Begegnung mit Wirkung: ILLERHAUS Marketing vernetzt die MICE-Branche

Persönliche Begegnungen sind der Schlüssel erfolgreicher Zusammenarbeit – das zeigte sich eindrucksvoll bei den jüngsten MICE Networking Events von ILLERHAUS Marketing.

Sowohl am Ammersee als auch in Leipzig kamen Fachbesucher, Eventplaner und eine Vielzahl Aussteller zu zwei inspirierenden Abenden zusammen, die die MICE-Community enger vernetzten und neue Impulse für die Branche setzten.

MICE Branchentreff Ammersee: Außergewöhnliche Atmosphäre auf der RMS HERRSCHING

Am 9. Oktober lud ILLERHAUS Marketing auf die RMS HERRSCHING zum MICE Branchentreff Ammersee – nur wenige Kilometer entfernt vom Wohnort der Veranstalterin Susanne Illerhaus. Zahlreiche Teilnehmer und Aussteller nutzten die besondere Stimmung, den Seeblick und die persönliche Atmosphäre, um Kontakte zu vertiefen, neue Partnerschaften zu schmieden und Trends der Branche zu diskutieren.

Die Stimmung an Bord war außergewöhnlich: Überall intensive Gespräche und echte Begeisterung. „In meiner Verabschiedung aller Eventprofis habe ich in so wunderschöne lächelnde Gesichter geschaut,“ so Susanne Illerhaus. „Es war zu beobachten, wie aus vermeintlich „Fremden“ Verbundenheit entsteht. Das ist es, was uns antreibt.“

Auch der Speaker trug zu den inspirierenden Impulsen bei: Uwe Steinweh (Coach, Speaker & Netzwerker) begeisterte mit drei Vorträgen rund ums Netzwerken und sorgte für humorvolle Aha-Momente.

MICE Branchentreff Leipzig: Networking in der Sky Lounge

Nur zwei Wochen später, am 23. Oktober, feierte der MICE Branchentreff Leipzig seine erfolgreiche Premiere in der Sky Lounge Leipzig. Viele nutzten die außergewöhnliche Location, um in entspannter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen, Geschäftsmöglichkeiten zu besprechen und sich über aktuelle Branchenthemen auszutauschen.

Die Stimmung war erneut außergewöhnlich: Intensive Gespräche, Lachen und Begeisterung prägten den Abend. Auch hier gab es keinen einzigen No-Show, ein Zeichen für die hohe Motivation der Teilnehmer und die Wertschätzung der Aussteller.

„Danke an alle Beteiligten – ihr habt dieses Event mit eurem Enthusiasmus und eurem Interesse an den Menschen gegenüber so besonders gemacht“, so Susanne ILLERHAUS.

Ein Highlight des Abends war der Auftritt von Andre Lange, dem bisher erfolgreichsten Bobpiloten bei den Olympischen Winterspielen. In einem kurzen Impulsvortrag gab er Einblicke in Teamgeist und Führung nach olympischen Werten (powered by Sport Speaker).

Netzwerken mit Weitblick – Ausblick auf 2026

Die beiden Events haben eindrucksvoll gezeigt, dass persönliches Networking aktueller ist denn je – besonders in einer Zeit, in der digitale Formate den Alltag dominieren.

2026 führt ILLERHAUS Marketing das erfolgreiche Konzept mit sieben neuen Terminen in Deutschland und Österreich fort:

-MICE Branchentreff Hamburg | Do., 05. Februar 2026 – Hafen Location Hamburg

-MICE Alpentreff Kitzbühel | Do., 23. April 2026 – Grand Tirolia Kitzbühel

-MICE Branchentreff Karlsruhe | Do., 18. Juni 2026 – MS Karlsruhe

-MICE Branchentreff Starnberger See | Do., 23. Juli 2026 – MS Starnberg

-MICE Boat Show Köln | Mo., 28.-Di., 29. September 2026 – Transcend Cruises

-MICE Networking Lounge Erfurt | Do., 29. Oktober 2026 – Kaisersaal Erfurt

-MICE Networking Lounge Wolfsburg | Do., 26. November 2026 – Zeithaus & Ritz Carlton Wolfsburg

Jedes Event wird mit einem Fam Trip verbunden, weitere Webinare und Netzwerkformate sind in Planung. Eine Übersicht aller Veranstaltungen ist verfügbar unter: www.ILLERHAUS-marketing.com/aktuelle-events

Wir bringen die Akteure der MICE-Branche zusammen.

Seit dem Jahr 2000 Jahren setzen wir auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. Wir haben bereits Hunderte MICE Branchentreffs, Fam-Trips sowie diverse Roadshows und MICE-Abendevents auf die Beine gestellt. Unsere Veranstaltungen bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte. Sowohl Eventplaner aus Firmen und Agenturen oder Verbänden als auch Hotels, Locations und Destinationen ziehen einen nachhaltigen Nutzen aus ihren Begegnungen.

