Haartransplantationen und ästhetische Medizin mit Sitz in Istanbul, hat eine offizielle Anlaufstelle in Köln eröffnet. Damit geht die Klinik einen bedeutenden Schritt in Richtung Internationalisierung ihrer patientennahen Dienstleistungen und reagiert auf die stark wachsende Nachfrage aus dem deutschsprachigen Raum.

Mit über 18 Jahren Erfahrung, zehntausenden erfolgreichen Eingriffen und Patientinnen und Patienten aus über 40 Ländern zählt die Asl Tarcan Clinic zu den renommiertesten Adressen im Bereich der ästhetischen Medizin. Insbesondere Behandlungen wie Haartransplantationen, Nasenkorrekturen, Brustästhetik, Zahnästhetik und medizinische Hautpflege gehören zum umfangreichen Leistungsspektrum der Klinik.

„Wir freuen uns sehr, mit Köln unsere erste feste Anlaufstelle in Deutschland eröffnen zu können. Viele unserer Patientinnen und Patienten kommen aus Deutschland – es war ein logischer Schritt, ihnen vor Ort eine vertrauensvolle Beratung und Begleitung anzubieten“, sagt Gründerin Asl Tarcan, die die Klinik 2005 in Istanbul gründete.

Die neue Anlaufstelle versteht sich als erste Kontaktstelle für Interessierte, die sich vor einer medizinisch-ästhetischen Behandlung umfassend und persönlich informieren möchten. In Köln werden keine operativen Eingriffe durchgeführt – vielmehr steht hier die Beratung, Aufklärung und individuelle Betreuung im Vordergrund. Die enge Zusammenarbeit mit dem Team in Istanbul gewährleistet dabei eine durchgängige Qualitätssicherung und Betreuung über den gesamten Behandlungsverlauf hinweg.

Ein besonderer Vorteil für Patientinnen und Patienten aus Deutschland sind die transparenten All-Inclusive-Pakete der Klinik: Diese umfassen neben der eigentlichen Haartransplantation auch Transfers, Hotelunterbringung, Dolmetscherservice und Nachsorge. So entsteht maximale Planungssicherheit – sowohl finanziell als auch organisatorisch. Die Kombination aus hoher Behandlungsqualität und vergleichsweise niedrigen Gesamtkosten hat die Türkei zu einem der führenden Ziele für medizinisch-ästhetische Eingriffe gemacht.

Viele Menschen in Deutschland interessieren sich für ästhetische Behandlungen, haben jedoch Bedenken, was Sprache, Planung oder Nachsorge im Ausland betrifft. Genau hier setzt die Kölner Präsenz an: Sie schafft Vertrauen und Transparenz und macht die medizinischen Angebote der Klinik in der Türkei für ein deutsches Publikum greifbar.

Die Expansion nach Deutschland ist Teil einer strategischen Internationalisierung der Marke Asl Tarcan. Köln wurde als Standort gezielt ausgewählt – nicht nur wegen seiner zentralen Lage und guten Erreichbarkeit, sondern auch wegen seiner internationalen und gesundheitsbewussten Bevölkerung.

Über die Asl Tarcan Clinic

Die Asl Tarcan Clinic wurde 2005 in Istanbul gegründet und ist heute eine der führenden Kliniken für ästhetische Medizin, Haartransplantationen, Zahnästhetik und Hautbehandlungen in Europa. Mit einem erfahrenen Team und modernster Technologie setzt die Klinik auf persönliche Betreuung, Transparenz und medizinische Exzellenz. Jährlich lassen sich tausende internationale Patientinnen und Patienten in der Klinik behandeln – mit einem klaren Fokus auf Qualität und Vertrauen.

Die Asl Tarcan Clinic mit Sitz in Istanbul ist eine international anerkannte Klinik für Haartransplantationen, ästhetische Medizin und Zahnbehandlungen. Sie zählt zu den führenden Anbietern im Bereich des medizinischen Tourismus in der Türkei und betreut jährlich zahlreiche Patient:innen aus Europa und der ganzen Welt.

Das erfahrene Team unter der Leitung von Gründerin Asl Tarcan bietet modernste Behandlungsmethoden sowie eine ganzheitliche Betreuung – von der Erstberatung bis zur Nachsorge. Die Klinik organisiert sämtliche Leistungen inklusive VIP-Transfers, Hotelunterkunft und Dolmetscherdiensten.

Kontakt

Asli Tarcan Clinic

Asli Tarcan

Maltepe, Eski Londra Asfaltı Cd. Kale Avrupa Konutları 32

34010 Istanbul

+49 221 98655710



https://www.aslitarcanhair.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.