AWA Hotel Chefin übergibt Spendenscheck an gemeinnützige Organisation DEIN MÜNCHEN

Anita Wandinger, Gastgeberin des Münchener AWA Hotels, hat bei einer Veranstaltung einen Spendenscheck an die gemeinnützige Organisation DEIN MÜNCHEN “übergeben”. Sie sprach dabei bei einer Videokonferenz zu Jugendlichen aus dem Talentförderprogramm NO LIMITS!

Die Münchener Hotelbetreiberin Anita Wandinger hat ein Herz für Kinder und unterstützt deshalb die gemeinnützige Organisation DEIN MÜNCHEN, welche alles daran setzt, dass Jugendlichen faire Startchancen bekommen, egal aus welchen Verhältnissen sie stammen. Die Organisation setzt da an, wo Schule, Elternhaus und städtische Institutionen ihre Grenzen erreichen.

Im Rahmen eines Workshops hat Anita Wandinger am 3. Februar in einer Videokonferenz zu Jugendlichen aus dem Talentförderprogramm NO LIMITS! gesprochen, dabei Einblicke in den Alltag einer Hotelchefin gegeben und geschildert, welche Möglichkeiten es gibt mit der Corona-Krise umzugehen. Nach regem Austausch mit den Teilnehmenden kam am Ende dann die Überraschung. Virtuell hat die Hotelbetreiberin einen Spendenscheck in Höhe von 454 Euro an DEIN MÜNCHEN übergeben. Das Geld wurde seit längerem gesammelt, denn von jeder Buchung im AWA Hotel gingen 1 Euro an DEIN MÜNCHEN. Zudem wurde der Betrag noch durch Spenden der Mitarbeiter, die auf einen Teil des Weihnachtsgeldes verzichteten, sowie einer Aufstockung in gleicher Höhe durch das AWA Hotel, ergänzt.

“Ohne Corona und mit normaler Hotelauslastung wäre natürlich noch eine ganz andere Summe zusammen gekommen, aber ich denke, dass wie bei allen Hilfsprojekten und Organisationen jede Spende zählt und so freue ich mich, dass auch das AWA Hotel einen Beitrag leisten konnte, Münchener Jugendlichen eine faire Chance zu geben”, so die AWA Hotel Gastgeberin Anita Wandinger.

Einige Jugendliche zeigten im Workshop reges Interesse an der Arbeit im Hotel und so wurde im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit mit DEIN MÜNCHEN über die Möglichkeiten eines Schnuppertags oder eines Ferienpraktikums nachgedacht.

Weitere Informationen:

https://www.awa-hotel.com

https://www.dein-muenchen.org

https://www.pr4you.de

+++ Über das AWA Hotel +++

Das 4-Sterne AWA Hotel ist ein Münchener City-Boutique-Hotel. Es öffnete im März 2019 seine Pforten für die Gäste. Zentral gelegen, befindet es sich nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof, der Theresienwiese oder dem Marienplatz entfernt. Das Hotel verfügt über 88 Zimmer und Suiten, in denen die Gäste auf 23 cm Luxusmatratzen von Treca schlafen können. AWA steht für Awareness, Women und Arts. Das von der jungen Gastgeberin Anita Wandinger geführte Hotel möchte sich mit seinem Konzept bewusst von den üblichen City-Hotels absetzen. So lautet das Hotelmotto auch: “Mache alles mit Bedacht”. Deshalb verzichtet das Hotel weitestgehend auf Plastik und unterstützt zahlreiche Projekte der Organisation 4Ocean oder des Tierheimes in München und spendet pro Hotelbuchung sogar 20 Cent an die gemeinnützige Organisation DEIN MÜNCHEN.

Das W wie “Women” im Hotelnamen wird durch die Gastgeberin Anita Wandinger verkörpert und gelebt. Als junge Hotelgründerin weiß sie genau, wie schwer es Frauen in der Geschäftswelt immer noch haben. Sie unterstützt deshalb auch andere von Frauen geleitete Unternehmen und kooperiert mit diesen.

Gästen des Hotels wird schnell auffallen, dass der Bereich Art ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist. So sind auf den Fluren und in den Zimmern überall Kunstwerke zu finden. Zudem finden regelmäßig Art-Nights im Hotel statt.

Weitere Informationen: http://www.awa-hotel.com

+++ Über Anita Wandinger +++

Obwohl Anita Wandinger aus einer Hoteliers-Familie stammt, wollte sie eigentlich Opernsängerin werden. Nach dem Besuch der Northern Arizona University verschlug es die gebürtige Münchenerin dann aber doch in die Hotellerie. Erste Erfahrungen sammelte die Hotelgründerin dabei im A-Loft, Königshof und dem Ritz Carlton in Barcelona, bevor die Powerfrau im Rahmen eines dualen Masterstudiums der Wirtschaftspsychologie als First Reputation Management Assistentin in Münchens Top Hotel, dem Bayrischen Hof, tätig war. Während dieser Zeit entwickelte sich die Idee zum eigenen Hotel. Anita Wandiger ist Hundeliebhaberin und engagiert sich zudem auch privat für den Tier- und Umweltschutz.

Firmenkontakt

AWA Hotel GmbH

Anita Wandinger

Schillerstraße 10

80336 München

+49 (0) 89 9 04 21 85 85

hello@awa-hotel.com

http://www.awa-hotel.com

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

dialog@pr4you.de

http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.