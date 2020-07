AxiCom ist beste EMEA-Netzwerkagentur “to work for”

Tech-PR-Spezialistin bei den EMEA SABRE Awards 2020 von PRovoke Media gleich zweimal erfolgreich

Die internationale Kommunikationsagentur AxiCom wurde von PRovoke Media unter allen Agenturen mit einem eigenen europäischen Niederlassungsnetzwerk als bester PR-Arbeitgeber in der EMEA-Region eingestuft. Das “Best Agencies to Work For 2020”-Ranking wurde durch eine umfassende anonymisierte Umfrage unter Agenturmitarbeitern ermittelt. Als ausgewiesene PR-Spezialistin führt AxiCom seit über 25 Jahren erfolgreiche Kommunikationskampagnen für die weltweit innovativsten IT-Technologieunternehmen durch. Die Full-Service-Agentur ist in Deutschland in München sowie in den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien und Schweden mit zwölf AxiCom-geführten Niederlassungen vertreten.

Best Agencies to Work For 2020 Awards

Zur Erstellung des PR-Arbeitgeber-Rankings erfragte PRovoke Media (ehemals Holmes Report) die subjektive Einschätzung der Mitarbeiter internationaler PR-Agenturen zu Arbeitsplatzfragen wie Integrität des Senior Managements, Qualität der beruflichen Entwicklung, Empowerment und Risikobereitschaft sowie Vergütung. Laut PRovoke Media ist die Aufnahme in diese Rangliste ein echtes Maß für die hohe Qualität der Unternehmenskultur bei AxiCom und der Leistung als Arbeitgeber in seinen sieben europäischen Büros.

Das AxiCom Leistungspaket sowie die Schulungs- und Entwicklungsinitiativen wurden ebenso wie die Null-Toleranz-Politik gegenüber Ungleichheit besonders hervorgehoben. Gelobt wurde auch die kontinuierliche Investition des Unternehmens in Schulungen, die sich darauf konzentrieren, unbewusste Prägungen durch Vorurteile aufzubrechen (“Unconscious Bias Training”) sowie die hohe Priorität, die AxiCom der psychischen Gesundheit und dem Wohlbefinden seiner Mitarbeiter beimisst.

Kate Stevens, Präsidentin von AxiCom in Europa, freut sich sehr über die Nr.1-Positionierung in der Kategorie “Best Agencies to Work For 2020 in EMEA”: “Wir haben die letzten 25 Jahre damit verbracht, uns voll und ganz darauf zu konzentrieren, vor allem in Hinblick auf Kundenservice wirklich europäisch zu denken. Die Tatsache, dass wir zum ersten Mal überhaupt als beste EMEA-Netzwerkagentur in dieses prestigeträchtige Ranking aufgenommen wurden, unterstreicht, wie unsere Teammitglieder dies auch leben. Unsere Mitarbeiter waren schon immer das, was AxiCom so besonders macht, da sie unsere grundlegenden Werte und Eigenschaften verkörpern – Intelligenz, Integrität und Initiative. Als Agentur sind wir stolz darauf, kluge Köpfe und junge Herzen zusammenzubringen und damit die Erfahrung dessen, was funktioniert, mit der Begeisterung für das Neue zu verbinden. Es ist ein großes Privileg, jeden Tag mit unseren europäischen AxiCom Kollegen zusammenzuarbeiten. Während wir uns darauf vorbereiten, künftig in einer stark veränderten Geschäftslandschaft zu agieren, sind wir absolut davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind. Daher begeistert es mich, dass unser Team AxiCom wirklich als eine großartige Agentur schätzt, für die man gerne arbeitet.”

Doppel-Erfolg von AxiCom durch Gewinn des “Marketing to Men”-Award

AxiCom wurde am 30. Juni bei den virtuellen EMEA SABRE Awards von PRovoke Media als “Best Agency to Work For” ausgezeichnet. Gleichzeitig gewann AxiCom auch den Preis “Marketing to Men” für seine Arbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation Future Men.

Über AxiCom:

AxiCom übersetzt Technologie in relevante Informationen für jede Zielgruppe und verwandelt komplexe Brancheninnovationen in Geschichten, die begeistern. In den letzten 25 Jahren hat die PR-Spezialistin Kommunikationskampagnen für die weltweit innovativsten Technologieunternehmen aus den Bereichen Enterprise Computing, Telekommunikation, Konsumenten, FinTech, Medientechnologie und Geschäftsanwendungen durchgeführt. Mit zwölf Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien und Schweden und über 200 Mitarbeitern entwirft, entwickelt und realisiert AxiCom herausragende und nachdenklich stimmende Kampagnen für seine Kunden. AxiCom unterstützt Kunden auf der ganzen Welt mit Influencer- und Analystenbeziehungen, intelligenter und zielorientierter Content-Erstellung, digitalem Marketing, erfolgreichen Medienbeziehungen, interner Kommunikation sowie Forschungs- und Analyse-Dienstleistungen. Als Teil der globalen Kommunikationsgruppe BCW Group und der breiteren WPP Group verfügt AxiCom über eine beispiellose Reichweite und Zugang zu einer breiten Palette zusätzlicher Marketingkompetenzen.

Pressekontakt AxiCom in Deutschland:

AxiCom GmbH

Anne Klein

+49 (0) 89 800 908 23

Anne.Klein@axicom.com

