Bella Ciao! Kultige Curver Sommerkollektion in 3 Trendfarben

Alles für stylischen Outdoor-Genuss

Wolframs-Eschenbach, 17.02.2025 – „Memories stored with Curver“- unter diesem Motto präsentiert Keter, ein weltweit führender Anbieter von Kunststoff-Lifestyleprodukten, die frische Sommerkollektion seiner Marke Curver ( www.curver.com). Mit dabei sind zahlreiche Neuheiten, die richtig Lust auf unbeschwerte Stunden im Freien machen – zum Beispiel Kühlboxen, Camping-Sets, Food-Transporter oder schicke Shopper. Sie alle sind in den Trendfarben Hellblau, Hellgelb und Pistazie gehalten und damit die perfekten Begleiter für die warme Jahreszeit. Ob beim Campingurlaub mit der Familie, einem entspannten Nachmittag am See oder beim Anfeuern am Sportplatz – sie machen schöne Momente noch schöner und sorgen damit für bleibende Erinnerungen.

>>Highlights der Curver Sommerkollektion

Insgesamt machen vierzehn verschiedene Produkte Curver Sommerkollektion aus – fast jedes ist in jeder Farbe erhältlich. Die Highlights:

-Cooles CAMPING SET mit 24 Teilen – Salatschüssel und Trageriemen inklusive

-Praktischer PARTY BUTLER – zum Transportieren und Servieren von Finger Food

-COOLBOX – viel Platz für alles, was kühl bleiben soll

-Shopper LILY – in nostalgischer Strickoptik und einfach perfekt am Meer

-Reise-Foodbehälter-Set fürs Haustier – Essen und Trinken immer griffbereit

-Lunchboxen und Trinkflaschen – praktisch in kleinen Taschen

Außerdem neu aufgelegt wurden das CURVER Camping Set, die CURVER Kühlbox sowie die beliebte CURVER Tortenglocke im XL-Format und die CURVER Transportbox für Kastenkuchen – beide mit integriertem Griff im Deckel und perfekt für den Kuchenbasar oder das Kaffeekränzchen unter freiem Himmel.

Curver ist Teil der Keter Gruppe und ein weltweit führender Hersteller von Aufbewahrungs- und Haushaltslösungen aus Kunststoff für den Innenbereich. Die Keter Gruppe stellt ausschließlich Produkte her, die wirklich nachhaltig sind: sie tragen zur Reduzierung der Umweltbelastung bei und sind gleichzeitig sehr funktional und erschwinglich. Aktuell verwendet kein anderes Unternehmen der Branche mehr recycelten Kunststoff als Keter. So werden beispielsweise die Curver-Serien Jute, Infinity und Softex zu 70 % bis 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Und: Curver-Produkte sind keine Einwegprodukte, sondern Produkte, die sich durch eine ausgesprochene Langlebigkeit auszeichnen und frei von Weichmachern und BPA sind. Das „We Care“ Nachhaltigkeitsprogramm stellt außerdem sicher, dass sämtliche Abläufe – von Material- und Designinnovationen bis hin zu Herstellungsprozessen – verantwortungsbewusst durchgeführt werden

Kontakt

Curver by Keter Germany GmbH

Cathrin Ferus

Steingrubenweg 11

91639 Wolframs-Eschenbach

01792164845



http://www.curver.com/deu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.