Audi A5 8T Lautsprecher Sound Upgrade mit Top Performance

Top Performance Lautsprecher Upgrade mit bis zu 300 Watt und 200 mm Bässen für ein hervorragendes Klangerlebnis

Der Audi A5 8T ist in drei Versionen Sportback, Coupe und Cabrio am Markt. Für Fahrzeughalter mit dem Standard Audio System, gibt es ein Audi A5 8T Lautsprecher Sound Upgrade für alle drei Versionen. Mit bis zu 300 Watt Maximalleistung und einem Wirkungsgrad von 93,5DB performen die Lautsprecher Systeme an werkseitigen Radio aber auch an nachträglich installierten Fremdradios hervorragend.

Im Audi A5 sind werksseitig Lautsprecher mit einer Größe von 200 mm in beiden vorderen Türen installiert. Damit lassen sich nicht einfach andere Lautsprecher installieren. Die Membrangröße von 200 mm der Lautsprecher haben einen extrem hohen Einfluss auf das gesamte Klangerlebnis im Fahrzeug vor allem im Bassbereich der davon extrem profitiert. Das Sound Upgrade Audi A5 8T Lautsprecher High Power 300 Watt Front Heck verfügt über diese 200 mm Lautsprecher für den Bassbereich. Die 200 mm Tieftöner für beide vorderen Türen Audison AP8 mit 300 Watt Maximalleistung, die dank der breiten Abstrahlfläche auch im Tieftonbereich eine höhere Energie liefern und damit eine hervorragende Leistung als Ersatz eines Subwoofers gewährleistet der aus Platzgründen nicht installiert wird.

Top Perfomance mit klaren Höhen und wuchtigen Bässen sorgen für ein hervorragendes Klangerlebnis. Das System ist von Audison ein Hersteller der bekannt ist für hochwertige Lautsprecher im Fahrzeugbereich. Die Hochtöner der Lautsprecher Systeme Audison AP1 haben eine Größe von 26mm und sind den werkseitig installierten Hochtönern in der Baugröße überlegen. Sie sorgen für klare Stimmen und eine hohe Auflösung und Dynamik im Soundbild. Die Hochtöner werden über eigene Frequenzweichen versorgt die über Zwei-Stufige Pegelwähler verfügen mit 0 – +3DB für den Pegel der Hochtöner, dass den unterschiedlichen Einbauplätzen zugutekommt.

Die Autolautsprecher werden in die originalen Einbauplätze des Fahrzeuges installiert und sind von außen nicht sichtbar, durch die hohe Einbaufreundlichkeit wird die Selbstmontage für Fahrzeughalter einfacher gestaltet. Im Lieferumfang sind die fahrzeugspezifischen Halterungen und Adapterkabel für den Anschluss an die bestehenden KFZ-Kabel enthalten. Lautsprecher am Nachrüstmarkt können in die Audi A5 Modelle nicht so einfach installiert werden da die Einbaufreundlichkeit durch fehlende Kompatibilität mit den Einbauplätzen entscheidend ist. Alle Angebote im Webshop von auto-lautsprecher.eu haben die speziellen Eigenschaften Lautsprecher mit einer hohen Einbaufreundlichkeit für die einfache Installation in Fahrzeugen bereitzustellen.

Mit 454 Euro für beide vorderen und hinteren Einbauplätze im Audi A5 sind die Systeme eine alternative zu Premium Soundsystemen. Das Standard Soundsystem wird mit diesem Lautsprecher Upgrade zu einem hochwertigeren Klangerlebnis aufgerüstet. Alle Kunden erhalten zu dem Audi A5 8T Lautsprecher Sound Upgrade eine umfangreiche PDF mit Einbau-Tipps für die Installation, Auszüge sind online unter Audi A5 8T Lautsprecher nachrüsten Einbau-Tipps aufrufbar.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

