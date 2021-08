auvisio Omnidirektionales 360°-Kondensator-Konferenzmikrofon

Für professionelle Meetings und Chats mit bestem Klang

– Ideal für Online-Konferenzen, Voice-Chats, Live-Kommentare beim Gaming u.v.m.

– 360° Erfassungsbereich: nimmt rundum Geräusche bis ca. 3 Meter Entfernung auf

– Großer “Mute”-Knopf auf der Oberseite: zum temporären Stummschalten

– Plug & Play: einfach einstecken und loslegen

– Hochwertiges Gehäuse aus Metall

Für das Heimbüro oder den Konferenzraum: Jetzt ganz bequem Online-Meetings durchführen, ohne sich Gedanken über die Sprachqualität machen zu müssen.

Das flache, omnidirektionale Mikrofon von auvisio einfach in der Mitte des Tisches platzieren und schon fängt es die Stimmen aller Anwesenden auf, die um den Tisch herum sitzen – bis zu 3 Meter entfernt! Sprache wird sofort klar und verständlich übertragen. Perfekt fürs Homeoffice oder Online-Chats mit Freunden und Verwandten.

Großer Mute-Knopf auf der Oberseite: Zum temporären Stummschalten drückt man einfach den großen Knopf auf der Oberseite – schon wird das Gesagte nicht mehr übertragen.

Plug and Play: Einfach einstecken und loslegen! Das Mikrofon per USB-Anschluss mit dem Computer verbinden. Es ist für PC- und Mac-System geeignet und sofort einsatzbereit.

– USB-Kondensator-Mikrofon für PC & Mac

– Ideal für Online-Konferenzen, Homeschooling, Voice-Chats u.v.m.

– 360° omnidirektional: nimmt rundum in bis zu 3 Meter Entfernung auf

– Großer “Mute”-Knopf auf der Oberseite: zum Stummschalten

– Einfach einstecken und loslegen: keine Treiberinstallation notwendig

– Impedanz: 600 Ohm (unsymmetrisch)

– Frequenzbereich: 100 Hz – 16.000 Hz

– Signal-/Rauschverhältnis: größer als 60dB

– Empfindlichkeit: 42 dB +/-3 dB

– Hochwertiges Gehäuse aus Metall

– Anschluss: USB-C, Länge des Kabels: 200 cm

– Maße: 70 x 70 x 15 mm, Gewicht: 165 g

– Kondensator-Mikrofon inklusive USB-C- zu USB-A-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107389518

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5061-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5061-1159.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/CLBJGr8f

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.