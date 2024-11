BAIOSPHERE KI-KOMPASS: Bayerische KI-Agentur startet Plattform für den Mittelstand

Innovative Plattform erleichtert KMU den Einstieg in Künstliche Intelligenz – praxisnah, kostenfrei und zukunftsorientiert.

Die Bayerische KI-Agentur stellt den BAIOSPHERE KI-KOMPASS vor, eine innovative, kostenfreie Plattform, die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) den Einstieg in Künstliche Intelligenz (KI) erleichtert. Gefördert durch das EU-Projekt Digital Innovation Ostbayern (DInO) bietet die Unterstützungsplattform maßgeschneiderte Lösungen, um KI-Strategien erfolgreich zu entwickeln und in Produkten und Geschäftsprozessen zu implementieren.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger startet den BAIOSPHERE KI-KOMPASS am 28. November 2024 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im House of Communication in München.

„BAIOSPHERE ist das starke bayerische KI-Netzwerk, das die Staatsregierung mit der Hightech Agenda begründet hat. Wir freuen uns, dass Minister Aiwanger nun den Startschuss für unseren BAIOSPHERE KI-KOMPASS gibt, mit dem wir die Wettbewerbsfähigkeit des bayerischen Mittelstands stärken“, so Dr. Michael Klimke, CEO der Bayerischen KI-Agentur.

Themen des KI-KOMPASS: Motivieren. Informieren. Vernetzen

Der BAIOSPHERE KI-KOMPASS deckt alle relevanten Themen für den erfolgreichen Einsatz von KI im Unternehmen ab. Darunter

– Strategie: Unterstützung bei der Entwicklung und Integration klarer KI-Ziele und -Use Cases in die Unternehmensstrategie.

– Daten: Optimierung und Nutzung qualitativ hochwertiger Daten als zentrale Ressource für jedes KI-Projekt.

– Ethik: Empfehlungen für den verantwortungsvollen Einsatz von KI, inkl. Transparenz und Datenschutz.

– Technische Voraussetzungen: Praktische Tipps zur IT-Infrastruktur, unabhängig davon, ob sie auf einem eigenen Server oder in der Cloud verwaltet wird.

– Und viele mehr…

Nutzen für den Mittelstand

Die Plattform bietet eine zentrale Anlaufstelle, die speziell auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten ist. Dazu gehören Anleitungen zur Implementierung von KI-Technologien sowie Informationen über Fördermöglichkeiten und Finanzierungslösungen.

Sie stellt Informationen zur Verfügung und vermittelt an Expertinnen und Experten aus dem großen bayerischen KI-Netzwerk BAIOSPHERE.

„Der KI-KOMPASS bietet KMU praxisnahe Unterstützung, um KI-Technologien gewinnbringend und verantwortungsvoll einzusetzen. Besonders kleinen Unternehmen hilft die Plattform, den richtigen Einstieg zu finden und von den Potenzialen dieser zukunftsweisenden Technologie zu profitieren,“ erklärt Andreas Preißer, Head of Business Relations, Bayerische KI-Agentur.

Agenda der Eröffnungsveranstaltung

Die Veranstaltung am 28. November bietet spannende Programmpunkte:

– Grußwort von Staatsminister Hubert Aiwanger.

– Best-Practices aus der KI-Anwendung durch Peter Schiekofer, Geschäftsführer, Autonomous Reply

– Einführung in den KI-KOMPASS durch Andreas Preißer, Head of Business Relations.

– Demonstration des BAIOSPHERE FINDER durch Dr. Chris Richter, Head of Data & Technologies, byte – Bayerische Agentur für Digitales GmbH.

– Pitches unserer Themenpatinnen und Themenpaten zu den zehn Kompassthemen.

Weitere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie hier: https://baiosphere.org/ki-kompass

Über BAIOSPHERE AGENCY / Bayerische KI-Agentur

Die Bayerische KI-Agentur ist die BAIOSPHERE AGENCY, die im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) vernetzt. Sie koordiniert das landesweite KI-Netzwerk BAIOSPHERE zusammen mit dem Bayerischen KI-Rat und macht es international sichtbar. Daneben ist die Bayerische KI-Agentur auch zentrale Anlaufstelle für Anfragen rund um das Thema KI in Bayern.

Über BAIOSPHERE

BAIOSPHERE ist das bayerische Netzwerk für Forschung, Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) zum Nutzen von Gesellschaft und Wirtschaft. Sie steht für ein europaweit herausragendes KI-Ökosystem aus international renommierten Hochschulen, Forschungseinrichtungen, innovativen Unternehmen und Startups.

Über den BAIOSPHERE KI-KOMPASS

Der BAIOSPHERE KI-KOMPASS motiviert und informiert Unternehmen, KI in ihren Prozessen und Produkten einzusetzen. Namhafte Paten und Institutionen wie die Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern (IHK), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), zwei Institute der Fraunhofer-Gesellschaft, PwC und viele mehr garantieren Top-Inhalte und großen Nutzen für die Betriebe.

Das EU-Projekt Digital Innovation Ostbayern (DInO) unterstützt die Entwicklung des KI-KOMPASS finanziell und personell.

Der BAIOSPHERE FINDER wird in Kooperation mit der byte – Bayerische Agentur für Digitales GmbH bereitgestellt.

Firmenkontakt

BAIOSPHERE Agency / Bayerische KI-Agentur

Nina Reddemann

Museumsinsel 1

80538 München

+49 (0)172 184 39 56



https://baiosphere.org/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Karl Floros

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 (0)89 41 95 99-10



https://www.maisberger.de/