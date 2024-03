Belkin erweitert sein Continuity-Kamerazubehör um eine iPhone-Halterung für Apple TV 4K

München, 14. März 2024 – Belkin, eine seit 40 Jahren führende Marke für Unterhaltungselektronik, hat heute die Verfügbarkeit seiner iPhone-Halterung mit MagSafe für Apple TV 4K bekannt gegeben. Die Halterung kann ab sofort für 54,95 Euro auf apple.com und in den Apple Stores weltweit bestellt werden.

Die neue iPhone-Halterung mit MagSafe für Apple TV 4K wurde entwickelt, um die Continuity Camera-Funktion in tvOS 17 zu ergänzen. Kunden können mit der Halterung ihr iPhone einfach im Hoch- oder Querformat platzieren, während sie unterstützte Apps wie FaceTime, Webex und Zoom oder Funktionen wie Apple Music Sing* nutzen. Die Halterung ist so konstruiert, dass sie sicher auf Fernsehern mit einer Tiefe von bis zu 4 Zoll (10,16 cm) sitzt. Sie funktioniert zudem auch als eigenständiger Ständer, um die perfekte Lösung für freihändiges Chatten auf dem großen Bildschirm zu Hause, im Büro oder auf Reisen zu bieten.

Die Produktmerkmale im Überblick:

– Hält das iPhone mit MagSafe sicher in Position

– Passend für TV-Geräte und Bildschirme mit einer Tiefe von bis zu 4 Zoll (10,16 cm) mit leicht konfigurierbaren Armen

– Lässt sich unabhängig nach dem Zusammenklappen aufstellen, um auf TV-Ständern und Medienkonsolen abgestellt zu werden

– Neigbar von -20 Grad bis +30 Grad und ausziehbar bis zu 40 mm für den bevorzugten Betrachtungswinkel im Hoch- oder Querformat

– Beinhaltet optionale Schlüssellochhalterungen und Montagebügel für zusätzliche Stabilität

– Hochwertige Verarbeitung und langlebige Metallkonstruktion, kein Spezialwerkzeug erforderlich

Belkin bietet eine komplette Kollektion von Halterungen an, die für die Continuity Camera entwickelt wurden – die Funktion ermöglicht es Kunden, ihre iPhone Kamera als Webcam mit unterstützten Mac und Apple TV 4K Geräten zu verwenden. Die Kollektion umfasst iPhone-Halterungen für Mac-Notebooks, iPhone-Halterungen für Mac-Desktops und -Displays sowie die neue iPhone-Halterung für Apple TV 4K.



Weitere Detailinformationen stehen HIER zum Download bereit.

*Unterstützt die Continuity Camera-Funktionen in der neuesten Version von tvOS 17 auf Apple TV 4K (2. Generation) und höher.

Über Belkin

Belkin ist ein in Kalifornien ansässiges, führendes Zubehörunternehmen, das seit 40 Jahren preisgekrönte Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio anbietet. In Südkalifornien entworfen und entwickelt und in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt verkauft, hat Belkin seinen konsequenten Fokus auf Forschung und Entwicklung, Gemeinschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und vor allem auch auf die Menschen, denen seine Produkte dienen, beibehalten. Von den bescheidenen Anfängen in einer südkalifornischen Garage im Jahr 1983 aus hat sich Belkin heute zu einem vielseitigen, internationalen Technologieunternehmen entwickelt. Der Planet, auf dem wir leben, und die Verbindung zwischen Mensch und Technologie inspirieren uns nach wie vor.

