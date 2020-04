Aufmerksamkeit der Presse bekommen dank Presseverteiler wie PRESSFEED

Mit dem Wandel der Zeit hat sich auch die Presse gewandelt und so wird mittlerweile über fast jeden Bereich berichtet. Dies bringt vor allem für Selbstständige einen großen Vorteil mit sich, da bereits eine kleine Erwähnung viele Neukunden anziehen kann.

Pressearbeit an sich

Da Neuigkeiten und wichtige Informationen bereits seit langer Zeit über Zeitungen verbreitet werden, wird diesen auch ein großes Vertrauen geschenkt, weshalb sich dies immer mehr Werbeagenturen zu Nutze machen. Da eine riesige Nachfrage herrscht, kommt es nur sehr selten vor, dass man ohne Kontaktaufnahme von der Presse erwähnt wird. Deshalb ist der erste Schritt, dass man probiert, Kontakt zu den Journalisten herzustellen. Diese müssen auf einen aufmerksam werden. Das klingt jedoch oft einfacher als es ist. Deshalb sollte man sich immer zuerst gut überlegen, welche Presseverteiler überhaupt in Frage kommen und diesen Journalisten sollte man dann direkt etwas anbieten, dass sie verwerten können.

Weitere Tipps zur Pressearbeit

Am besten ist es, wenn man seine Anliegen beziehungsweise Informationen nur an wenige ausgewählte Abnehmer sendet. Wenn solch eine Pressemitteilung gut verfasst wurde und formell ansprechend ist, so steigt die Chance erheblich, dass der Artikel aufgenommen wird.

Wie Sie vielleicht wissen, wird in Zeitungen sehr oft von Experten und Fachleuten berichtet. Deshalb liegt es auch Nahe, dass man gute Chancen hat, wenn man sich einen Namen als Experte in dem jeweiligen Gebiet macht. Hat man sich solch einen Ruf erstmal aufgebaut, so ist es wesentlich einfacher, dass über einen berichtet wird, da die Presse weiß, dass es sich um gutes Wissen, das die Leser anspricht, handelt.

Kostenlose Presseverteiler wie PRESSFEED eignen sich ideal, um Erfahrungen zu sammeln und Pressemeldungen gratis zu verbreiten. Die Veröffentlichung einer Pressemeldung auf PRESSFEED.de ist völlig kostenlos und geht in wenigen Schritten.

Wie hoch sind die Chancen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wenn man sich mit dem Thema gut auseinandersetzt und die Tipps befolgt, dass jeder die Möglichkeit dazu hat, in die Presse zu kommen und die Vorteile zu nutzen.