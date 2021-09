Ayurveda und Yoga in unterschiedlichen Yoga-Stilen kennenlernen – 1. Yoga-Tag im ACTIV CAMPUS – Seminarhaus Seminarräume Eventküche Bochum/Ruhrgebiet

– Ayurveda und Yoga von 9 verschiedenen Yoga-Lehrer:innen in vielen unterschiedlichen Yoga-Stilen kennenlernen

– Gesunde und abwechslungsreiche Ernährung aus der Event-Küche

– Abwechslungsreiches Programm den ganzen Tag

– kostenlose Kinderbetreuu

Bochum/Ruhrgebiet, im September 2021

Der Yoga-Tag von kids4yoga im ACTIV CAMPUS Bochum! Ein ganzer Tag mit buntem Yoga, Klang und Ayurveda!

Der Yoga-Tag ermöglicht an nur einem Tag das Kennenlernen von Ayurveda und vielen unterschiedlichen YOGA-Stilen. So können Interessierte Ayurveda und Yoga mal kennenlernen und erfahrene Yogis können auch mal in andere Yoga-Stile “reinschnuppern” und etwas Neues erfahren.

Wer sollte teilnehmen? Jede:r, der/die:

– Ayurveda und Yoga schon immer mal kennen lernen und ausprobieren wollte

– Einen anderen Yoga-Stil erleben möchte

– Probieren möchte, ob Yoga etwas für sein/ihr Kind ist

– Erfahren möchte, wie einfach Ayurveda in seinen/ihren Alltag passt

Infos unter https://www.biz-tv.net/active-campus-yoga-tag-21

Den ganzen Tag ein abwechslungsreiches Programm aus der Welt des Ayurveda und Yoga

Der Yogatag im ACTIV CAMPUS bietet eine Fülle von Möglichkeiten aus der Welt des Yoga und Ayurveda:

– Vorträge zu “Ganzheitliche Gesundheit” und “Ayurvedischer Yoga” mit der Ärztin und Ayurveda-Therapeutin Dr. Alina Hübecker

– “Vortrag Ayurveda & Gewürze” mit der Ayurveda-Expertin Ines Wirth

– “kids4yoga” mit Kinderyoga-Expertin und Yogalehrerin Jule Mohr

– “Kundalini Yoga & Gongmeditation” mit Yogalehrer Kosta Yoga

– “Klangmeditation” und “Integraler Yoga”, eine “Mantra-Yogastunde” sowie eine “Einführung in die Yoga-Philosophie” mit Yogalehrer Claas Hanson

– “Hatha Yoga” mit Yogalehrerin Patricia Andrew und Yogalehrerin Nicole Kulka

– “Ashtanga Yoga” mit Yogalehrerin Amrei Seuthe

– “Faszienyoga” mit Yogalehrerin Eva von Schalscha

“Wenn Sie einfach mal Ayurveda und unterschiedliche Yoga-Stile kennenlernen möchten oder sich generell für die Philosophie von Yoga und Ayurveda interessieren, erhalten Sie an diesem Tag einen wundervollen Einblick und Überblick über die angebotenen Yoga-Stile, aber auch in die Welt des Ayurveda, der über 5.000 Jahre alten indischen Heilkunst. Alle Yoga-Lehrer, Ayurveda-Experten und Anbieter der zusätzlichen Angebote stehen Ihnen natürlich an diesem Tag auch für weiterführende Gespräche zur Verfügung.” so Patricia Andrew, die Initiatorin des Yoga-Tages und Geschäftsführerin des Veranstaltungsortes, dem Seminarhaus ACTIV CAMPUS in Bochum.

Gesunde und abwechslungsreiche Ernährung aus der Event-Küche

Tee, Wasser für den ganzen Tag sind kostenlos. An den Verkaufsständen und in der Event-Küche erhält man leckere und gesunde Bowls aus dem Nährstoff-Reich von Florian Klar.

Für kostenlose Kinderbetreuung am gesamten Tag ist gesorgt

Kinder sind herzlich eingeladen, in Begleitung ihrer Eltern kostenlos teilzunehmen! Oder Eltern können die kostenlose Kinderbetreuung nutzen, sodass sie den Yoga Tag unbeschwert genießen können. Die Kinder erwartet ein Programm aus Kinderyoga, Sport und Spiel.

Verlosung

Die Kinderyoga-Onlineschule kids4yoga verlost unter den Teilnehmern 20 Yogawürfel.

Verkaufsstände:

– Ines Wirth – interessantes aus der Welt der Gewürze

– Florian Klar Nährstoffreich – gesunde und schmackhafte Bowls

– kids4yoga mit kindgerechten Yoga-Matten, Yoga-Würfeln und Asana-Karten

Was sollte man mitbringen?

Gute Laune und die Offenheit, Neues kennenzulernen. Bequeme Sportkleidung und eine eigene Yogamatte/Isoliermatte/Decke sowie ein eigenes Trinkgefäß wegen der geltenden Hygiene-Maßnahmen.

Preise und Zeiten

Für den gesamten Tag müssen nur 19,70 investiert werden. Eintritt für Kinder ist kostenlos, ebenso die Kinderbetreuung. Der Yoga-Tag beginnt mit der Eröffnung um 10.00 Uhr und endet gegen 17.15 Uhr

Weitere Informationen unter https://www.biz-tv.net/active-campus-yoga-tag-21

Über ACTIV CAMPUS

Der ACTIV CAMPUS vereint Bewegung, Gesundheit, Sport & Fitness, Fort- und Weiterbildung und Business unter einem Dach! Im ACTIV CAMPUS in Bochum findet man einen hellen Empfangsbereich, eine Showküche und lichtdurchflutete Event-Räume zentral gelegen in Bochum, im Herzen des Ruhrgebietes. Die mit vielen kreativen Ideen stylisch eingerichteten Seminarräume für verschiedenste Zwecke angemietet und genutzt werden.

Das Angebot des ACTIV CAMPUS erweitert sich durch hauseigene Angebote für Seminare und Workshops für Einzelpersonen und Unternehmen. Die Veranstaltungen finden vornehmlich statt in den Bereichen Entspannung, aktive Stressbewältigung, gesunde Ernährung, Steigerung der Leistungsfähigkeit und Teambuilding. Coaches, Sportlehrer, Tanzlehrer und Yogalehrer finden hier alle wichtigen Fortbildungen und gleichzeitig flexible Kursräume nach Wunsch.

Das Team steht gerne zur Verfügung, wenn Unterstützung für Fortbildungen, Firmen-Events oder Mitarbeiter-Seminare benötigt wird. Das Team vom ACTIV CAMPUS hat die Fachleute vor Ort – oder enge Kooperationen. Zum Beispiel ist einer der Mieter im ACTIV CAMPUS Spezialist für Media-, Ton- und Filmgestaltung, die Kompetenz für Aufnahmen von Seminaren oder Livestreaming ist also direkt im Haus vorhanden.

Und durch die zentrale Lage in Bochum haben Seminarteilnehmer die Möglichkeit, das Übernachtungsangebot verschiedener Hotels in Laufweite oder mit guter Anbindung an den ÖPNV zu nutzen.

Kontakt

Activ Campus GmbH & Co. KG

Patricia Andrew

Vierhausstraße 92

44807 Bochum

0234/5795702

info@activ-campus.de

https://www.activ-campus.de/?tid=god01

