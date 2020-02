Autohaus Speckhahn: Neuer Antrieb für die automobile Zukunft

Aktionstag mit dem Probefahrtteam am 7. März in Celle und Winsen/Aller

Im Autohaus Speckhahn in Celle und in Winsen/Aller werden die Weichen auf Frühling gestellt. Beim Aktionstag am 7. März 2020 gibt das Unternehmen Einblick in die automobile Zukunft: Mit aktuellen Fahrzeug-Modellen, neuen Antrieben und smarten Technologien.

Die Highlights des Events sind dabei der neue Ford Puma Hybrid, der zeitgemäß ins neue Jahrzehnt startet. Der Ford Puma hat seit seinem Vorgänger einen Riesensprung nach vorn gemacht! Geblieben sind der Name und der schnittige Look, der die Blicke auf sich zieht. Als Aktionsangebot in der „Titanium“-Ausstattung mit zahlreichen Extras ist der Ford Puma bei dem Event am 7. März zu bewundern.

Weitere Besonderheiten verstecken sich unter der Haube, denn bei den Motoren bricht das Zeitalter der modernen Hybrid-Antriebe an. Das bedeutet im Ford Puma, dass der bekannte Ford EcoBoost-Benzinmotor von einem Elektromotor und einer 48-Volt-Batterie unterstützt werden. Diese smarte Kombination erhöht die Reichweite und steigert die Kraftstoffeffizienz.

Ein weiterer innovativer Antrieb kann während des Aktionstages auch im Ford Explorer PlugIn Hybrid getestet werden. Dieser ist im „Nahverkehr“ rein elektrisch und emissionsfrei unterwegs! Die Plugin-Technologie soll auch im „kleineren“ SUV, Ford Kuga, zum Einsatz kommen. Die Ankunft der dritten Ford Kuga Generation mit neuem Look und vielen Extra wird beim Autohaus Speckhahn bereits ungeduldig erwartet!

Das Event mit dem Probefahrtteam beginnt am 7. März um 10 Uhr an beiden Speckhahn-Standorten, also im FordStore Hogrevestraße, Celle/Altenhagen, sowie in Winsen/ Aller. Für das leibliche Wohl ist beim Aktionstag gesorgt, ebenso wie für attraktive Angebote für andere Neu- und Gebrauchtfahrzeuge.

Kraftstoffverbrauch [nach VO (EG) 715/2007]*: Angaben in l/100 km:

Ford Puma Titanium: 5,0 (innerorts), 4,0 (außerorts), 4,3 (kombiniert); CO2-Emissionen: 99 g/km (kombiniert).

Ford Explorer ST-Line: – (innerorts), – (außerorts), 2,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 66 g/km (kombiniert).

Ford Speckhahn ist in Winsen / Aller bereits seit 1935 ansässig und somit in der Region ein Begriff. Von der Meisterwerkstatt über Fahrschule, Tankstelle und Zubehör-Shop bis zum heutigen Autohaus mit Werkstatt und Verkaufsräumen an mehreren Standorten schrieb das Unternehmen eine Erfolgsgeschichte mit vielen Kapiteln. Der Stamm-Marke Ford blieb das Haus über die Jahre ebenso treu wie dem Leitsatz, dass Qualität und Gradlinigkeit mehr zählen als flüchtige Trends und schneller Umsatz.

Ein zweites starkes Standbein mit dem Gewicht auf Celle und Umgebung hat das Autohaus Ford Speckhahn mit seiner Filiale Altenhagen geschaffen.

Kontakt

Autohaus Speckhahn GmbH

Murat Alatas

Hogrevestraße 12

29223 Celle

05141 / 4849-0

info-celle@ford-speckhahn.de

http://www.autohaus-speckhahn.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.