Augenlaserzentrum Wien – Augen lasern lassen in Österreich bei Dr. med. Atamniy

Beste Augenlaser-Klinik in Österreich – das Augenlaserzentrum in Wien-Österreich

Manche österreichische Patienten lassen sich die Augenlasern in Wien, wenn sie etwa kurz- oder weitsichtig sind. Dabei trägt der renommierte Wiener Lasik Chirurg Dr. med. Jamal Atamniy mittels modernster Schweizer Augenlaser-Technologie Gewebe ab, um die Brechkraft des Auges so ganz gezielt zu verändern, dass Fehlsichtigkeiten dauerhaft ausgeglichen werden. Ein Leben frei von Sehhilfen wie Lesebrillen oder Kontaktlinsen – dieser Patientenwunsch kann jederzeit wahr werden, in jedem Alter und unabhängig von der Fehlsichtigkeit (Hornhautverkrümmung, Weitsichtigkeit, Altersichtigkeit, Graue Star Behandlung, Katarakt-OP oder Kurzsichtigkeit). Mit modernster Augenlasertechnik von Schwind aus der Schweiz und langjähriger Erfahrung im Gesamtbereich der refraktiven Chirurgie garantieren die führenden Augenlaser-Spezialisten in Wien die bestmöglichsten Ergebnisse bei allen Formen von Fehlsichtigkeiten und bieten somit Sicherheit auf allerhöchstem Niveau. Beim Augen lasern lassen im modernsten Augenlaserzentrum Wiens trägt der Augenfacharzt Dr. Jamal Atamniy mithilfe eines Lasers in sekundenschnelle Gewebe am menschlichen Auge ab.

Augenlasern in Wien-Österreich gesucht? Im Augenlaserzentrum Wien von Dr. med. Atamniy werden Sie in jeder Hinsicht optimal betreut. Mithilfe jahrelanger Erfahrung und der modernsten Augenlasertechnologie aus der Schweiz werden optimale Ergebnisse möglich. Ob, Hornhautverkrümmung, Weitsichtigkeit, Altersichtigkeit, Graue Star Behandlung (Katarakt-OP) oder Kurzsichtigkeit – der renommierte Lasik-Chirurg Dr. Jamal Atamniy deckt dabei das Gesamtspektrum der refraktiven Augenchirurgie bestmöglich ab.

AUGENZENTRUM WIEN – Dr. Jamal Atamniy & Partner Fachärzte für Augenheilkunde und Optometrie OG

Jamal Atamniy

Jörgerstraße 10

1180 Wien

+43 664 990 34 611



https://www.augenspezialist-wien.at/dr-jamal-atamniy/

