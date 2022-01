Bavaria Finanz: Kredit ohne Schufa ist möglich

Bavaria Finanz bietet Kredite ohne Schufa auch für Selbstständige und Freiberufler

Seit mehr als 15 Jahren ist Bavaria Finanz spezialisiert auf die Vergabe von Krediten und Darlehen und verzichtet dabei auf Schufa. Egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung oder Kreditaufstockung, oder ob es um einen Kredit zum Kauf eines Autos oder Motorrads geht – Bavaria Finanz Service e.K. bietet auch Selbstständigen und Freiberuflern die Möglichkeit, Kredite zu attraktiven Konditionen aufzunehmen und stellt somit eine echte Alternative zu den herkömmlichen Banken dar.

WARUM SELBSTSTÄNDIGE UND FREIBERUFLER OFT KEINEN KREDIT BEKOMMEN

Das Einkommen von Selbstständigen und Freiberuflern ist häufig Schwankungen unterworfen und schlecht vorhersagbar. Liefen die Geschäfte ein paar Monate gut, können sie im nächsten Monat trotzdem einbrechen. Für viele Banken ist hier das Risiko zu groß und sie vergeben keine Kredite an Selbstständige oder Freiberufler, denn ein schwankendes Einkommen kann Zahlungsausfälle oder Zahlungsverzug bedeuten. Allerdings spielt hier auch die Branche eine erhebliche Rolle: ein selbstständiger Architekt bekommt trotz gegebener Unwägbarkeiten eher einen Kredit als ein freischaffender Künstler. Bavaria Finanz Service hat sich auf die Vergabe von Krediten auch an diese angeblich “schwierigen” Kunden spezialisiert und steht auch ihnen stets hilfreich zur Seite.

GIBT ES ALSO FÜR BESTIMMTE BERUFSGRUPPEN GRUNDSÄTZLICH KEINE KREDITE?

Bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bietet das feste monatliche Einkommen größtmögliche Sicherheit, weswegen Angestellte und Beamte im Grundsatz keine Probleme haben werden, wenn sie einen Kredit beantragen. Freiberufler und Selbstständige müssen andere Sicherheiten bieten, welche die Rückzahlung eines Kredits gewährleisten, und das pünktlich und vollständig. Auch wenn der Selbstständige erst seit kurzem im Geschäft ist, wirkt sich das sofort negativ auf seine Kreditwürdigkeit aus. Eine Absage kommt umgehend von den meisten Kreditinstituten, wenn zudem noch Jahresabschlüsse und Einkommensnachweise fehlen. Bavaria Finanz hingegen ist ein Privatinstitut, das dennoch auch Selbstständigen und Freiberuflern Kredite ermöglicht.

BAVARIA FINANZ: DIE ALTERNATIVE ZU HERKÖMMLICHEN KREDITINSTITUTEN

Üblicherweise erhalten nur jene Personen einen Kredit, die eine einwandfreie Bonität und eine positive betriebswirtschaftliche Auswertung vorweisen können. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden können oder wenn ein Nachweis für ihre Erfüllung nicht erbracht werden kann, dann stehen die Chancen, einen positiven Bescheid zu einem Kreditantrag zu erhalten, meistens schlecht. Bavaria Finanz arbeitet wie jedes andere seriöse Kreditinstitut, unterscheidet sich aber in einem ganz wesentlichen Punkt: Bavaria Finanz hat sich darauf spezialisiert, Kredite auch dann zu vergeben, wenn dafür keine Schufa-Auskunft eingeholt wird. Somit erhalten auch Selbstständige und Freiberufler die Möglichkeit, einen Kredit zu erhalten, wenn sie ihn benötigen. Dazu muss lediglich online auf der Webseite von Bavaria Finanz Service e.K. ein Antrag auf Erteilung eines Kredits ohne Schufa gestellt werden. Der Vertrag, den der Antragsteller dann erhält, enthält vorher vereinbarte individuelle Laufzeiten und Rückzahlungsbeträge, die auch stemmbar sind. Nach erfolgter Unterschrift wird der beantragte Kredit normalerweise innerhalb weniger Werktage ausbezahlt. Für viele Selbstständige ist dieser Service ein großer Gewinn, denn so können oftmals Existenzen gesichert oder notwendige Ausgaben finanziert werden. Insbesondere in Pandemiezeiten, wo Lockdowns und andere Einschränkungen immer wieder viele Selbstständige dazu zwingen, Ihre Arbeit teilweise oder ganz einzustellen, ist die von Bavaria Finanz gebotene Möglichkeit der Kreditvergabe ein Ausweg in der Not und die Nachfrage nach Krediten ohne Schufa steigt ständig.

