Aus Müller-BBM GmbH wird Müller-BBM Industry Solutions GmbH

Umfirmierung der Müller-BBM GmbH in die Müller-BBM Industry Solutions GmbH und Ausgründung der Müller-BBM Building Solutions GmbH

Seit 60 Jahren ist die Müller-BBM GmbH eine der führenden Ingenieurgesellschaften für Beratungsleistungen, Gutachten, Messungen und Planungen in allen Bereichen der Akustik, der Bauphysik und des Umweltschutzes. Die Geschäftsbereiche BAU | UMWELT | TECHNIK der Müller-BBM GmbH stehen mit ihren Leistungen für Qualität, Innovation und Verlässlichkeit. Diesem Anspruch wollen wir auch zukünftig gerecht werden und haben hierfür unsere Unternehmensorganisation wie folgt fortgeschrieben:

Mit Wirkung zum 01.09.2022 wurde die Müller-BBM GmbH in die Müller-BBM Industry Solutions GmbH umbenannt. Ergänzend erfolgte die Ausgründung des Geschäftsbereichs BAU in eine neue, eigenständige Gesellschaft unter dem Dach der Müller-BBM Holding AG, die in Müller-BBM AG umfirmiert wird.

In der Müller-BBM Industry Solutions GmbH werden wir zukünftig alle Beratungsleistungen und Begutachtungen im Immissions- und Umweltschutz, bei unabhängigen Mess- und Prüfleistungen sowie in der Akustik und Schwingungstechnik der heutigen Geschäftsbereiche Technik und Umwelt bündeln.

Die neu gegründete Müller-BBM Building Solutions GmbH erbringt Beratungs- und Planungsleistungen für die Bauphysik und die Akustik, die Nachhaltigkeit und das Energiedesign sowie den Brandschutz und die Medientechnik für Hochbauprojekte und die Immobilienbranche.

Müller-BBM Industry Solutions GmbH ist mit hochqualifizierten Mitarbeitenden eine der führenden Ingenieurgesellschaften für Beratungsleistungen, Prüfungen und Planungen in allen Bereichen der Akustik und des Umweltschutzes. Wir untersuchen die Einwirkungen von Schall, Schwingungen, Geruch und Schadstoffen sowie von elektromagnetischen Wellen auf den Menschen, auf Maschinen und auf die Umwelt. Wir quantifizieren, bewerten und beeinflussen diese Einwirkungen und bieten Ihnen komplette Lösungen aus einer Hand.

Kontakt

Müller-BBM Industry Solutions GmbH

Volker Liebig

Helmut-A.-Müller-Straße 1 – 5

82152 Planegg

+49(89)85602-3544

+49(89)85602-111

volker.liebig@mbbm.com

https://www.muellerbbm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.