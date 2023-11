Award für Kinder Mindset

Nur vier Minuten zum Überzeugen

Vier Minuten Zeit, nicht mehr. Vier Minuten, um das Publikum in den Bann zu ziehen, das Thema zu präsentieren – und dabei noch eine Jury zu überzeugen.

Dania Reetz aus Lüneburg hat sich dieser Herausforderung gestellt, sie erfolgreich gemeistert.

Sie wurde ausgezeichnet mit dem Excellent Award.

Speaker-Slam heißt die Veranstaltungsreihe, die Bestseller-Autor Hermann Scherer, selbst einer der gefragtesten Redner, jetzt in Wiesbaden organisierte. Mit über 200 Rednern aus 27 Ländern sogar der größte der Welt – ein neuer Weltrekord.

„Wir sind stolz darauf, Dania Reetz mit dem Excellent Awards des 3. internationalen Speaker Slams zu ehren“, so der Veranstalter. „Mir hat es unglaublich gut gefallen – Das war großes Kino“. Die Experten-Jury ergänzt: „Dania Reetz hat eine unglaublich sympathische, eindringliche und nachdrückliche Art und Weise, das in der heutigen Welt so wichtige Thema Mindset bei Kindern und Jugendlichen mit Spaß, Freude und Relevanz zu vermitteln. Aber auch Erwachsene fühlen sich dort angesprochen. Die Menschheit braucht diese Unterstützung und die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Wir freuen uns schon jetzt auf die wertvollen Impulse, die Dania Reetz uns und allen Zuschauern und Zuhörern auf den nächsten Veranstaltungen geben wird.“

Als Pädagogin arbeitet Dania Reetz seit über 30 Jahren für und mit Kindern und Jugendlichen. Aber nicht im Schulsystem, sondern auf ihrem ganz besonderen Ferienhof. Dort lernen die Kinder das Positive Pferdetraining mit Pferden aus dem Tierschutz kennen. „Gerade in den letzten Jahren kommen vermehrt Kinder mit riesengroßen Selbstzweifeln zu uns. Mit Versagensängsten und mangelndem Selbstwertgefühl.“

Was als Ponyhof begann, entwickelte sich nach und nach zu einem herausragendem Coaching für Persönlichkeitsentwicklung. „Auf der Ranch kombiniere ich meinen Herzenswunsch, Kinder stark zu machen mit meiner Liebe zu den Pferden, zum Tierschutz und dem außergewöhnlichen positivem Tiertraining. In meinem neuen Programm zeige ich aber, das Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern nicht nur mit der Unterstützung von Tieren, sondern in allen Bereichen möglich und absolut erforderlich ist. Schon mit einfachen Tools können wir jedes Kind unterstützen.“

Bereits zwei Minuten nach ihrem Auftritt kamen die ersten Anfragen von begeisterten Zuschauern für Keynotes auf weiteren Veranstaltungen.

Dania Reetz im Interview: „Natürlich freue ich mich sehr über diese große Aufmerksamkeit und die Möglichkeit so viele Menschen zu erreichen. Ich werde schauen, wie ich es terminlich einrichten kann. Denn mir ist es auch weiterhin ein besonderes Anliegen, die Kinder und Jugendlichen live und persönlich bei ihren, leider inzwischen verbreiteten Problemen und Sorgen zu unterstützen. Und auch für die Vorträge an den Schulen möchte ich genug Zeit behalten. Dort kommen meine Impulse direkt an die wichtigsten Personen der Zukunft – Die Kinder und deren Eltern. Denn was wir in Deutschland in den nächsten Jahren dringend brauchen, sind kreative, selbstbestimmte Menschen, die ihre Talente und Fähigkeiten kennen und einsetzen.“

Dania Reetz

Speakerin, Trainerin, Autorin

Persönlichkeitsentwicklung für Kinder & Jugendliche (und große Kinder)

Kontakt

Dania Reetz

Barförder Elbdeich 13

21522 Hittbergen

01796180962



https://www.dania-reetz.com/

