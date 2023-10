Audi A4 B8 Soundsystem 200mm Bass Upgrade vordere Türen

Wuchtige Basspegel und Dynamische Höhen mit dem 200mm Lautsprecher Upgrade für den Audi A4 B8

Ein starkes Lautsprecher-Upgrade für das Soundsystem des Audi A4 B8 8K für das Baujahr 2007 – 2015. Im Fahrzeug ist vorne ein 200mm Lautsprechersystem verbaut, durch ein Upgrade kann noch mehr Basswiedergabe und bessere Höhen und Mitten erreicht werden. Das Paket Audi A4 B8 (8K) Auto Lautsprecher 200mm für vordere Türen ist mit dem Audison AP8 200 mm Tieftönern und hochwertigen externen Hochtönern der Audison AP 1 P Prima Serie ausgestattet.

Die Lautsprecher sind für den Betrieb hinter OEM-Gittern in Fahrzeugtüren optimiert und bieten mit einem hohen Wirkungsgrad von 93,5 DB eine hohe Abhörlautstärke. Der Wirkungsgrad beeinflusst die Performance am Radio oder Navigation ab Werk und sorgt für eine effektive Ausnutzung der Leistung des Steuergerätes. Die 200 mm Audi A4 B8 Lautsprecher bieten eine Maximalleistung von 300 Watt.

Für Fahrzeughalter, die eine zusätzliche Endstufe verwenden möchten, um die volle Leistung der Frontlautsprecher zu nutzen, ist im Webshop von auto-lautsprecher.eu mit der Hertz DPower4 Endstufe ein passendes Teil verfügbar. Die Endstufe ist so ausgelegt, dass auch Radios oder Navigationen ab Werk angeschlossen werden können. Die Endgeräte haben keine Cinchausgänge an der Rückseite für die Steuerung von externen Endstufen.

Die Hertz DPower4 ist eine kleine 4 Kanal Digital Endstufe in der Baugröße eines A4 Blattes mit einer Stärke von 5 cm, damit ist sie sehr leicht im Fahrzeuginnenraum zu verbauen ohne großen Platzanspruch. Durch die Digitaltechnik bietet sie bis zu 600 Watt Maximalleistung und kann im Brückenbetrieb auf Kanal 1-2 die 200 mm Frontsysteme hervorragend betreiben. An Kanal 3-4 können so auch noch die hinteren Lautsprecher angeschlossen werden. Hiermit ist sie ein idealer Partner, um ein komplettes Soundsystem-Upgrade im Audi A4 B8 zu befeuern. Auch die Variante mit Endstufe und dem Lautsprecher-Upgrade für den Audi A4 B8 ist im Webshop erhältlich.

Durch das Upgrade der Audi Auto-Lautsprecher sind bei der Wiedergabe von Musiktiteln kräftige, kontrollierte Bässe und eine hohe Pegelfestigkeit zu erwarten. Abgerundet mit den 26mm Hochtöner AP1P Prima Hochtöner und eigenen externen Frequenzweichen mit einem Pegel Wähler, der von 0 DB – +2DB eingestellt werden kann. Die Performance hinter den Gittern in den Spiegeldreiecken wird durch die +2DB Einstellung besonders mit mehr Dynamik und kristallklarer Wiedergabe der Höhen verbessert.

Für die Tieftöner in den beiden vorderen Türen empfehlen wir die Dämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten aus unserem Webshop. Durch die Dämmung werden die akustischen Bedingungen für die Tieftöner verbessert, die so gedämmten Türinnenbleche werden stabiler und die Musikwiedergabe wird durch stärkere Bässe wahrgenommen. Türdämmung kann die Basswiedergabe um bis zu 7 DB verbessern. Fahrzeugteile, die beim Abspielen der Musik vibrierende Geräusche abgeben, werden durch die Türdämmung ruhiggestellt.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

