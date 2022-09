BDX Open macht Stop bei xanocs Küchen

Die Perfekte Küche schafft die Basis für großartige Ergebnisse

Leipzig 16.09.2022: Als Gastgeber für das Get Together Dinner zeigte xanocs am 08.09.2022 den achtzig geladenen Teilnehmern und Gästen des BDX Open Golfturniers, welches durch BDX Media Inhaber Benjamin Diedering ins Leben gerufen wurde, wie individuell eine Küche sein kann. So machten sich aus der Leipziger Innenstadt u.a. Boxlegende Axel Schulz, Schauspieler Daniel Völz und Instagram Travel Bloggerin Nathalie Aron (@voyagefox_) auf den Weg zu xanocs Küchen auf der Karl-Liebknecht-Straße. Gemeinsam mit BORA-Eventkoch Axel Holtz aus Bremen kreierte das junge xanocs Team genussvolle Speisen denn „die Perfekte Küche schafft die Basis für großartige Ergebnisse. Genau das wollen wir unseren Gästen zeigen“ betonte Geschäftsführerin Carolin Möbius.

Die BDX Open sind kein klassisches Golfturnier. Hier ist jede:r willkommen. Es gibt keine Turniervorgaben und mit dem Dresscode „Dress in Style“ auch keine strikte Kleiderordnung. Die Handicaps wurden direkt am Event Tag an „Viva con Agua“ gespendet, eine gemeinnützige Organisation, die sich für einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt.

xanocs ist mehr als nur ein Gastgeber

„Fühlt Euch wohl – Wohlfühlen bei xanocs erleben“ war das Leitmotto für das Get Together Dinner und die Location im Herzen von Leipzig,“ denn kochen, genießen und wohlfühlen sind unsere Leidenschaft“ so Carolin Möbius. „Unser Ansatz als Küchenpionier unterscheidet sich deutlich von anderen Küchenstudios. Neben dem Schwerpunkt der bequemen Küchenplanung und Beratung von zu Hause aus sowie einem 3D-Aufmaß, legen wir vor allem Wert darauf, unsere Kunden durch clevere und innovative Ideen und Lösungen zu inspirieren und mit Leidenschaft zu begeistern“ erklärte Carolin Möbius.

Seit September 2020 plant das junge, kreative Team auf der Karl-Liebknecht-Straße mit modernster Technik individuelle Traumküchen für jeden Geschmack und zeigt, wie vielfältig und innovativ die Küchenwelt ist. Bereits 2019 eröffnete xanocs die erste Küchenausstellung am Standort Grimma.

Küchenplanung ist unsere Leidenschaft. Unsere langjährige Erfahrung gepaart mit Kompetenz ermöglicht Dir den Wunsch Deiner Traumküche. Professionelle und individuelle, auf Deine Bedürfnisse zugeschnittene Planung steht bei uns im Fokus. Qualität wird durch erfahrenes Personal für Planung, Lieferung, Montage und Nachkontrolle sichergestellt. Unser Team begleitet Dich in jeder Phase Deiner xanocs-Traumküchen-Gestaltung. Dabei bieten wir Dir ein „Rundum-sorglos-Paket“: große Flexibilität, schnelle Beratungsterminvergabe – Dein Wunschtermin steht bei uns im Mittelpunkt – absolute Individualität und höchste Qualität.

Kontakt

xanocs

Janine Herzog

Am Weinberg 1

04668 Grimma

03437 / 71098890

j.herzog@xanocs.com

https://xanocs.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.