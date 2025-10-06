Bei eprimo gibt es beste Beratungsqualität rund um Energie

Nr. 1 in der Kundenberatung

– 1. Platz: eprimo erhält Auszeichnung für „Höchste Beratungsqualität“ von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST

– Grüner Energiediscounter setzt sich mit erstklassiger Beratungskompetenz in neuem Ranking erfolgreich gegen Wettbewerb durch

Neu-Isenburg, 6. Oktober 2025. eprimo bietet Energieverbraucherinnen und -verbrauchern die kompetenteste Beratung rund um die eigenen Produkte und Leistungen. Zu diesem Ergebnis kommt die erstmalig von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST durchgeführte Studie zur Beratungsqualität von Unternehmen. In der Kategorie der Energieversorger überzeugte Deutschlands größter grüner Energiediscounter mit Transparenz, Kompetenz und Lösungsorientiertheit und erhält somit die Auszeichnung als Nr. 1 mit dem Prädikat „Höchste Beratungsqualität“.

Ob beim telefonischen Kundenservice, im digitalen Kundenportal oder mit regelmäßigen Updates per E-Mail – eprimo arbeitet rund um die Uhr daran, Kundinnen und Kunden und auch diejenigen, die sich für grüne Energie interessieren, bestmöglich zu beraten. Gern nutzt der Ökostromversorger zudem verschiedene Video-Formate, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu aktuellen Themen anschaulich zu informieren. Um sicherzugehen, dass die Beratungs- und Informationsangebote verständlich und bedarfsorientiert sind, befragt eprimo regelmäßig die eigenen Kundinnen und Kunden in der „Deine Stimme“-Community zu Produkten, Informationen und Formulierungen. Dass dieses Vorgehen Früchte trägt, spiegelt sich nun auch in der neuesten Auszeichnung wider.

Für die Untersuchung von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST wurden mit einer Online-Kundenbefragung zwischen Juli und August 2025 insgesamt 585 Anbieter aus 26 Branchen bewertet. Auf Grundlage von über 64.000 erhobenen Kundenurteilen analysierten die Marktforschungsexperten, welche Unternehmen aus der persönlichen Erfahrung der Kundinnen und Kunden besonders kompetent beraten. Hier konnte sich eprimo gegen alle 71 untersuchten Energieversorger durchsetzen und glänzt als Branchenbester mit höchster Beratungsqualität.

Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter bringt eprimo Ökostrom und Gas sowie die Energiewende in mehr als 1,7 Millionen Haushalte. Allen bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: durch attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: einfach und günstig.

Bildquelle: eprimo