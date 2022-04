Bequem Laden auch ohne Mobilfunknetz und Internet

HeyCharge und in-tech smart charging haben ein gemeinsames Produkt zur Ladekommunikation in Gebäuden und Tiefgaragen entwickelt

Garching (27.04.2022) – Für die Abrechnung und Steuerung des Ladeprozesses bei E-Fahrzeugen braucht es normalerweise ein stabiles Mobilfunknetz und Internet. Das ist jedoch in Gebäuden, gerade in Tiefgaragen, oft nicht sichergestellt. Hier setzt die SecureCharge-Technologie des Unternehmens HeyCharge an. Sie macht Ladeprozesse ohne Internetanbindung und Mobilfunknetz möglich. Gemeinsam mit dem Kommunikationskontroller Charge Control C der in-tech smart charging, Hard- und Softwareproduzent rund um die Powerline-Kommunikation, ist aktuell ein innovatives Produkt zum Laden innerhalb von Gebäuden entstanden. Der Ladevorgang lässt sich einfach per lokaler mobile APP freischalten, statt über ein Backend System oder RFID.

Mit dieser Lösung können Nutzerinnen und Nutzer zukünftig alle wichtigen Vorgänge leicht und komfortabel per HeyCharge App durchführen. Nachdem die hardware- und softwareseitige Integration nun abgeschlossen ist, steht das Produkt für den Markt zur Verfügung. Ladeinfrastrukturhersteller können die Lösung integrieren.

Christopher Cardé, Geschäftsführer HeyCharge GmbH: „Elektrifizierte Fahrzeuge machen heute schon einen signifikanten Anteil bei Neuzulassungen aus. Das Laden in den über 1 Million Gebäuden, die allein in Deutschland in Frage kommen, wird aktuell immer bedeutender. Die in-tech smart charging ist ein innovativer und wichtiger Partner für uns, um unserer Technologie im Markt zu platzieren und zu skalieren. Unsere gemeinsam erarbeitete und integrierte Lösung ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Ausbau von Ladeinfrastruktur innerhalb von Mehrfamilienhäusern und Büros und hilft Elektromobilität für jeden erlebbar zu machen.“

Thomas Wagner, CEO in-tech smart charging GmbH: „Wir sind sehr froh, mit HeyCharge einen Partner zu haben, bei dem es von Anfang optimal gepasst hat. Schon nach der verhältnismäßig kurzen Zusammenarbeit innerhalb der letzten Monate ist ein großartiges, hochinnovatives Produkt entstanden. Es macht Laden in einem bisher schwierigen Umfeld leicht möglich und stellt sowohl für kommerzielle Anbieter als auch für private Endnutzer eine günstige, komfortable Lösung dar.“

Hard- und softwareseitige Elemente ergänzen einander perfekt

Das Board Charge Control C wird von der in-tech smart charging bereits seit mehreren Jahren erfolgreich produziert und weltweit vertrieben. Firmen können über einen Erweiterungsstecker eigens entwickelte Hardwaremodule einfach zuschalten und erhalten Möglichkeiten die Software anzupassen. Durch dieses offene Plaftformkonzept gelang es HeyCharge sehr schnell, ihre eigene Lösung zu integrieren. Die Erweiterungsplatine von HeyCharge verbindet sich automatisch über Bluetooth oder NFC mit der mobilen App von HeyCharge.

Kunden der in-tech smart charging können das Zusatzfeature nun nachträglich für sich nutzen, denn die Lösung funktioniert mit einer Hardware-Erweiterung und einem Softwareupdate auch auf bereits produzierten AC-Ladestationen. Dadurch haben E-Fahrzeugfahrerinnen und -fahrer künftig die Möglichkeit, nahtlos über ISO 15118 ihre Fahrzeuge zu laden. HeyCharge und in-tech smart charging werden auch bei weiteren aktuellen Themen wie KfW-förderfähige Ladestationen, dem Eichrecht und Plug and Charge Funktionalitäten zusammenarbeiten.

Vorteile für Ladeinfrastrukturanbieter und Endverbraucher

Die gemeinsame Lösung von HeyCharge und in-tech smart charging ist einfach und intuitiv bedienbar. Sie lieferte übersichtliche Darstellungen über alle Ladevorgänge. Auch die Abrechnung wird über die App künftig möglich sein. HeyCharge hat es sich zum Ziel gesetzt für den Markt in Zukunft auch Doppellader mit der Charge Control C auszurüsten, um bei größeren Bauprojekten Installateure von den Einmal-Installationskosten profitieren zu lassen.

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Kommunen und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Smart Mobility, Automotive, eMobility und Smart Factory. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, multimodale Mobilität oder smarte Industrieproduktion. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt derzeit rund 1500 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, USA, China, UK, Tschechien, Rumänien, Mexiko und Spanien. Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Über in-tech smart charging

in-tech smart charging liefert Hard- und Softwareprodukte rund um die Powerline-Kommunikation. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Powerline-Kommunikation bietet das Unternehmen Lösungen für die Ladekommunikation, die Gebäudeautomation und viele weitere Anwendungen. Die preisgekrönten Produkte setzen auf zukunftsweisende Technologien wie Vehicle-2-Grid, mit denen Fahrzeuge zu temporären Energiespeichern werden. Die Produkte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt. Der Einsatz erfolgt weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter https://in-tech-smartcharging.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Über HeyCharge

Das Münchner Unternehmen HeyCharge demokratisiert den Zugang für das Laden von Elektro-Pkw und macht das Aufladen von Elektrofahrzeugen in Mehrfamilienhäusern alltagstauglich und kostengünstig. Die von HeyCharge zum Patent angemeldete “SecureCharge”-Technologie kommuniziert via Bluetooth. So wird vor Ort keine Internetverbindung mehr für das Laden von E-Pkw benötigt. Die Lösung richtet sich damit vor allem an Verbraucher:innen, die Ladeinfrasruktur in Tiefgaragen von Wohnanlagen, Bürogebäuden und Hotels nutzen.

Der US-Amerikaner Chris Cardé und der Deutsche Dr. Robert Lasowski gründeten HeyCharge 2020, nachdem sie für Unternehmen wie Mercedes-Benz, Google, BMW und SIXT gearbeitet haben. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung in diesem Sektor sind sie bestens aufgestellt, um die Einführung und Demokratisierung von E-Ladestationen auf der ganzen Welt voranzutreiben. Das Team setzt sich aus internationalen Expert:innen zusammen. Das Unternehmen wird von BMW i Ventures und dem US-Startup-Accelerator Y Combinator unterstützt. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.heycharge.com/

Pressekontakt in-tech

Christine Oertel

presse@in-tech.com

089 – 321 98 15-0

in-tech GmbH

Parkring 2

85748 Garching b. München

www.in-tech.com