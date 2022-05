Auditsicherheit leicht gemacht dank digitaler und automati-sierter Prüfmittelverwaltung

Das Online-Kalibrierportal von Perschmann Calibration vereinfacht den Workflow für Prüfmittelverantwortliche

Die auditsichere und webbasierte Prüfmittelverwaltung trendic® hub des Braunschweiger Unternehmens Perschmann Calibration GmbH bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Prozesse des Auditors zu automatisieren. Die Softwarelösung des Kalibrierspezialisten liefert übersichtlich und transparent alle notwendigen Informationen zu den Prüfmitteln. Damit entlastet trendic® hub die Prüfmittelverantwortlichen und stellt Abläufe sicher, auch bei der Nutzung im Homeoffice oder wenn es zu einem kurzfristigen Personalengpass kommt.

Mit Hilfe der softwarebasierten Messmittelverwaltung trendic® hub lässt sich anhand weniger Klicks feststellen, welche Messmittel wo im Einsatz waren, an welchem Einsatz- oder Prüfort sich welches Messmittel aktuell befindet und ob bzw. wann ein Messmittel kalibriert wurde. Dafür werden die Messmittel entweder vom Nutzer selbst oder durch Perschmann Calibration als Service für den Nutzer angelegt. Etwaige Kalibrierscheine von Perschmann Calibration werden automatisch im System hinterlegt. Soll der Prozess noch stärker automatisiert werden, kann ein auf dem Messmittel befindlicher sogenannter Data-Matrix-Code per Smartphone gescannt werden, wodurch die händische Eingabe der Identnummer entfällt. Die entsprechenden Codes werden bei der Kalibrierung durch Perschmann Calibration kostenfrei aufgebracht.

Automatische Lieferschein-Funktion erspart händisches Ausfüllen von Vordrucken

Ein weiteres komfortables Feature von trendic® hub ist die Lieferscheinerstellung in Verbindung mit dem Ausbuchen der Messmittel und der Rückbuchung nach der Kalibrierung durch eine digitale Lieferscheinfunktion. Lieferscheine für unterschiedliche Lieferanten werden hierbei automatisch vom System erstellt; Messmittel können aus Fälligkeitslisten oder auch einzeln per Scan auf einen Lieferschein übertragen werden. Eine transparente Übersicht über die unterschiedlichen Lieferscheine unterstützt den Nutzer bei der Zuordnung seiner Messmittel.

Webbasierte Prüfmittelverwaltungen vereinfachen den Workflow

Bei einer Messmittelverwaltung auf digitaler Grundlage entfällt das mühselige Pflegen und Anlegen von Tabellen. Die digitale Verwaltung vereinfacht den Workflow enorm, da sie die notwendigen Daten mit wenigen Klicks speichert, auswertet und auf Knopfdruck zur Verfügung stellt. Einmal hinterlegt, erinnert die Software automatisch an fällige Messmittel, gibt Mahnungen aus, sobald Prüfungen von Messmitteln vergessen wurden, und ermöglicht die einfache Zuordnung eines Messmittels zu Aufträgen, Kostenstellen und Lagerorten. Die Zuordnung zu Aufträgen unterstützt insbesondere beim Risikomanagement. Der Einsatz einer entsprechenden Lösung lohnt und empfiehlt sich laut Experten bereits ab einer Anzahl von etwa 50 Messmitteln. Drei Lizenztypen stehen zur Auswahl und lassen sich über eine individuelle Rollenzuordnung leicht an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Digitalisierung im Bereich Prüfmittelmanagement lässt sich so ohne Softwareinstallation einfach und auditsicher umsetzen.

Weitere Informationen unter: https://trendic-hub.de/

###

Download dieser Pressemeldung als Word-Dokument: 202205_MI_Perschmann_Calibration_digitale_Prüfmittelverwaltung_final

Bildmaterial finden Sie hier zum Download: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/pBxfQPaDeqPNTSy

###

Über die Perschmann Calibration GmbH

Als Dienstleister für die Kalibrierung von Mess- und Prüfmitteln der produzierenden Industrie führt die Perschmann Calibration GmbH täglich bis zu 3.000 Kalibrierungen im Labor oder beim Kunden vor Ort durch. Damit ist sie der größte Anbieter Deutschlands auf diesem Spezialgebiet. Die Perschmann Gruppe bietet Kalibrierdienstleistungen bereits seit 1993 an – zunächst als Abteilung des Werkzeuggroßhandels Hch. Perschmann GmbH. Nach zwölf erfolgreichen Jahren firmierte das Braunschweiger Kalibrierlabor 2005 zum eigenständigen Unternehmen Perschmann Calibration GmbH um. Heute sorgt hochqualifiziertes Personal am Standort Braunschweig sowie beim Kunden vor Ort für normkonforme Kalibrierungen von allen Messmitteln aus Fertigung, Mess- und Prüfräumen. Dabei werden die Messmittel entsprechend den aktuellen Normen und Richtlinien auditsicher kalibriert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.perschmann-calibration.de / www.trendic-hub.de / www.facebook.de/PerschmannGruppe / www.linkedin.com/company/perschmanngruppe

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Jan Lauer

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 18

Fax: +49-531-387 33 44

E-Mail: j.lauer@profil-marketing.com