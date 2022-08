Ausfallsicher, standortübergreifend und für mehr als 2.500 User

estos gibt neues Unified Communications Produkt ProCall DataCenter frei

ProCall DataCenter, das neueste Softwareprodukt des Starnberger Softwareherstellers estos, ist ab sofort verfügbar. Es bietet Unified Communications, Collaboration und CTI ausfallsicher für große Unternehmen und Konzerne mit verteilten Standorten und komplexer ITK-Struktur.

Grundsätzlich können die User von ProCall DataCenter dieselben Vorteile und Funktionen wie mit ProCall Enterprise nutzen, beispielsweise Computer Telefonie Integration, Anruferidentifikation, Integration der Geschäftsprozesse, Präsenz-Management, Text-, Audio- und VideoChat sowie das Teilen des Bildschirms.

Darüber hinaus ist die Software speziell auf die besonderen Herausforderungen großer Unternehmen mit komplexer ITK-Struktur zugeschnitten: Ausfallsicher, standortübergreifend und für eine große Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern. Als Multi-Server-Umgebung konzipiert ermöglicht sie es, mehrere UCServer an einem oder an unterschiedlichen Standorten zu installieren. Fällt ein Server aus, ist dann nicht das Gesamtsystem betroffen. Die Verfügbarkeit wird dadurch signifikant erhöht. Zudem können so beliebig viele Mitarbeitende die Vorteile der UCC-Suite nutzen und unabhängig von ihrem jeweiligen Standort gruppiert werden. Die eingesetzten UCServer können mit unterschiedlichen Telefonanlagen und PBXs zusammenarbeiten.

Mehr Informationen unter https://www.estos.de/produkte/procall-datacenter

estos – enables easy communication

Die estos GmbH ist Hersteller von Kommunikationssoftware und innovativer Bausteine für Unified Communications unter dem Dach der SF Technologies GmbH. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland, Italien und den Niederlanden.

