auvisio Funk-Radiowecker mit 2 Weckzeiten

Funk-Radiowecker mit 2 Weckzeiten, Hygro- & Thermometer

– Präzise Zeitanzeige dank DCF77-Funk-Empfänger

– Schlummer-Funktion (Snooze)

– Digitales Thermo- und Hygrometer für Raumklima-Kontrolle

– USB-Ladefunktion für 2 Mobilgeräte

Gut gelaunt aufwachen und sich von seinem Lieblings-Radiosender wecken lassen! So sorgt man schon vor dem Aufstehen für gute Stimmung.

Nie mehr von Hand die Zeit einstellen: Denn der Wecker von auvisio empfängt die Atomuhr-genaue Zeit per Funk!

Doppelt praktisch dank zwei Weckzeiten: Wenn man im Zweischicht-Dienst arbeitet oder man selbst und der Partner zu zu unterschiedlichen Zeiten aufsteht, programmiert man die jeweiligen Aufsteh-Zeiten und wird immer zum richtigen Zeitpunkt geweckt!

Schlummer-Funktion für Unausgeschlafene: Wenn man nicht gleich beim ersten Wecksignal aufstehen möchte, dreht man sich einfach noch einmal für bis zu 60 Minuten auf die andere Seite um. Die Zeitspanne stellt man bequem für jede Weckzeit separat ein.

Auch das Raumklima im Blick behalten: Neben der genauen Uhrzeit und dem Datum liest man auf dem großen Display noch Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. So weiß man immer, wann es Zeit ist zum Lüften!

Jederzeit gut ablesbares Display dank vierstufiger Beleuchtung. Einfach die gewünschte Helligkeit einstellen und schon liest man die Uhrzeit auch nachts ab, ohne von einer zu hellen Anzeige geblendet zu werden.

Bis zu zwei Mobilgeräte gleichzeitig laden: Mit 1,5 A lädt man bequem größere Geräte wie z.B. Smartphone und E-Book-Reader. Mit 0,5 A versorgt man kleinere Mobilgeräte wie z.B. MP3-Player mit frischer Energie.

– DCF77-Funk-Empfänger: für präzise automatische Zeiteinstellung

– 2 Weckzeiten einstellbar, jeweils mit separatem Ein/Aus-Schalter

– Weckt mit dem Lieblings-Radiosender oder per Summer

– Schlummer-Funktion (Snooze): erneutes Klingeln nach einstellbarer Zeit von 5 bis 60 Minuten

– FM-Radio: UKW 87,5 – 108 MHz

– 4-stufige Display-Beleuchtung: leuchtet bei eingestecktem Netzteil dauerhaft

– Digitales Hygrometer: zeigt relative Luftfeuchte von 20 bis 95 %

– Digitales Thermometer: zeigt Raumtemperatur wahlweise von -9 bis +50 °C oder von 15 bis 122 °F

– Zeitanzeige im 12-/24-Stunden-Format: Stunden, Minuten und Sekunden

– Kalenderanzeige mit Datum und Wochentag (fortlaufender Kalender bis 2099), Sprache für Wochentag-Anzeige einstellbar

– 2 USB-Ladeports: 5 Volt, je 1x 1,5 A und 0,5 A, gesamt max. 2 A / 10 Watt

– Gehäusefarbe: schwarz

– Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil oder 2 Batterien* Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße: 145 x 72 x 83 mm, Gewicht: 260 g

– Funk-Wecker inklusive Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN:4022107327657

* Notstrom-Versorgung: für Uhrzeit-Anzeige und Weckfunktion

Preis: 27,99 EUR

Bestell-Nr. NX-8479-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX8479-3042.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/d7BpGDYW