KREDIT FÜR PRIVATE ZWECKE

Für Selbstständige und Freiberufler bietet Bavaria Finanz die Möglichkeit zur Wahl zwischen zwei Kreditmodellen: dem freien und dem zweckgebundenen Kredit. Ein zweckgebundener Kredit wird dann aufgenommen, wenn es um eine materielle Anschaffung geht, beispielsweise um ein Auto oder ein Motorrad oder einen Computer. Zweckgebundene Kredite sind im Normalfall unter besseren Konditionen erhältlich, da die materielle Anschaffung beispielsweise eines Autos ja bereits einen Besitz darstellt, der für Bavaria Finanz im Zweifelsfall als Sicherheit dienen kann. Ein freier Kredit hingegen wird bewilligt, ohne dass es hier um eine Anschaffung und somit um einen materiellen Wert geht. Aus diesem Grund ist diese Form des Kredits bei Bavaria Finanz wie bei allen seriösen Kreditinstituten grundsätzlich mit einem sogenannten Risikoaufschlag verbunden, der sich bei der Rückzahlung des Kredits in einem höheren Zinssatz niederschlägt.

SONDERFALL GESCHÄFTSKREDIT

Geht es um Investitionen, die in den eigenen Betrieb getätigt werden sollen, so bietet Bavaria Finanz Service hier für Selbstständige und Freiberufler die Möglichkeit, einen Geschäftskredit zu beantragen. Auch für diese Kreditform bietet Bavaria Finanz wie die meisten seriösen Kreditinstitute zwei verschiedene Modelle: den Betriebsmittelkredit und den Investitionskredit. Dabei bietet der Betriebsmittelkredit die Möglichkeit, zum Erwerb von Waren oder Material eingesetzt zu werden, damit der Betrieb offene Kundenaufträge abarbeiten kann.

– Der Betriebsmittelkredit ist also grundsätzlich dafür gedacht, dass der Selbstständige seinen Kunden gegenüber in Vorleistung gehen kann. Der Kreditnehmer sollte hier allerdings auch bei Bavaria Finanz mit höheren Zinsen rechnen, die bis in den zweistelligen Bereich gehen können. Es handelt sich hier um einen Barmittelkredit, der frei verwendbar ist und für den keinerlei materielle Sicherheiten gegeben werden müssen. Aus diesem Grund ist der Betriebsmittelkredit nur dann empfehlenswert, wenn die Liquidität innerhalb eines kurzen Zeitraums gesichert werden muss, vergleichbar mit einem Dispositionskredit bei einem Girokonto.

– Wird ein mittel- bis langfristiger Kredit zur Finanzierung benötigt, so eignet sich der Investitionskredit als Modell am besten. Mit der Aufnahme eines solchen Kredits können Selbstständige und Freiberufler zum Beispiel Anlagen und Maschinen finanzieren, die dem Betrieb dann dauerhaft zur Verfügung stehen. Der Investitionskredit wird auch als Anlagekredit bezeichnet, denn das durch den Kredit bereitgestellte Geld wird langfristig in die Unternehmung angelegt und für den Aufbau des Betriebs oder auch zum Erhalt seiner Funktionsfähigkeit verwendet. Hierbei sind aber auch mittel- bis langfristige Kapitalanlagen eingeschlossen. Möchte der Selbstständige oder Freiberufler sich also durch eine attraktive Eigenkapitalquote ausweisen, so lohnt sich nicht selten auch die Finanzierung einer Finanzanlage durch einen Investitionskredit. Auf diese Weise kann der Selbstständige oder Freiberufler eine gute Bonität vorweisen. Grundsätzlich ist ein Investitionskredit immer mit materiellen Werten abgesichert, was bedeutet, dass der Kreditnehmer bei diesem Kreditmodell bei Bavaria Finanz einen günstigeren Zinssatz erhält als bei einem Betriebsmittelkredit.

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

