auxinum GmbH – Boris Staab: Vertriebsprofi setzt sich für Verbraucher ein

Vertriebsexperte Boris Staab setzt ab sofort seine Erfahrung für den Aufbau einer Graswurzelbewegung ein, die Verbraucherinteressen stärkt.

Boris Staab erläutert die Nachteile einer Lebensversicherung.

Mehrere Jahrzehnte Vertriebserfahrung auf höchstem Niveau bringt Boris Staab nun in die Geschäftsführung der auxinum GmbH ein. Seine Entscheidung, diese Aufgabe zu übernehmen, ist naheliegend, wenn man seine Werte kennt.

Boris Staab: „Für mich ist es entscheidend, dass der Kundennutzen im Vordergrund steht und beide Seiten auf Augenhöhe agieren. Das ist bei meiner neuen Aufgabe in jedem Fall gegeben und deshalb freue ich mich darauf, dass ich mich für die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern einsetzen kann. Möglich wird dies jedoch nur, wenn wir unsere Partner im Vertrieb dahingehend schulen, dass sie mit größter Sorgfalt und einem Maximum an Professionalität handeln. Dies wird ein zentrales Thema meiner Tätigkeit sein“.

Worum geht es genau?

Das erklärt Boris Staab uns persönlich: „Wir möchten Kundinnen und Kunden unterstützen, die sich auf eine Lebensversicherung verlassen haben. Häufig werden die Erwartungen nicht erfüllt und das trifft die Menschen in wichtigen Lebensphasen schwer. Was soll man tun, wenn man erkennt, dass die Versicherung weniger auszahlt, als man erwartet hat und benötigt? Darauf haben wir eine klare Antwort.“.

Die Situation der Kunden kann verbessert werden.

Lebensversicherungen müssen eine angemessene Rendite erwirtschaften, um die Zusagen an die Kunden einzuhalten. Doch das gelingt ihnen immer häufiger nicht. Die Kosten der Unternehmen sind zu hoch, die Zinsen der Produkte, in die investiert werden kann, zu gering und das Neukundengeschäft schwächelt.

Die enttäuschende Erkenntnis für viele Kunden: Man wird weniger Geld erhalten, als man für die finanziellen Ziele benötigt. Diesen Menschen möchte die auxinum GmbH helfen.

„Wir erleben es immer wieder, dass die Betroffenen erst spät bemerken, dass sie weniger Geld erhalten werden, als sie benötigen. Das führt zu großer Verunsicherung und der Frage, was man unternehmen kann. Hier möchten wir Aufklärung leisten und aktive Unterstützung anbieten.“, sagt Boris Staab.

Die auxinum GmbH freut sich über weitere Unterstützung für Verbraucher.

Nötig dafür ist laut der auxinum GmbH jedoch, dass möglichst viele Verbraucherinnen und Verbraucher auf das finanzielle Risiko hingewiesen werden und dass sie erfahren, welche Optionen sie haben.

„Dies gelingt nur, wenn wir viele Botschafter gewinnen, die uns unterstützen. Wir möchten Aufklärung leisten und mit der Abwicklung der Verträge eine Option vorstellen, die für sehr viele Lebensversicherungskunden eine hervorragende Lösung darstellt.“.

So erklärt Boris Staab die Vision der auxinum GmbH. Für den erfolgreichen Aufbau eines leistungsstarken Teams aus Botschaftern setzt Boris Staab ab sofort seine gesamte Expertise als Vertriebsprofi ein. Der Anspruch an die Teampartner lautet: Ein Höchstmaß an Seriosität und professionelles Verhalten bilden die Basis, um den Kundinnen und Kunden die besten Ergebnisse zu ermöglichen.

Weitere Informationen zur Mission der auxinum GmbH und den Vorteilen, die Botschafter persönlich erwarten, findet man auf der Unternehmensseite:

https://auxinum.de/

Die auxinum GmbH setzt sich dafür ein, dass die finanzielle Sicherheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern gestärkt wird.

