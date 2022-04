Auszeit für Körper und Seele mit erwinmueller.de

Accessoires für die individuelle Ruhe-Oase im Zuhause

Die Zeiten sind anstrengend und für viele auch belastend. Da tut eine Auszeit in der individuell gestalteten Ruhe-Oase im Zuhause richtig gut. In der Themenwelt “Für die Seele” hat erwinmueller.de Wohnaccessoires zusammengestellt, die Körper und Seele entspannen. Warme Farben, Düfte, weiche Materialien und asiatisch anmutende Dekoration sind eine Wohltat für alle Sinne.

Accessoires für Meditation und sanfte Entspannung

Meditation macht den Kopf frei und entspannt Körper und Geist. Eine ruhige, warme Atmosphäre unterstützt diese Ruhephase. Die optimale Sitzhaltung kann mit einem Meditationskissen erreicht werden. Höhe und Härte des mit Dinkelspelz gefüllten Kissens können je nach Bedarf variiert werden, sodass es sich an Körperform und Körperdynamik anpasst. Eine weiche, temperaturausgleichende Veloursdecke hält den Körper warm. Auch für Yoga oder einfach nur entspannte Stunden auf dem Sofa ist diese Decke ideal. Meditationskissen und Decke ziert die “Der Blume des Lebens”. Sie symbolisiert kosmische Ordnung und strahlt Harmonie und Vollkommenheit aus. Das Symbol soll zu mehr Energie verhelfen und negative Energieeinflüsse positiv verändern.

Für den Yoga-Workout ist eine Yogamatte aus reiner Schurwolle eine schöne Ergänzung. Mit ihrer flauschigen Oberfläche ist sie eine perfekte Wärmeisolierung. Die rutschfeste Rückseite ist aus Latex.

Angenehme Atmosphäre für alle Sinne

Zu tiefer Entspannung und Erholung tragen angenehme Düfte, warmes Licht und stimmungsvolle Dekoration ganz wesentlich bei. Duftkerzen und Raumdüfte beleben die Sinne und schaffen eine wohlige Raumatmosphäre. Die Duftkerze “velvet creme” von Möve begeistert nicht nur mit ihrem Duft, sondern auch mit ansprechendem Design. Das satinierte Glas ist über und über mit kleinen Möven bedruckt.

Asiatisch inspirierte Dekoration verbreitet Ruhe und darf bei einer Auszeit für Körper und Seele nicht fehlen. Buddha-Figuren sind hier sehr beliebt und in vielen verschiedenen Variationen und Materialien erhältlich. Sehr schön sind Gefäße, die an traditionell gehämmerte und verzierte asiatische Schalen erinnern. Sie können ganz kreativ eingesetzt werden, zum Aufbewahren von Schmuck, zum Erschaffen eigener Dekorationen, zum Befüllen mit hübschen Gegenständen wie Muscheln, Steinchen oder Potpourri sowie als Windlicht.

Das Gingkoblatt ist ein Symbol für Hoffnung, Liebe, Glück und ein langes Leben. Ein Teelichthalter mit rankenden Gingkoblättern ist eine stimmungsvolle Dekoration, die den Wohnraum verzaubert.

Beruhigende Mandalas

Mandalas fördern die Konzentration und wirken beruhigend auf Körper und Geist. Deko-Hänger in Form eines Mandalas mit Traumfängern sind ein echter Augenschmaus im Raum und genau das Richtige für die Auszeit in der heimischen Ruhe-Oase. Auch als Motiv bei Bettwäsche sind die dekorativen Mandalas sehr beliebt. Sie verströmen einen Hauch von Exotik im Schlafzimmer.

In der Themenwelt “Für die Seele” zeigt erwinmueller.de Wohnaccessoires für eine ruhige, entspannende Atmosphäre. Sie sind bestens dazu geeignet sich eine Auszeit zu nehmen und Körper, Geist und Seele wieder in Balance zu bringen. Auch praktische Hilfsmittel zur Entspannung sind dort zu finden, wie Wärmekissen und Wärmflaschen oder auch Massageroller.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

