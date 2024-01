AUDIT BERUFUNDFAMILIE: KLINIKUM AM WEISSENHOF

Berufs- und Privatleben „unter einen Hut“ zu bekommen ist ganz schön schwer? Im Klinikum am Weissenhof machen wir es Ihnen so leicht wie möglich. Mit unserer Personalpolitik schaffen wir eine familienfreundliche Arbeitsumgebung mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance für unsere Mitarbeiter*innen, so dass diese gerne zur Arbeit kommen. Davon profitieren sowohl unsere Mitarbeiter*innen als auch wir.

Wir sind ein psychiatrisches Fachkrankenhaus mit sieben eigenständigen Kliniken und Standroten Standorten in Weinsberg, Ludwigsburg, Brackenheim, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau und Winnenden. Dort versorgen wir psychisch kranke Menschen mit einem hochprofessionellen Portfolio stationärer, teilstationärer und ambulanter Behandlungsangebote.

Seit 2019 tragen wir das Zertifikat audit berufundfamilie und planen für die Zukunft, unsere Personalpolitik Schritt für Schritt mit den folgenden Maßnahmen immer familien- und lebensphasenbewusster zu gestalten:

Wir setzen auf flexible Arbeitszeiten: mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen nach den individuellen Bedürfnissen unserer Mitarbeiter*innen sorgen wir für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Wir fördern die fachliche und menschliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden, indem wir jeder und jedem Zugang zu individueller Fort- und Weiterbildung gewähren.

Neue Mitarbeiter*innen erhalten bei uns ein systematisches Onboarding für einen guten Start in die neuen Aufgaben. Eine umfassende Einstiegsunterstützung ist für uns selbstverständlich.

Wir bieten Unterstützungsangebote, um unseren Mitarbeitenden bestmöglich zu helfen, wichtige private und berufliche Angelegenheit zu regeln. So geben wir etwa Kontaktlisten für Haushaltshilfen und Babysitter aus oder beraten individuell zur Berentung und anderen wichtigen Themen.

Auch Sonderurlaub zur Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen ist bei uns nach Absprache möglich.

Wir kümmern uns um die Altersvorsorge unserer Mitarbeiter*innen, indem wir für eine attraktive Betriebsrente sorgen.

Regelmäßig führen wir Mitarbeitergespräche durch, um unsere Mitarbeiter*innen individuell fördern und auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Aber auch zwischendurch haben wir immer ein offenes Ohr.

Mit unserem betrieblichen Gesundheitsmanagement unterstützen wir die Gesundheit und Fitness unserer Mitarbeitenden.

Bedarfsgerechte Kinderbetreuungsmöglichkeiten bieten wir über die betriebseigene Kita „Villa Zauberbaum“.

In unserem Personalcasino erhalten unsere Mitarbeiter*innen auf Wunsch täglich drei Frischkost-Menüs nach dem Slow-Food-Ansatz. So unterstützen wir die gesunde Ernährung unseres Personals.

Für uns ist „audit berufundfamilie“ das Werkzeug für eine positive Unternehmenskultur. Möchten Sie Teil dieser Unternehmenskultur werden?

Auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alle wichtigen Informationen über uns und unsere aktuellen Stellenangebote. Lernen Sie uns kennen und verstehen Sie, was uns so besonders macht!

Nicht das Richtige dabei? Bewerben Sie sich gerne initiativ. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden- Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.600 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patient*innen im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und trägt seit 2019 das Zertifikat auditberufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

