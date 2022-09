Ausgezeichnetes Expertenwissen – von Null auf Bestseller – eBook kostenlos

Das brandneue Buch „Ausgezeichnetes Expertenwissen, Band 2“, herausgegeben im Bourdon Verlag, ist ein Sammelband mit 60 Inspirationen, Insights und Impulsen für unternehmerischen und persönlichen Erfolg! Wissen vermitteln, Lösungen aufzeigen und schnell umsetzbare Praxistipps weitergeben – das ist die Mission der 60 Autor:innen.

Zum „Tag der Tropenwälder“ ist der Praxisratgeber nun auch als eBook erschienen. Damit haben die 60 Autor: innen offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen: Schon kurz nach Erscheinen stürmte es die Bestsellerlisten in mehreren Kategorien bei Amazon.

Nur vom 14.-16.09.2022 gibt es das eBook kostenfrei (Normalpreis 9,99 Euro). Schnell sein lohnt sich.

***** INSPIRIERT VON HERMANN SCHERER *****

Hermann Scherer ist Bestsellerautor, Berater und Redner. Er macht Menschen zu Marken, damit sie das verdienen, was sie wert sind. Wer mit ihm zusammenarbeitet, der hat alle Voraussetzungen, um die Bühnen der Welt und einen Logenplatz im Kundenkopf zu erobern. Er ist Initiator des Expertenportals und der Buchreihe „Ausgezeichnetes Expertenwissen“ und hat es ermöglicht, das Wissen und die Expertise von 60 Autor: innen zu bündeln.

***** EIN KOMPASS FÜR BERUFLICHEN ERFOLG UND PERSÖNLICHE WEITERENTWICKLUNG *****

Das Leben ist heute so vielfältig wie nie zuvor. Von den Möglichkeiten, die sich tagtäglich eröffnen, konnten die Generationen vor uns nur träumen. Doch viele Optionen zu haben, ist im Alltag manchmal ganz schön kompliziert. Menschen brauchen einen Wegweiser, um bei all den Türen, durch die sie hindurchgehen können, und bei den vielen Straßen, Pfaden und Abzweigungen, den Überblick zu behalten. Eine Art Kompass also, der für ein kleines Stück Orientierung in dieser turbulenten Welt voller Optionen sorgt. „Ausgezeichnetes Expertenwissen, Band 2“ bietet diesen Kompass für Business-Erfolg und persönliche Weiterentwicklung.

Monika Zehmisch ist Expertin für digitale Sichtbarkeit. Sie zeigt Unternehmen und Experten wie sich sich besser sichtbar machen, mehr Reichweite erzielen, ihre Reputation steigern und mit Leichtigkeit Neukunden gewinnen können.

Die gelernte Betriebwirtin gibt ihr Know-how von über 30 Jahren Marketing und Kommunikation als Beraterin, Trainerin, Speakerin und Buchautorin weiter.

Sie ist außerdem Ambassadorin von XING Düsseldorf und Gründerin eine der größten XING-Regionalgruppen. Für ihre mehr als 52.000 Mitglieder organisiert sie Business-Events online und offline. Als überzeugte Netzerkerin vernetzt sie Menschen und gilt als Visionärin.

