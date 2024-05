Beliebte Muttertagspräsente: Düfte und Kosmetik

VERBRAUCHER INITIATIVE sagt, worauf beim Kauf zu achten ist

Berlin, 2. Mai 2024. Edle Parfums und verwöhnende Körperpflege sind neben Blumen und Pralinen beliebte Geschenke zum Muttertag. Die VERBRAUCHER INITIATIVE gibt Tipps zur Auswahl und bietet kostenlose Hintergrundinformationen auf www.verbraucher60plus.de

Düfte lassen sich grob in Duftfamilien einteilen und beispielsweise blumig, orientalisch, fruchtig, holzig oder würzig sein. Ein weiteres Merkmal ist die Duftkonzentration. Eau Frache, Eau de Cologne (EdC), Eau de Toilette (EdT), Eau de Parfum (EdP) und Parfum unterscheiden sich in ihrem Anteil an wertgebenden Parfumölen. Eau Frache hat mit ein bis drei Prozent den geringsten Anteil an Duftstoffen, Parfum mit 15 bis 30 Prozent den höchsten. Während ein Eau Frache schnell verfliegt, zeichnet sich ein Parfum durch einen besonders intensiven, über mehrere Stunden wahrnehmbaren Duft aus.

Die Duftkonzentration spielt eine wesentliche Rolle bei der Auswahl. Wie lange ein Duft anhält und wie intensiv er ist, ist ein entscheidendes Kaufkriterium. Außerdem bestimmen sie maßgeblich den Preis. Je höher der Anteil an Parfümölen, desto teurer ist das Produkt. „Nehmen Sie sich Zeit beim Testen der infrage kommenden Düfte, damit sich die Duftnoten entwickeln können. Dabei reicht es aus, drei bis fünf Düfte auszuprobieren, um die Nase nicht zu überfordern“, rät Georg Abel von der VERBRAUCHER INITIATIVE.

Bei Hautpflegeprodukten liegt Naturkosmetik nach wie vor im Trend. Bisher gibt es jedoch keine einheitlichen rechtlichen Regelungen. Wer solche Cremes, Lotionen oder andere Kosmetika verschenken möchte, kann sich an glaubwürdigen Labels für zertifizierte Naturkosmetik orientieren. Dazu gehören die Siegel COSMOS, NATRUE, ECOCERT, Demeter oder neuform-Qualität.

Daneben kommt es darauf an, zum Hauttyp passende Produkte auszuwählen. Ab einem Alter von etwa 40 Jahren spricht man von „reifer Haut“, da die Prozesse des Älterwerdens nach und nach sichtbar werden. „Zwar können Kosmetika den Alterungsprozess nicht aufhalten, aber eine geeignete Pflege kann die reifere Haut aufbauen und den Auswirkungen der Hautalterung entgegenwirken. Dadurch sieht sie frischer und glatter aus“, so Georg Abel.

Mehr über Düfte und Duftstoffe, die in Parfums und Kosmetik sowie in Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzt werden, verrät das 16-seitige Themenheft „Düfte & Duftstoffe“, das kostenlos unter www.verbraucher60plus.de heruntergeladen werden kann. Dort stehen ebenfalls die Broschüren „Natur- und Biokosmetik“ und „Kosmetik für die reiferen Jahre“ als kostenfreie Downloads bereit, die über Produkte zur Pflege und Reinigung der Haut informieren.

