Ausbau und Neuorganisation von 4POS

Team wird verstärkt und auf zukünftigen Markt ausgerichtet

Im Rahmen des konsequenten Ausbaus des Geschäfts verstärkt 4POS erneut das Team. Außerdem wird die Organisation optimiert und auf künftige Anforderungen von Markt und Kunden ausgerichtet.

Lutz Nungesser wird neuer Chief Sales Officer (CSO) der 4POS. Der 45-Jährige übernimmt seine Funktion am 1. Juli dieses Jahres. Insgesamt verfügt Lutz Nungesser über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Retail Technology Sektor, die er stets bei namhaften Unternehmen sammelte. „Lutz Nungesser ist ein erfolgreicher Manager, ausgewiesener Branchenexperte und die optimale Besetzung dieser Position, um das Geschäft der 4POS strategisch weiterzuentwickeln. Er verfügt über exzellente Branchenkenntnisse und hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein skalierbares Wachstumsgeschäft profitabel weiterentwickeln kann. Wir sind glücklich darüber, dass Lutz Nungesser seine Expertise zukünftig in unser Unternehmen einbringen wird“, so Rolf Thomann, CEO der 4POS.

Urs König, Chief Technology Officer (CTO), hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, das Unternehmen zu verlassen. In den ersten 5 Jahren bei 4POS leitete er in Position des Chief Operation Officer (COO) das operative Geschäft und übernahm anschließend im Jahr 2020 die Funktion CTO, wo er unter anderem das Produktportfolio erfolgreich weiterentwickelte. Rolf Thomann würdigt seine Arbeit folgendermaßen: „Wir bedauern seine Entscheidung sehr und danken ihm ganz herzlich für das große Engagement und die mit viel Herzblut geleistete Arbeit. Wir wünschen Urs König für die Zukunft alles Gute und freuen uns, dass er dem Unternehmen weiterhin beratend und freundschaftlich verbunden bleibt.“

Mit Mark Meier hat 4POS einen perfekten Nachfolger für die Position Chief Technology Officer (CTO) gefunden. Er stößt vom Schweizer Technologiekonzern RUAG zu 4POS und startet am 1. September 2023. Dort war Mark Meier zuletzt in einem hochtechnologischen Umfeld acht Jahre in verschiedenen Funktionen tätig. Mark Meier verfügt nicht nur über einen Master of Science (M.Sc.) in Luft- und Raumfahrtechnik, sondern hat auch einen Master of Business Administration (MBA) erfolgreich abgeschlossen.

Als zusätzlicher Projektleiter startet David Odermatt am 1. Juli 2023 bei der 4POS. Er verfügt über eine fundierte technische Grundausbildung mit Abschluss CERTIFIED PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATE IPMA® LEVEL D und war zuvor als Projekt-/Teamleiter sowie Systemtechniker / Informatiker tätig.

Der weitere Ausbau und die Optimierung der Organisation sollen den Kundenfokus und die Agilität von 4POS weiter stärken und damit die konsequent verfolgte Wachstumsstrategie der letzten Jahre auch für die Zukunft sicherstellen.

„Nach dem Zusammenschluss von 4POS und Pan Oston im Jahr 2022 ist dies ein weiterer wichtiger Schritt, um das Wachstum nachhaltig zu sichern und unsere Kunden mit innovativen Produkten optimal zu bedienen, so Ralf Hovenga, CEO der Pan Oston B.V.“

4POS ist einziger Schweizer Hersteller von kunden- und designorientierten Hardware-Lösungen für den Point-of-Sale. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt integrierte und modulare Kassensysteme, Touchscreens und Kundendisplays sowie Self-Checkout (SCO) und Kiosk-Systeme; alles was der POS an Hardware braucht. Qualität, Funktionalität und Design stehen für 4POS dabei immer im Fokus. Projekte werden europaweit betreut und abgewickelt. Die Stärken liegen in der Flexibilität, dem hohen Dienstleistungs- und Servicegedanken. Dies wird unterstützt durch ein professionelles Netzwerk von hervorragenden Partnern.

