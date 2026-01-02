Wo sie Pflicht ist, was bei Verstössen droht und welche Vorteile die digitale Vignette bringt

Zürich, 03.01.2026 – Wer in der Schweiz mit dem Auto unterwegs ist, kommt an der Autovignette nicht vorbei. Sie ist Voraussetzung für die Benutzung von Autobahnen und Autostrassen und betrifft nicht nur Einheimische, sondern auch ausländische Verkehrsteilnehmer. Gerade für Fahrschüler:innen und Neulenker:innen ist es wichtig zu wissen, wo die Vignette nötig ist, welche Konsequenzen bei fehlender Vignette drohen und welche Neuerungen es gibt.

Die Mikulic Fahrschule Zürich informiert regelmässig im Rahmen von Fahrstunden Zürich und im VKU Zürich über solche praxisrelevanten Verkehrsthemen, die im Alltag schnell teuer werden können.

Wo ist die Autovignette in der Schweiz erforderlich?

Die Autovignette ist Pflicht für:

alle Autobahnen (grüne Schilder)

alle Autostrassen (grüne Schilder)

Sie gilt für:

Personenwagen

Motorräder

Anhänger (eigene Vignette erforderlich)

Nicht benötigt wird die Vignette auf:

Kantons- und Gemeindestrassen

Innerortsstrassen

„Viele unterschätzen, wie schnell man unabsichtlich auf eine Autobahnauffahrt gerät – besonders in urbanen Gebieten wie Zürich“, erklärt Ivan Mikulic, Fahrlehrer und Inhaber der Mikulic Fahrschule Zürich. „Genau deshalb thematisieren wir die Vignette auch im VKU Zürich.“

Was passiert, wenn die Vignette fehlt?

Wer ohne gültige Autovignette auf einer Autobahn oder Autostrasse unterwegs ist, muss mit klaren Konsequenzen rechnen:

Busse: CHF 200.-

Nachzahlung der Vignette: CHF 40.-

Gesamtkosten: CHF 240.-

Die Kontrolle erfolgt durch Polizei oder Zoll – auch bei ausländischen Fahrzeugen. Unwissenheit schützt dabei nicht vor Strafe.

Gültigkeit und Kosten

Die Autovignette:

kostet CHF 40.-

ist 14 Monate gültig (1. Dezember des Vorjahres bis 31. Januar des Folgejahres)

ist fahrzeuggebunden, nicht personen- oder zeitbezogen.

Digitale Autovignette: Die neue Alternative

Seit 2023 gibt es neben der klassischen Klebevignette auch die digitale Autovignette.

Vorteile der digitalen Vignette:

Kein Aufkleben nötig

Kennzeichenbasiert – ideal bei Fahrzeugwechsel

Kein Entfernen oder Ersetzen bei Scheibenwechsel

Online kaufbar, auch kurzfristig

Die Kontrolle erfolgt automatisch über das Nummernschild. Wichtig: Das Kennzeichen muss korrekt hinterlegt sein.

Klebevignette oder digital – was ist besser?

Beide Varianten sind rechtlich gleichgestellt. Die Wahl ist Geschmackssache:

Wer häufig Fahrzeuge wechselt oder ein Leasingfahrzeug fährt, profitiert von der digitalen Vignette.

Wer mehrere Kennzeichen nutzt oder lieber etwas Sichtbares möchte, greift ebenso zur digitalen Vignette, da diese nicht auf das Fahrzeug- sondern auf das Kennzeichen registriert ist.

Im VKU Zürich wird beiden Varianten gleich viel Aufmerksamkeit geschenkt, da sie im Strassenverkehr identisch behandelt werden.

Relevanz für Fahrschüler:innen und Neulenker:innen

Gerade Fahrschüler:innen sind oft mit dem Auto der Eltern oder mit dem Fahrschulfahrzeug unterwegs. Dabei ist wichtig zu wissen:

Fahrschulfahrzeuge verfügen in der Regel über eine gültige Vignette

Bei privaten Übungsfahrten liegt die Verantwortung beim Fahrzeughalter

„Als Fahrlehrer in Zürich ist es unsere Aufgabe, nicht nur das Fahren selbst zu lehren, sondern auch rechtliche Grundlagen wie die Vignettenpflicht verständlich zu erklären“, so Mikulic.

Fazit

Die Autovignette ist in der Schweiz unverzichtbar für alle, die Autobahnen oder Autostrassen nutzen. Ob klassisch oder digital – entscheidend ist, dass sie vor Fahrtantritt gültig vorhanden ist. Wer darauf verzichtet, riskiert unnötige Kosten.

Die Mikulic Fahrschule Zürich integriert solche Themen konsequent in Fahrstunden Zürich und den VKU Zürich, um Fahrschüler:innen optimal auf den Alltag im Strassenverkehr vorzubereiten.

Über die Mikulic Fahrschule Zürich

Die Mikulic Fahrschule Zürich bietet seit 2002 professionelle Fahrstunden, VKU-Kurse und individuelle Prüfungsvorbereitung an. Mit erfahrenen Fahrlehrern in Zürich, modernen Fahrzeugen und zentralem Standort an der Seestrasse 41, 8002 Zürich Enge, begleitet die Fahrschule ihre Schüler:innen sicher und kompetent zum Führerausweis.

Mikulic Fahrschule Zürich ist seit 2002 eine der besten Adressen in Zürich für seriöse und sichere Fahrausbildung. Die erfahrenen und geduldigen Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen bringen den jungen Leuten mit viel Geduld und völlig stressfrei das Auto fahren in Zürich bei. Darüber hinaus ist Ivan Mikulic Gründer des VKU Kompetenzzentrums für Verkehrskunde in Zürich ( VKU Zürich Enge ). Damit bieten wir jungen Erwachsenen alles aus einer Hand. Eine persönliche und liebevolle Betreuung von A bis Z zu einem äusserst günstigen Preis.

Kontakt

Mikulic Fahrschule Zürich

Ivan Mikulic

Seestrasse 41

8002 Zürich

0787782010



https://autofahrschule-zuerich.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.