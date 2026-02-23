Barnhouse relauncht fünf Krunchys mit 30 % weniger Zucker

Fünf Klassiker, ein klares Versprechen

Mühldorf am Inn, 23. Februar 2026 – Knuspermüsli steht für Genuss, Crunch und ein besonderes Frühstücksgefühl. Gleichzeitig achten immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher bewusst auf ihren Zuckerkonsum – auch am Bio-Regal. Der Bio-Pionier Barnhouse aus Mühldorf/Oberbayern reagiert auf diese Entwicklung und relauncht im April 2026 fünf seiner klassischen Krunchy-Sorten. Das verbindende Element: Alle tragen künftig gut sichtbar den Claim „30 % weniger Zucker“ – bei gewohnt vollem Geschmack.

Knuspermüsli gilt traditionell als eher süßes Segment. Doch die Sensibilität für Zucker ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. „Wir beobachten, dass sich viele Menschen weniger süße Alternativen wünschen – ohne auf Knusprigkeit und Genuss zu verzichten“, erklärt Andreas Bentlage, Leitung Marketing & Produktmanagement bei Barnhouse. „Unser Anspruch ist es daher, den Zuckergehalt bei bestimmten Sorten zu reduzieren und gleichzeitig den typischen Krunchy-Geschmack zu bewahren.“

Vertraute Sorten, weitergedacht

Relauncht werden die fünf Sorten Krunchy Hafer, Krunchy Dinkel, Krunchy Waldbeere, Krunchy Cocoa und Krunchy Haselnuss. Vier der fünf Rezepturen – Hafer, Waldbeere, Cocoa und Haselnuss – werden so angepasst, dass sie sensorisch den bisherigen Varianten entsprechen. Ziel ist es, vor allem die Loyalität langjähriger Kundinnen und Kunden zu schützen und eine geschmackliche Veränderung bewusst zu vermeiden.

Beim Krunchy Dinkel geht Barnhouse noch einen Schritt weiter. Die bisherige Rezeptur wird behutsam überarbeitet und insgesamt runder und geschmacklich zeitgemäßer gestaltet. „Hier nutzen wir die Chance, das Produkt geschmacklich weiterzuentwickeln“, so Bentlage. „Wir sind überzeugt, dass die neue Rezeptur sowohl bestehende als auch neue Fans begeistern wird.“

Klare Orientierung am Regal

Neben der Rezeptur spielt auch das Packaging eine zentrale Rolle im Relaunch-Prozess. Alle fünf Sorten tragen künftig gut sichtbar den Hinweis „30 % weniger Zucker“. Gleichzeitig bleibt das vertraute Design bei den Sorten Hafer, Dinkel und Waldbeere erhalten, während die Sorten Haselnuss und Cocoa – bisher als Joy Nuss und Joy Cocoa mit eigenem Packaging im Handel – optisch an die anderen Sorten angeglichen werden.

„Am Regal entscheidet sich vieles innerhalb weniger Sekunden“, erläutert Bentlage. „Eine klare Botschaft wie „30 % weniger Zucker“ bietet sofortige Orientierung. Gleichzeitig wollen wir unseren Stammkundinnen und -kunden signalisieren: „Dein Krunchy bleibt vertraut und schmeckt genauso gut wie vorher – enthält jetzt bloß weniger Zucker“.“

Genuss bleibt im Mittelpunkt

Trotz Zuckerreduktion versteht Barnhouse seine Krunchys weiterhin klar als Genussprodukte. Die typische Knusprigkeit, hochwertige Bio-Zutaten und die bewährte Backkompetenz bleiben wesentliche Bestandteile des Markenkerns. Zentrale Zutaten sind Bio-Hafer und -Dinkel, die zu 100 Prozent von den Feldern der Barnhouse Bäuerinnen und Bauern aus der Region stammen.

„Weniger Zucker ist für uns kein Verzicht, sondern ein Qualitätsversprechen“, betont Bentlage. „Knuspermüsli darf Spaß machen – auch dann, wenn man bewusster frühstückt.“

Die fünf relaunchten Krunchys sind ab dem 15. April 2026 im Bio-Fachhandel, in vielen Supermärkten sowie im Barnhouse Onlineshop erhältlich.

Die Barnhouse Naturprodukte GmbH mit Sitz in Mühldorf am Inn gehört zu den Pionieren der Bio-Lebensmittelbranche in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1979 steht das Unternehmen für hochwertige Bio-Produkte und entwickelte mit KRUNCHY das weltweit erste Bio-Knuspermüsli. Zentrale Zutat ist Hafer aus regionalem Anbau, der in enger Partnerschaft mit rund 90 Barnhouse Bäuerinnen und Bauern erzeugt wird. Barnhouse ist im Bio-Fachhandel, im Lebensmitteleinzelhandel sowie im eigenen Onlineshop vertreten und wurde 2025 zweifach mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.

