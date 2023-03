Aus Sicht von Marko Slusarek kann jeder glücklich werden

Die Kunst des Glücklichseins kann mithilfe der Erfahrung von Marko Slusarek auch von Dir erlernt werden.

Wer nicht am Boden lag, kann oft nicht begreifen, wie schön es sich anfühlt, endlich am Ziel angekommen zu sein. Das hat der Coach Marko Slusarek im Laufe seines Lebens gelernt. Dabei braucht es oft nicht viel, damit Du Dein Leben in eine neue Richtung verändern und Dich endlich auf die Erfolgsspur machen kannst. Im Artikel erfährst Du mehr über das Glücklichsein.

GLÜCK IST INDIVIDUELL: DAS ZEIGEN AUCH DIE ERFAHRUNGEN VON MARKO SLUSAREK

Glück wird aus Sicht von Marko Slusarek oft von jedem Menschen auf andere Weise definiert. Vielleicht bedeutet es für Dich einfach nur Lebenszufriedenheit und ein Gefühl der Freude. Vielleicht bedeutet Glück für Dich aber auch, dass du finanziell frei und gänzlich ohne Sorgen leben kannst. Denn Glück beschränkt sich längst nicht nur auf die positiven Emotionen, die Du erlebst – es kann auch Komfort, Erfolg und Karriere bedeuten. Wahres Glück entsteht, wenn Du die kleinen Dinge im Leben zu schätzen weißt und eine gute mentale Einstellung hast. Gleichzeitig solltest Du aber auch danach streben, Dein eigenes einzigartiges Gefühl der Erfüllung zu finden oder für Dich selbst zu schaffen. Glück kann übrigens auch materialistisch sein. Geld alleine macht zwar nicht glücklich, finanzielle Freiheit erspart Dir jedoch viel Stress und Sorge. Wenn Du die wahren Werte im Leben zu schätzen weißt, Deine Bedürfnisse kennst und mit einem positiven Mindset durch den Tag startest, kannst Du Dein individuelles Glück in kürzester Zeit erreichen.

POSITIVES MINDSET: GEDANKEN SCHAFFEN TATEN

Ein positives Mindset ist für ein glückliches und erfolgreiches Leben unerlässlich. Es ermöglicht Dir, Deinen Fokus weg von negativen Stolpersteinen zu lenken, die möglicherweise auf dem Weg zum Glück liegen könnten. Stattdessen fokussierst Du Dich mit einer positiven Einstellung auf Deine Stärken und Dein individuelles Können. So wird es Dir stets leichtfallen, Deine persönlichen Ziele auf dem Weg zum Glück erreichen. Schnell wirst Du die nötige Motivation und den intrinsischen Antrieb feststellen, der Dich weiter auf Deine Träume hinarbeiten lässt. Auf der anderen Seite lernst Du zudem, wie du mit Rückschlägen umgehst. Denn wie du negative Ereignisse wahrnimmst und wie Du sie Deine Zukunft beeinflussen lässt, ist maßgeblich am persönlichen Glück beteiligt.

FINANZIELL ERFOLGREICH MIT DEM MONEY-MINDSET DENKEN

Es ist kein Geheimnis, dass Geld ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Marko Slusareks Erfahrungen nach haben aber viele Menschen eine schlechte oder ablehnende Haltung gegenüber ihren Finanzen. Vielleicht sprichst auch Du nicht gerne über Dein Gehalt und siehst es als Belastung, wenn Du Deine jährliche Steuererklärung einreichst. Sobald Du eine gesunde Beziehung zum Geld aufbaust, wird es Dir deutlich leichter fallen, es an dich zu binden. Zu einem Money-Mindset gehört weit mehr, als sich bewusst zu machen, wie richtig mit Geld umgegangen wird. Viel mehr musst Du verstehen, dass Geld ein Mittel zum Zweck ist, um Dich aus einem unerwünschten Alltag zu befreien. Ausreichende finanzielle Mittel helfen Dir, Dich persönlich zu entfalten. Reiche Menschen werden oft immer reicher, während arme Menschen nicht selten immer weiter in eine finanzielle Abwärtsspirale rutschen. Der Grund dafür ist häufig auch das eigene Money-Mindset.

LASS DICH VON COACHING INSPIRIEREN

Der erste Schritt auf dem Weg zum Glück ist oft der Schwierigste. Daher kann es absolut sinnvoll sein, wenn Du Starthilfe akzeptierst. Lass Dich anleiten von Menschen, die den langen Weg bereits hinter sich haben und Dir nun dabei helfen möchten, einige Abkürzungen zu nehmen. Die Kritik von Marko Slusarek in seinen Onlinekursen dient keinesfalls dazu, Dich bloßzustellen. Sie ist notwendig, um Dir Alltagsfehler aufzuzeigen, welche Dich von Deinem persönlichen Glück abhalten. Viele Gedankenmuster bekommst Du bereits in Deiner frühen Kindheit vermittelt. Wenn Deine Eltern Pessimisten waren, wird es Dir schwerfallen, positiv zu denken. Doch Menschen in jedem Alter können lernen, Ihre Gedankenmuster umzuprogrammieren. Diesen Prozess hat der Erfolgscoach auch persönlich durchgemacht. Seine Erfahrungen können Dir nun dabei helfen, Dich auf neue Wege zu begeben.

Marko Slusarek ist Gründer und Geschäftsführer der Master Life Empire GmbH. Gemeinsam mit Jessica Ebert coacht er Menschen und bringt sie persönlich sowie auch geschäftlich auf das nächste Level. Der ehemalige Pförtner hat sich seit 2013 ein Millionen-Business aufgebaut, wo er seine Erfahrungen und Strategien mit den Coaching-Teilnehmern teilt

