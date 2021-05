Balkonverglasung im frischen Design

Geradlinige Formen, leichtere Bedienung, mehr Flexibilität: Die neuen Dreh-/Schiebeverglasungssysteme von Lumon

Leinfelden-Echterdingen, im Mai 2021 – Neben einer moderneren Optik der Aluprofile und -griffe bieten die optimierten Verglasungslösungen von Lumon eine leichtere Handhabung und mehr Flexibilität in der Gestaltung. So können verschiedene Funktionen optional ausgewählt werden, beispielsweise eine Kindersicherung, eine mechanische Arretierung der Scheiben sowie eine mögliche Öffnung der Scheiben nach innen oder außen. Auch die Montage der Plissees wurde erleichtert. So werden hier dank eines Klicksystems keine zusätzlichen Komponenten mehr benötigt. Außerdem lassen sich die Dreh-/Schiebesysteme jetzt noch komfortabler öffnen und schließen – ein leichteres Gleiten in den Profilen und ergonomische Griffe machen es möglich.

Die Hausfassade ist die Visitenkarte jedes Gebäudes. Werden Terrassen und Balkone rahmenlos verglast, bleibt die jeweilige Architektur optisch unbeeinträchtigt, zugleich steigt der Wohnungswert erheblich. So reduzieren Lumon Verglasungen den Lärmpegel um bis zu 50%, sie schützen Bewohnerinnen und Bewohner vor rauen Witterungen und tragen zur Wärmedämmung und Energieeinsparung sowie der Werterhaltung des Gebäudes bei.

Bei den Verglasungssystemen ist Maßarbeit gefordert: Kaum ein Balkon gleicht exakt dem anderen, jeder ist unterschiedlich im Aufbau und in den Maßen. Auch die Ansprüche von Bauunternehmen, Architekten, Investoren und Bewohnern sind individuell verschieden. Lumon hat daher die bewährten Dreh-/Schiebesysteme überarbeitet und ermöglicht noch mehr Flexibilität in der Konfiguration.

So ist der Einbau einer optionalen Sicherung möglich, damit Kinder die Scheiben nicht öffnen können. Außerdem kann im unteren Profil der Systeme eine Haltevorrichtung zur Arretierung der Scheiben angebracht werden. Alternativ können diese auch wie bisher mit einem Stoffband befestigt werden. Die Scheiben können wahlweise nach innen oder außen geöffnet werden. Eine Öffnung nach außen ist vor allem bei Terrassen oder bei Verglasungen im Erdgeschoss sinnvoll. Auch das Design der Alu-Profile und Griffe wurde optimiert: Sie sind jetzt geradlinig, kubisch. Neben der modernen Optik erleichtert diese ergonomische Form auch die Handhabung. Zudem gleiten die Scheiben in den Profilen jetzt noch besser als vorher.

Die Systeme von Lumon, das seinen Hauptfirmensitz in Finnland hat, sind skandinavisch puristisch designt. Sie können aber auch individuelle Akzente im Gesamtbild eines Bauobjekts setzen – farbige Details machen es möglich. So sind die Alu-Profile in vielen RAL-Tönen erhältlich, das Einscheibensicherheitsglas kann neben Transparent beispielsweise auch in Grau, Grün, Braun oder Milchglas gewählt werden.

Optional können Lumon-Verglasungen mit maßgeschneiderten Plissees versehen werden. Diese schützen vor Sonne und Hitze, bringen mehr Privatsphäre in den Außenbereich und verbessern zugleich Akustik und Schalldämmung. Auch die Plissees hat Lumon optimiert. Mit dem neuen Befestigungsmechanismus werden die Schattenspender ohne separate Halterungen einfach direkt am Verglasungsprofil angebracht.

Die neuen Dreh-/Schiebesysteme sind ab sofort verfügbar und können individuell mit Geländern und Plissees kombiniert werden. Zur Planung und Umsetzung stehen Experten von Lumon bereit, die Architekten, Bauunternehmer, Wohnbaugesellschaften, Händler und anderen Geschäftskunden in allen Phasen des Projekts unterstützen.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://lumon.com/de/geschaeftskunden/produkte/balkonverglasungen/dreh-schiebeverglasung

###

Download der Mitteilung im Word-Format: 2021_05_Lumon_Neues Dreh-Schiebesystem_final

Bildmaterial zum Beitrag: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/mmbBbiXDf5zJHR4

Ergänzendes Bildmaterial von Lumon ist hier abrufbar: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/OsNsqgfvps3e5Vw

Über Lumon

In Deutschland spezialisiert sich die Firma seit über 20 Jahren sowohl im Projektgeschäft als auch im Privatkundenbereich auf den Vertrieb und die Montage von Balkon- und Terrassenverglasungen sowie Glasgeländern und Aluminiumstrukturen. Die Nachfrage nach Verglasungen als Wind- und Wetterschutz, die zusätzlich dem Schallschutz dienen und dabei helfen Energie einzusparen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung eleganter, haltbarer und vor allem nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohnkomfort der Kunden zu maximieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Finnland. Exportländer sind neben Deutschland auch Schweden, Norwegen, Spanien, Schweiz, Frankreich, Russland und Kanada. www.lumon.de

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Birka Ließ (PR)

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 24

b.liess@profil-marketing.com