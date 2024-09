Augmentir baut seinen KI-Assistenten Augie zur ersten GenAI-Suite für Industriearbeitskräfte aus

Die neue, umfassende Suite aus generativen KI-Tools umfasst spezielle Assistenten für Fehlerbehebung, Betrieb, Datenauswertung, Content-Erstellung sowie GenAI-as-a-Service

Horsham, Pennsylvania, 26. September 2024 – Augmentir, Anbieter der weltweit umfangreichsten Plattform für die Vernetzung von Industriearbeitskräften, hat soeben eine beträchtliche Erweiterung seines GenAI-Assistenten Augie™ vorgestellt. Dieser wurde speziell für die Arbeit in Produktion und Wartung entwickelt. Das Unternehmen baut damit die bereits seit einem Jahr von führenden Herstellern eingesetzte Version des Assistenten weiter aus. Sie wirkt dem Fachkräftemangel entgegen, indem sie Frontline-Personal bei der Arbeit mit digitalen Informationen in Echtzeit unterstützt und Hilfe bei der Fehlerbehebung bietet. Zu den neuen Funktionen zählen:

Augie Industrial Assistant 2.0

Die neueste Version unterstützt jetzt Dutzende verschiedener Dateiformate für Dokumente, Tabellen, Präsentationen, Bilder und Webseiten. Außerdem kann der Assistent eine eingegebene Anfrage selbständig um zusätzliche Spezifikationen erweitern. Durch diese Form der Prompt-Anreicherung, die Augmentir zum Patent angemeldet hat, lässt sich die Antwort präzisieren. Ferner bietet der Assistent eine verbesserte Priorisierung, was zu einer höheren Genauigkeit und schnelleren Umsetzbarkeit führt.

Augie Content Assistant

Der Assistent konvertiert bereits vorhandene digitale Inhalte, die als Word, Excel, PDF oder in anderen Dateiformaten vorliegen, automatisch in für Augmentir typische Arbeitsanweisungen. Dies können zum Beispiel SOPs (Standard Operating Procedures), OPLs (One Point Lessons), CILs (Clean Inspect Lubricate) oder Checklisten sein. Augmentir lässt sich damit schneller produktiv einsetzen. Um die Schulung und Einarbeitung von Mitarbeitern zu vereinfachen, erstellt Augie zudem Trainings, Checklisten und Tests. Die Quellen dafür können unter anderem Bilder, Handbücher oder auch Freiformtests sein.

Augie Data Assistant

Augie leitet aus jeglicher Art von Betriebsdaten wertvolle Erkenntnisse ab. Dabei greift er auf standardisierte Inhalte wie Mitarbeiter-Skills, Standardarbeit (Standard Work), Informationen zum Arbeitsschutz und aus dem betrieblichen Ablauf zurück. Die KI kann aber auch kundenspezifische Berichte auswerten, die über den Konfigurator von Augmentir erstellt wurden. Zudem macht der Assistent das regelmäßige Erstellen von Reports überflüssig. Denn über seine Benutzeroberfläche beantwortet er direkt Fragen, führt Berechnungen durch, erstellt Grafiken und Schaubilder. Augie erlaubt Unternehmen so, schneller auf Erkenntnisse zu reagieren.

Augie Extensibility Assistant

Augie steigert die Produktivität von Entwicklern, die über das Extensibility Framework von Augmentir benutzerdefinierte Funktionen erstellen oder bestehende weiterbearbeiten wollen. Das spezielle Platform-as-a-Service(PaaS)-Angebot von Augmentir ermöglicht es Kunden und Partnern, individuelle Lösungen für wesentliche Geschäftsanforderungen zu entwickeln. Eine solche Funktionalität bietet bislang keine andere Plattform auf dem Markt.

Augie Industrial GenAI-as-a-Service

Als branchenweit erste Lösung stellt Augmentir die GenAI-Funktionen von Augie im Industriekontext als APIs über sein Extensibility Framework bereit. Unternehmen und Partner können dadurch innovative Lösungen entwickeln, die sich speziell auf Business- oder Branchenanforderungen sowie Use Cases zuschneiden lassen. Zu den häufig verwendeten APIs gehört „translateText“, das die sofortige Übersetzung dynamischer Inhalte ermöglicht. Daneben können mit „imageQA“ Bilder direkt verglichen und zusammengefasst werden. Beides unterstützt zentrale Anwendungsfälle in den Bereichen Qualitätsmanagement, Arbeitsschutz und Operations.

„Wir erschließen mit Augie die transformative Kraft der generativen KI für die operativen Prozesse der Industrie“, sagt Russ Fadel, CEO von Augmentir. „GenAI liefert in der Geschäftswelt und für Privatanwender bereits großen Mehrwert. Die Augie Suite gibt der Industrie neue Werkzeuge an die Hand, um im selben Maß die Arbeit ihres Fertigungs- und Wartungspersonals sicherer und produktiver zu machen – völlig unabhängig von deren Erfahrung. Ergänzend erhalten unsere Partner hierdurch die Möglichkeit, innovative Use Cases zu entwickeln, mit denen sich bisher unlösbare Probleme meistern lassen.“

Augmentir hat Augie bereits Anfang 2023 vorgestellt. Damit war das Unternehmen der erste Softwareanbieter in der Fertigungsbranche, der eine auf operative Mitarbeitende spezialisierte GenAI-Lösung anbot. Seither wird Augie von führenden Unternehmen in der Fertigungs- und Prozessindustrie eingesetzt. Dabei geht es ebenso darum, Arbeitsschutz- und Qualitätsprobleme zu vermeiden wie die betriebliche Effizienz zu steigern. Weiteres Ziel ist es, Mitarbeitenden die Hilfsmittel, Anleitungen und zusätzliche Unterstützung an die Hand zu geben, die sie brauchen, um ihre Aufgaben bestmöglich zu erledigen.

Augie und seine generativen KI-Tools sind tief in die Plattform von Augmentir integriert. Somit können Kunden die neuesten Weiterentwicklungen im Bereich KI schnell und sicher für sich nutzen – sei es zur digitalen Zusammenarbeit, im Skill Management oder bei der täglichen Arbeit. Augmentir ermöglicht ihnen, vorhandene Daten, Dokumente, Anwendungen sowie ihr kollektives Know-how voll auszuschöpfen und dadurch ihre Produktivität zu steigern.

Weitere Informationen zu Augie finden sich auf der Augmentir-Website.

Augmentir™ ist Anbieter der weltweit einzigen KI-basierten Lösung für die Vernetzung von Industriearbeitskräften. Die Software von Augmentir umfasst eine komplette Suite von Connected-Worker-Funktionen, die sich durch Schnittstellen zu Business-Systemen und hohe Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Dies ermöglicht es Herstellern, ihre operativen Abläufe in Produktion und Wartung zu digitalisieren, Einarbeitungszeiten zu verkürzen und die Produktivität ihrer Mitarbeitenden zu steigern. Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Dienstleistung, Energie und Bauwesen nutzen Augmentir für effektives Skillmanagement, Schulungen, digitale Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit. Sie können so ihr Personal flexibler einsetzen. Weitere Informationen unter https://www.augmentir.com/de/

