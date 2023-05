Auch im Sommer: Portables Licht von Ledlenser sorgt für mehr Outdoor-Spaß

Beim Sport, im Garten, unterwegs in der Natur und im Urlaub: Laternen, Stirnlampen, Taschenlampen und Kinderleuchten setzen Aktivitäten im Freien ins passende Licht

Solingen, im Mai 2023 – Mit portablen Leuchten macht Ledlenser Outdoor-Fans unabhängig vom Tageslicht. Dabei bieten die Lichtexperten aus Solingen für nahezu jede Anwendung eine optimale Lösung. So leiten stufenlos dimmbare Stirnlampen wie die kompakte H5 Core Wanderer, Läufer und Spaziergänger sicher durch Dämmerung und Dunkelheit. Bei der Tierbeobachtung, beim Angeln, Jagen oder bei Fotoshootings sind außer Weißlicht auch Rot-, Grün- und Blaulicht hilfreich – wie es die handliche Taschenlampe P6R Core QC bietet. Tageslichtähnliches Weißlicht dagegen setzt Grillparty und Campingurlaub besonders stimmungsvoll in Szene – Laternen wie die ML4 WL und ML6 WL sind damit ausgestattet. Speziell für Kinder hat Ledlenser zudem die Kidslights entwickelt, die mit Blinkfunktionen und verschiedenen Lichtfarben für Spaß und Sicherheit zugleich sorgen.

Intuitive und kompakte Stirnlampe für alle Anwendungen

Die Stirnlampe H5 Core ist ein universeller Begleiter für Outdoor-Aktivitäten. Sie lässt sich besonders einfach bedienen, da der Wheel Switch direkt am Lampenkopf sitzt. Während einer Wanderung kann die H5 Core schnell an sich verändernde Lichtverhältnisse angepasst werden, denn sie ist stufenlos dimmbar. Der Lichtkegel lässt sich durch das patentierte Advanced Focus System bequem fokussieren. Der Lampenkopf ist um 160 Grad nach oben und unten schwenkbar – so wird die Umgebung sicher ausgeleuchtet ohne zu blenden. Die robuste Stirnlampe ist dank der Flex Sealing Technology vor Staub und Wasser geschützt (IP 67).

Stimmungsvolles Licht für Camping und Garten

Die Outdoor- Laternen sind in verschiedenen Modellen erhältlich. Die Varianten ML4 WL und ML6 WL bieten ein warmes und damit besonders stimmungsvolles weißes Licht. Da die Micro-Prism-Technologie für eine maximale Energieeffizienz bei gleichmäßiger Lichtverteilung sorgt, haben sie eine lange Leuchtdauer, bevor die Akkus wieder aufgeladen werden müssen. Die ultrakompakten Varianten ML4 und ML4 Warm Light können sogar am Rucksack befestigt werden – und sind damit auch bei Wanderungen einsatzbereit. Alle ML-Laternen verfügen über eine Rotlichtfunktion zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit. Mit der Ledlenser Connect App kann die ML6 Connect WL zudem individualisiert und komfortabel per Bluetooth gesteuert werden. Besonders praktisch bei Touren in der Natur ist die Powerbank-Funktion der ML6 Connect WL. So lässt sich das Handy auch dann aufladen, wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist.

Das passgenaue Licht für Tierbeobachtungen und Fotos

Die Multicolor-Taschenlampe P6R Core QC hat Ledlenser vor allem für Tierbeobachtungen entwickelt. Bei Touren in der Natur sorgt das 145 Lumen (lm) starke Rotlicht für eine blendfreie Nachtsicht. Das 220 lm helle Grünlicht ist für Tiere unsichtbar und damit praktisch bei der Wildbeobachtung. Das Blaulicht mit 35 lm hilft bei der Spurensuche, da es Flüssigkeiten kontrastreicher hervorhebt. Im Weißlichtmodus liefert die vielfältige Taschenlampe 270 Lumen. Das Licht der Multicolor-LED kann dank des patentierten Advanced-Focus-Systems in jeder Farbe stufenlos fokussiert werden. Nicht nur Angler und Jäger hilft diese Vielfarbigkeit: Auch Fotografen und Künstler können mit der P6R Core QC spannende Effekte erzielen. In einer Notfallsituation soll die irritierende Blendwirkung durch die farbigen Lichtblitze (Multicolor Strobe) zudem Angreifer abwehren.

Sicherheit trifft Lichtspaß: Die Kidslights

Die Taschenlampe Kidbeam4 sowie die Stirnlampen Kidled2 und Kidled4R hat Ledlenser mit kindgerechten Funktionen ausgestattet. Wege und dunkle Ecken werden mit Weißlicht sicher ausgeleuchtet. Spannende Effekte lassen sich mit dem zusätzlichen Rotlicht und Blaulicht erzielen, besonders in der Blinkfunktion. Dank der Optik mit reduziertem Blendeffekt werden die empfindlichen Kinderaugen dabei in jeder Einstellung geschont. Das elastische Stirnband ist waschbar und kann einfach abgenommen werden. Zur Wahl stehen zwei Designs: grüne Dinosaurier oder lila-blaue Regenbögen. Kidled4R wird mit einem aufladbaren Akku betrieben, Kidbeam4 und Kidled2 enthalten Batterien.

Ob kompakte Stirnlampe, praktische Outdoor-Laterne, Multicolor-Taschenlampe oder Kinderleuchte: Die portablen Leuchten von Ledlenser setzen Abenteuer, Sport und Spaß brillant ins Licht – unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Über Ledlenser:

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work und Professional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Home und Life Alltagsleben und Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unterstützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenuntergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks und elegante Lifestyle-Accessoires gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie beispielsweise dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

